Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da6d086e-0626-4fc1-a15a-4dcf4735e0b4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jean Todt a német Auto Bild életműdíjának átvételekor emlékezett meg Schumacherről. Az egykori Forma–1-es pilóta jelenlegi állapotáról az őt havonta meglátogató barátja sem árult el semmit. ","shortLead":"Jean Todt a német Auto Bild életműdíjának átvételekor emlékezett meg Schumacherről. Az egykori Forma–1-es pilóta...","id":"20181204_Megrendulve_beszelt_Schumacherrol_kozeli_baratja_es_egykori_csapatfonoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da6d086e-0626-4fc1-a15a-4dcf4735e0b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee6037a-d00c-40a2-9da8-471bb28b22d1","keywords":null,"link":"/sport/20181204_Megrendulve_beszelt_Schumacherrol_kozeli_baratja_es_egykori_csapatfonoke","timestamp":"2018. december. 04. 18:52","title":"Megrendülve beszélt Schumacherről közeli barátja és egykori csapatfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeaacd02-7bb7-4bcf-8a10-340643a53c5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Cornstein az RTL Klubnak azt mondta, megpróbált Orbánnal beszélni azután, hogy a CEU közölte, meddig vár a megállapodásra, de a kormányfő nem fogadta.","shortLead":"David Cornstein az RTL Klubnak azt mondta, megpróbált Orbánnal beszélni azután, hogy a CEU közölte, meddig vár...","id":"20181203_A_CEUert_lobbizo_amerikai_nagykovetet_Orban_nem_is_fogadta_szemelyesen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeaacd02-7bb7-4bcf-8a10-340643a53c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05384c5-e11b-49b2-98f7-686c670fe8e0","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_A_CEUert_lobbizo_amerikai_nagykovetet_Orban_nem_is_fogadta_szemelyesen","timestamp":"2018. december. 03. 19:47","title":"Kudarcként éli meg az amerikai nagykövet a CEU távozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"801c3665-89a8-4cd1-b0db-5328b0179d7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányzati kiadók tulajdonosainak cégeiben több tízmilliárd forintnyi vagyon összpontosul, ezt tegnap önként és dalolva adták át a New York Times által csak kommunista propagandagépezetnek minősített Közép-Európai Sajtó és Média Alapítványnak.","shortLead":"A kormányzati kiadók tulajdonosainak cégeiben több tízmilliárd forintnyi vagyon összpontosul, ezt tegnap önként és...","id":"20181205_Tobb_tizmilliard_forintot_toltak_be_az_uj_NERalapitvanyba_a_kormanykozeli_uzletemberek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=801c3665-89a8-4cd1-b0db-5328b0179d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71b4ad3-f184-4087-a617-ec731911e6a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Tobb_tizmilliard_forintot_toltak_be_az_uj_NERalapitvanyba_a_kormanykozeli_uzletemberek","timestamp":"2018. december. 05. 10:30","title":"Több tízmilliárd forintot toltak be az új NER-alapítványba a kormányközeli üzletemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8431f79-9efa-446a-87f0-0b6f23985704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar szellemi közélet reformja elkerülhetetlen, mondta a Magyar Hírlap szerdai számában megjelent interjúban Boross Péter volt miniszterelnök. Hozzátette, hogy már „valami megindult”.","shortLead":"A magyar szellemi közélet reformja elkerülhetetlen, mondta a Magyar Hírlap szerdai számában megjelent interjúban Boross...","id":"20181205_Magyar_ebredesrol_es_a_szellemi_szfera_megtisztitasarol_beszelt_Boross_Peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8431f79-9efa-446a-87f0-0b6f23985704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64353a8-adeb-4eb5-a0df-854e35507fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Magyar_ebredesrol_es_a_szellemi_szfera_megtisztitasarol_beszelt_Boross_Peter","timestamp":"2018. december. 05. 08:12","title":"Magyar ébredésről és a szellemi szféra megtisztításáról beszélt Boross Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4843f0a-2f27-4d5b-a39a-8d6cb64e6781","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fél évszázada nem látott Franciaország olyan komoly elégedetlenségi hullámot, mint a jelenlegi, amelyet a franciák többsége az utcai erőszak ellenére támogat.","shortLead":"Fél évszázada nem látott Franciaország olyan komoly elégedetlenségi hullámot, mint a jelenlegi, amelyet a franciák...","id":"20181204_parizs_zavargasok_franciaorszag_emmanuel_macron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4843f0a-2f27-4d5b-a39a-8d6cb64e6781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06eaa950-53b4-4967-b0ac-3cfd813324a4","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_parizs_zavargasok_franciaorszag_emmanuel_macron","timestamp":"2018. december. 04. 06:30","title":"Ilyen ellenféllel még nem találkozott Macron, és ha nagyon keménykedik, belebukhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még három embert „leszednek” a volt jobbikos Volner János szerint.","shortLead":"Még három embert „leszednek” a volt jobbikos Volner János szerint.","id":"20181205_Volner_Szavayt_leszedtek_de_ennek_meg_nincs_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32613740-9e46-44e0-a2c7-0e5f74194bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4a50e3-a221-4499-b4e8-88eee3f504ef","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Volner_Szavayt_leszedtek_de_ennek_meg_nincs_vege","timestamp":"2018. december. 05. 10:25","title":"Volner: Szávayt leszedték, de ennek még nincs vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fae73bc-8263-4aca-94c5-c95a8dd2c426","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég csak a most megnyílt budapesti szalonba elfáradni, ha valaki egy 60-70 milliós luxusautót szeretne magának. ","shortLead":"Elég csak a most megnyílt budapesti szalonba elfáradni, ha valaki egy 60-70 milliós luxusautót szeretne magának. ","id":"20181203_Mar_Bentleyert_sem_kell_Becsbe_menni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fae73bc-8263-4aca-94c5-c95a8dd2c426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded5bd58-41aa-4ddc-b5cb-7b50dfff9b1c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_Mar_Bentleyert_sem_kell_Becsbe_menni","timestamp":"2018. december. 03. 13:42","title":"Már Bentley-ért sem kell Bécsbe menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9adcde97-7221-4bf7-adbe-b69192bb3903","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A gáztól 15 ember lett rosszul, többeket kórházba kellett szállítani.","shortLead":"A gáztól 15 ember lett rosszul, többeket kórházba kellett szállítani.","id":"20181203_Paprikaspray_miatt_kellett_kiuriteni_egy_kolni_metroallomast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9adcde97-7221-4bf7-adbe-b69192bb3903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1fa15af-23b9-4346-9c8e-d8d40a27af41","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Paprikaspray_miatt_kellett_kiuriteni_egy_kolni_metroallomast","timestamp":"2018. december. 03. 14:35","title":"Paprikaspray miatt kellett kiüríteni egy kölni metróállomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]