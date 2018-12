Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok is értetlenül állnak egy novemberi 11-i, szeizmikus jelenség előtt, amely a világ nagy részén mérhető volt, azonban senki nem érezte. Pedig 20 percen át tartott.","shortLead":"A tudósok is értetlenül állnak egy novemberi 11-i, szeizmikus jelenség előtt, amely a világ nagy részén mérhető volt...","id":"20181203_szeizmikus_tevekenyseg_madagaszkar_lava_magma_foldrenges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b63af68-dfaf-41fc-a71c-70fcc8052969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a50fbb-216f-41cd-b89e-5cd2f2384805","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_szeizmikus_tevekenyseg_madagaszkar_lava_magma_foldrenges","timestamp":"2018. december. 03. 09:03","title":"A tudósok sem értik: világszerte óraszerű ketyegéssel rengett a föld, mégsem érezte senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ce652c-340e-4199-a333-ce3d7cdf1409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg szerint az Apple kivár az 5G-s telefonok bevezetésével. Kérdés, mennyire lesznek türelmesek a vásárlók.","shortLead":"A Bloomberg szerint az Apple kivár az 5G-s telefonok bevezetésével. Kérdés, mennyire lesznek türelmesek a vásárlók.","id":"20181203_apple_iphone_5g_bevezetese_mikor_lesz_5g_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6ce652c-340e-4199-a333-ce3d7cdf1409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22e9133-5cef-4679-994b-7064161997d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_apple_iphone_5g_bevezetese_mikor_lesz_5g_iphone","timestamp":"2018. december. 03. 13:33","title":"Kezd körvonalazódni, mikor jön az első 5G-s iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","shortLead":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","id":"20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931b6247-08d5-4bed-b361-2cb8f21d89a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","timestamp":"2018. december. 03. 13:21","title":"Rendőrautó lett a tuningolt BMW i8-as hibrid sportkocsiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b43c76-5a8d-4161-a25e-76c31d69d7ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Annie-díjra jelölték az egész estés magyar animációs filmet. ","shortLead":"Annie-díjra jelölték az egész estés magyar animációs filmet. ","id":"20181203_Ujabb_rangos_dijat_nyerhet_a_Ruben_Brandt_a_gyujto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92b43c76-5a8d-4161-a25e-76c31d69d7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c866d7-3621-48ae-b53c-7320a1f19c67","keywords":null,"link":"/kultura/20181203_Ujabb_rangos_dijat_nyerhet_a_Ruben_Brandt_a_gyujto","timestamp":"2018. december. 03. 20:24","title":"Újabb rangos díjat nyerhet a Ruben Brandt, a gyűjtő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Erre figyelmeztet a South China Morning Post, amikor értékeli Donald Trump és Hszi Csin-ping két és félórás találkozóját Buenos Aires-ben.","shortLead":"Erre figyelmeztet a South China Morning Post, amikor értékeli Donald Trump és Hszi Csin-ping két és félórás...","id":"20181203_Tuzszunet_de_haboru_90_nap_mulva_ujra_kezdodhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52477364-e8ec-4e82-a575-cf9475e1d18a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_Tuzszunet_de_haboru_90_nap_mulva_ujra_kezdodhet","timestamp":"2018. december. 03. 11:48","title":"Tűzszünet, de a háború 90 nap múlva újra kezdődhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0099eb21-3e13-4293-9e14-6af9821d6d71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MIT által fejlesztett okoscserép magától megkeresi a szobának azt a pontját, ahol a benne tárolt növény a legtöbb (nap)fényhez jut. ","shortLead":"Az MIT által fejlesztett okoscserép magától megkeresi a szobának azt a pontját, ahol a benne tárolt növény a legtöbb...","id":"20181203_okoscserep_viragcserep_szobanoveny_mit_media_lab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0099eb21-3e13-4293-9e14-6af9821d6d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c39608d-ae5f-442b-a336-a7ab69d2bb84","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_okoscserep_viragcserep_szobanoveny_mit_media_lab","timestamp":"2018. december. 03. 19:43","title":"Megcsinálták a virágcserepet, amelyikben soha nem fog elhalni a növény – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef89479-c6a3-48eb-8902-8b42308549f7","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Korai lenne Andy Vajna látványos bukására fogadni, de túl sok öröm nem is lenne benne, mert a középszerű, nacionalista moziknak nyitna utat, ha a Hollywoodban edződött producert a kultúrharc elsöpörné a filmalap éléről. ","shortLead":"Korai lenne Andy Vajna látványos bukására fogadni, de túl sok öröm nem is lenne benne, mert a középszerű, nacionalista...","id":"201848__tortenelmi_filmek__politikai_megrendeles__nemzeti_sakalok__regi_idok_mozija","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ef89479-c6a3-48eb-8902-8b42308549f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d97cad-5a52-48f9-980a-efa68660a7a7","keywords":null,"link":"/kultura/201848__tortenelmi_filmek__politikai_megrendeles__nemzeti_sakalok__regi_idok_mozija","timestamp":"2018. december. 02. 20:00","title":"Régi idők mozija: becsüljük meg Andy Vajnát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5431712-770f-4ac3-97b4-b1e1743b71a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elnök szerint szó sincs bezárásról, 2030-ig új stratégiával állnak elő. ","shortLead":"Az elnök szerint szó sincs bezárásról, 2030-ig új stratégiával állnak elő. ","id":"20181203_Megjelent_Meszaros_Lorinc_es_egybol_nyeresegbe_fordult_a_Matrai_Eromu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5431712-770f-4ac3-97b4-b1e1743b71a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ca1e70-2ebc-40c7-8bf8-cdac6bcabdbf","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Megjelent_Meszaros_Lorinc_es_egybol_nyeresegbe_fordult_a_Matrai_Eromu","timestamp":"2018. december. 03. 12:13","title":"Megjelent Mészáros Lőrinc, és egyből nyereségbe fordult a Mátrai Erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]