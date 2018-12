Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40bfa552-502c-4de0-9d00-350271eb60cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök fogták el a román párt. ","shortLead":"A rendőrök fogták el a román párt. ","id":"20181205_Siketnemanak_tettettek_magukat_a_kamu_adomanygyujtok_a_Kalvin_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40bfa552-502c-4de0-9d00-350271eb60cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57dbfca0-f45a-40a6-a4c6-7542a358bd57","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Siketnemanak_tettettek_magukat_a_kamu_adomanygyujtok_a_Kalvin_teren","timestamp":"2018. december. 05. 09:51","title":"Siketnémának tettették magukat a kamu adománygyűjtők a Kálvin téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4e32502-6633-48a2-82ec-e656a7ee36a1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Azok a kozmetikumok, amelyeket a nők a várandósságuk idején használnak, befolyásolhatják gyermekük pubertáskorának kezdetét egy új, hosszú távon végzett tanulmány szerint. ","shortLead":"Azok a kozmetikumok, amelyeket a nők a várandósságuk idején használnak, befolyásolhatják gyermekük pubertáskorának...","id":"20181206_varandos_no_kismama_anya_kozmetikumok_gyerek_pubertars_kor_kezdete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4e32502-6633-48a2-82ec-e656a7ee36a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b1bec8-c195-4963-aec8-12025c69afd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_varandos_no_kismama_anya_kozmetikumok_gyerek_pubertars_kor_kezdete","timestamp":"2018. december. 06. 14:03","title":"A tudósok rájöttek, hogy nem mindegy, milyen kozmetikumot használ egy várandós anya ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dde850d-a777-4f19-828b-d8b1c1d9a8ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"K. József átalakította az otthonát, hogy senkinek ne tűnjön fel a jelenléte.","shortLead":"K. József átalakította az otthonát, hogy senkinek ne tűnjön fel a jelenléte.","id":"20181205_korozott_bunozo_borton_Nyiregyhaza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dde850d-a777-4f19-828b-d8b1c1d9a8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b0ac14-442f-416c-a333-7b5cce76b61d","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_korozott_bunozo_borton_Nyiregyhaza","timestamp":"2018. december. 05. 19:46","title":"Két és fél évig tudta titkolni az elítélt nyíregyházi férfi, hogy börtön helyett egyszerűen otthon maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94c7b1f-3fd6-4a75-82a7-aa00752a0a67","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egyre több Finnországba induló repülőt töröltek, miután azzal hirdették az utat, hogy havas csodavilágot lehet megnézni. Van, ahol tavalyról raktak el havat, de 0 fok felett nem merik kivinni.","shortLead":"Egyre több Finnországba induló repülőt töröltek, miután azzal hirdették az utat, hogy havas csodavilágot lehet...","id":"20181205_Torlik_a_Lappfoldre_indulo_repuloket_a_brit_utazasi_irodak_mert_nincs_ho","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b94c7b1f-3fd6-4a75-82a7-aa00752a0a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa211e3-8978-43a7-a524-10950f2f5950","keywords":null,"link":"/kkv/20181205_Torlik_a_Lappfoldre_indulo_repuloket_a_brit_utazasi_irodak_mert_nincs_ho","timestamp":"2018. december. 05. 11:36","title":"Törlik a Lappföldre induló repülőket a brit utazási irodák, mert nincs hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df27daf-a4d7-4f49-9b4c-479b23243290","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Magyarország sosem fog felnőni ahhoz, hogy aki más, mint az átlag, azt ne bámulják vagy bántsák állandóan – mondja Fazekas Ferenc, akinek a bámulásról és a bántásról is első kézből vannak élményei. Az orosházi Vasembernek ugyanis több mint kétszáz piercingje van: alig van olyan része az arcának, amit nem fed testékszer vagy tetoválás, és bár néha utánaköpnek az utcán, ő így látja magát szépnek: „Én nem akarok úgy meghalni, hogy eltűnök a színről, aztán vége. Nyomot akarok hagyni.”","shortLead":"Magyarország sosem fog felnőni ahhoz, hogy aki más, mint az átlag, azt ne bámulják vagy bántsák állandóan – mondja...","id":"20181205_Fazekas_Ferenc_Vasember_testmodosito_Oroshaza_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8df27daf-a4d7-4f49-9b4c-479b23243290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f98403-17a6-4147-8d09-32a67bd92dc4","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Fazekas_Ferenc_Vasember_testmodosito_Oroshaza_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","timestamp":"2018. december. 05. 20:00","title":"„Ha mások rám néznek, nem egy megbízható, szelíd embert látnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta fizet a rendőrség Orbán Viktor kormányfő magánrepülős barátjának.","shortLead":"Évek óta fizet a rendőrség Orbán Viktor kormányfő magánrepülős barátjának.","id":"20181206_Felmilliardert_berel_Garancsi_cegetol_egy_kispesti_raktart_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c40151-5c96-4b59-9284-447dc1e484b3","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Felmilliardert_berel_Garancsi_cegetol_egy_kispesti_raktart_a_rendorseg","timestamp":"2018. december. 06. 08:23","title":"Félmilliárdért bérel Garancsi cégétől egy kispesti raktárt a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1215ba9d-6d44-4bef-920a-31b9a8c7b420","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többségi részesedés fejében szállna be a horvát gázlefejtőbe, bár az INA-ügy miatt visszafogott a hazai érdeklődés – írta a Népszava.","shortLead":"Többségi részesedés fejében szállna be a horvát gázlefejtőbe, bár az INA-ügy miatt visszafogott a hazai érdeklődés –...","id":"20181206_Magyarorszag_megvenne_a_horvat_LNGterminalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1215ba9d-6d44-4bef-920a-31b9a8c7b420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20dcd1e-36dc-4091-add3-5df2dad70bdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Magyarorszag_megvenne_a_horvat_LNGterminalt","timestamp":"2018. december. 06. 10:14","title":"Magyarország megvenné a horvát LNG-terminált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2faecf7d-6bb3-43a5-89c3-049521f3a5ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes megnézni, mert zseniálisat húzott egy autós, csak kérdés teljesen jogosan?","shortLead":"Érdemes megnézni, mert zseniálisat húzott egy autós, csak kérdés teljesen jogosan?","id":"20181205_autos_video_revans_automoso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2faecf7d-6bb3-43a5-89c3-049521f3a5ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa68a9bc-4fca-4739-938f-09a531804a5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181205_autos_video_revans_automoso","timestamp":"2018. december. 05. 09:26","title":"Ez az év autós revansa, ha minden stimmel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]