Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"152ed947-d22d-4ec5-906f-3d69032fd793","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181205_Ki_tudunk_mondani_dolgokat_csak_nem_jut_el__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Kiricsi_Gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=152ed947-d22d-4ec5-906f-3d69032fd793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8d1747-343e-4a48-9100-92c766e698ff","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Ki_tudunk_mondani_dolgokat_csak_nem_jut_el__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Kiricsi_Gabor","timestamp":"2018. december. 05. 14:00","title":"\"Ki tudunk mondani dolgokat, csak nem jut el\" – A HVG adventi kalendáriumában ma: Kiricsi Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e71c91e-565b-40f9-ab2a-6618cd87e6e5","c_author":"","category":"vilag","description":"Phenjan folytatja rakétaprogramját, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokkal egy leszerelési tervben állapodott meg.","shortLead":"Phenjan folytatja rakétaprogramját, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokkal egy leszerelési tervben állapodott meg.","id":"20181206_Eleg_aggaszto_EszakKorea_nem_adja_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e71c91e-565b-40f9-ab2a-6618cd87e6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1f9a1a-4b8b-484f-8e58-89afd9979032","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Eleg_aggaszto_EszakKorea_nem_adja_fel","timestamp":"2018. december. 06. 11:08","title":"Elég aggasztó: Észak-Korea nem adja fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gyászol a Lokomotiv Moszkva, meghalt a klub U21-es focicsapatában játszó 18 éves középpályás, Alekszej Lomakin.","shortLead":"Gyászol a Lokomotiv Moszkva, meghalt a klub U21-es focicsapatában játszó 18 éves középpályás, Alekszej Lomakin.","id":"20181205_Halalra_fagyott_egy_18_eves_focista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd2a356-0020-4a84-a322-a3453e734006","keywords":null,"link":"/sport/20181205_Halalra_fagyott_egy_18_eves_focista","timestamp":"2018. december. 05. 16:22","title":"Halálra fagyott egy 18 éves orosz focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács már nem kormányszóvivő, hanem a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára. Őrült tempóban munkához is látott.","shortLead":"Kovács már nem kormányszóvivő, hanem a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért...","id":"20181206_Kovacs_Zoltan_Van_barki_a_New_York_Timesnal_aki_beszel_magyarul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3c72af-e636-4c83-a5c4-eb09fe0bc6c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Kovacs_Zoltan_Van_barki_a_New_York_Timesnal_aki_beszel_magyarul","timestamp":"2018. december. 06. 08:40","title":"Kovács Zoltán: Van bárki a New York Timesnál, aki beszél magyarul?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f830ed-9500-43af-96e2-125ae31414b2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181205_Az_ellentet_alapelva_felelem_uzletag__sotet_kepet_fest_az_orszagrol_Babarci_Bulcsu_uj_klipje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3f830ed-9500-43af-96e2-125ae31414b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25559bf1-156b-4fa6-82cb-511404679c58","keywords":null,"link":"/kultura/20181205_Az_ellentet_alapelva_felelem_uzletag__sotet_kepet_fest_az_orszagrol_Babarci_Bulcsu_uj_klipje","timestamp":"2018. december. 05. 10:51","title":"„Az ellentét alapelv/a félelem üzletág” – sötét képet fest az országról Babarci Bulcsú új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9520ff5-37cb-47e7-bfda-6f83c9203aa6","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201849_millenaris_szellkapu_kocsisne_belepett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9520ff5-37cb-47e7-bfda-6f83c9203aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5328d43c-a075-4592-ada8-5b63a156da43","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.49/201849_millenaris_szellkapu_kocsisne_belepett","timestamp":"2018. december. 05. 00:00","title":"MILLENÁRIS SZÉLLKAPU: Kocsisné belépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89983976-60d5-4ff5-b11f-c48705ecf213","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Bor Akadémia döntése nyomán először lett határon túli borász az Év Bortermelője. Balla Géza az Arad-hegyaljai borvidéken készíti kiváló borait.","shortLead":"A Magyar Bor Akadémia döntése nyomán először lett határon túli borász az Év Bortermelője. Balla Géza az Arad-hegyaljai...","id":"20181205_2018_Ev_Bortermeloje__Balla_Geza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89983976-60d5-4ff5-b11f-c48705ecf213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dade4a3-e00a-453d-b5c9-8f1ef8e836b3","keywords":null,"link":"/elet/20181205_2018_Ev_Bortermeloje__Balla_Geza","timestamp":"2018. december. 05. 17:41","title":"Az Év Bortermelője – Balla Géza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80969dfe-3dcf-4c9d-97a2-90fd2e874304","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kanadai Nemzeti Erőforrások Minisztériumának dolgozói épp rénszarvasszámlálást tartottak, amikor felbukkant előttük az óriási barlang bejárata. A geológusok tanácstalanul állnak a helyzet előtt.","shortLead":"A kanadai Nemzeti Erőforrások Minisztériumának dolgozói épp rénszarvasszámlálást tartottak, amikor felbukkant előttük...","id":"20181206_kanada_barlang_felfedezes_sarlaac_pit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80969dfe-3dcf-4c9d-97a2-90fd2e874304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b85d3f-0751-460f-8b1b-87a1eaaf8a8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_kanada_barlang_felfedezes_sarlaac_pit","timestamp":"2018. december. 06. 11:03","title":"A tudósok is meglepődtek: óriási barlangot találtak Kanadában ott, ahol nem is lehetne barlang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]