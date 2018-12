Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d6310ba-3d5d-4f74-b3ce-df1f121ad5f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csak tíz napig maradnak jogosultak az egészségügyi szolgáltatásra azok, akiknek idén október végén járt le a diákigazolványuk, és nem tanulnak vagy dolgoznak.","shortLead":"Már csak tíz napig maradnak jogosultak az egészségügyi szolgáltatásra azok, akiknek idén október végén járt le...","id":"20181205_Figyelmeztet_a_NAV_fizethet_akinek_lejart_a_diakigazolvanya_es_nem_szerzett_munkat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d6310ba-3d5d-4f74-b3ce-df1f121ad5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc88afe-7a68-4a84-924c-a1060bf3e15f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Figyelmeztet_a_NAV_fizethet_akinek_lejart_a_diakigazolvanya_es_nem_szerzett_munkat","timestamp":"2018. december. 05. 12:22","title":"Figyelmeztet a NAV: fizethet, akinek lejárt a diákigazolványa, és nem szerzett munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef2f0a8-93c2-4d49-99af-f6084f6f7faa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lap leleplezi, hogy semmit sem érnek a budapesti karácsonyi vásárokban kihelyezett betontömbök.","shortLead":"A lap leleplezi, hogy semmit sem érnek a budapesti karácsonyi vásárokban kihelyezett betontömbök.","id":"20181205_A_Ripost_nem_tudja_mihez_kezdjen_a_karacsonyi_terroristakkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ef2f0a8-93c2-4d49-99af-f6084f6f7faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84350a15-3a12-462b-85e2-2509975dce15","keywords":null,"link":"/elet/20181205_A_Ripost_nem_tudja_mihez_kezdjen_a_karacsonyi_terroristakkal","timestamp":"2018. december. 05. 08:51","title":"A Ripost nem tudja, mihez kezdjen a karácsonyi terroristákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b03fece-4539-4647-8eeb-e035e9cf0019","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyugalom megzavarására alkalmas képanyag következik.","shortLead":"A nyugalom megzavarására alkalmas képanyag következik.","id":"20181206_foldrenges_alaszka_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b03fece-4539-4647-8eeb-e035e9cf0019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6d1f9f-8679-4571-9c52-d7f11cd0d777","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_foldrenges_alaszka_foto","timestamp":"2018. december. 06. 11:11","title":"Pénteken Alaszkában földrengés volt, meg lehet nézni, milyenek az utak keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a műszaki árucikkeknél, a hiteleknél is sokat spórolhatunk azzal, ha nem az első helyen \"vásárolunk\", hanem megversenyeztetjük az árakat.","shortLead":"Nem csak a műszaki árucikkeknél, a hiteleknél is sokat spórolhatunk azzal, ha nem az első helyen \"vásárolunk\", hanem...","id":"20181205_Milliokat_keresnek_a_bankok_a_lusta_lakashiteleseken_de_miert_ne_lehetne_ezt_megforditani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c663cb1c-d85a-4a7d-94f8-a3a667c3bc8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Milliokat_keresnek_a_bankok_a_lusta_lakashiteleseken_de_miert_ne_lehetne_ezt_megforditani","timestamp":"2018. december. 05. 13:22","title":"Milliókat keresnek a bankok a lusta lakáshiteleseken, de miért ne lehetne ezt megfordítani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar szülők 71 százaléka jobbnak tartja, hogy gyermeke higgyen a Mikulásban és a hasonló mitikus, mesés figurákban – derül ki egy friss kutatásból. Leginkább a magasabb végzettségű és rendszeresen megtakarító szülők vélekednek így. A pszichológusok szerint amelyik gyerek nem hisz ezekben, általában boldogtalanabb felnőtt lesz.\r

\r

","shortLead":"A magyar szülők 71 százaléka jobbnak tartja, hogy gyermeke higgyen a Mikulásban és a hasonló mitikus, mesés figurákban...","id":"20181205_Es_on_hagyja_hogy_gyerekei_sokaig_higgyenek_a_Mikulasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb6a186f-ef7d-412a-bf78-154aba57eb45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632b0d18-5b08-4b99-b3ab-d6c19358a1a7","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Es_on_hagyja_hogy_gyerekei_sokaig_higgyenek_a_Mikulasban","timestamp":"2018. december. 05. 10:41","title":"És ön hagyja, hogy gyerekei sokáig higgyenek a Mikulásban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véletlen nyelvbotlás. Videó.","shortLead":"Véletlen nyelvbotlás. Videó.","id":"20181205_Vendegem_helyett_vezetomnek_hivtak_az_Echo_TVn_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc9f7b5-0e20-4f08-9a56-42e3336317a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Vendegem_helyett_vezetomnek_hivtak_az_Echo_TVn_a_Fidesz_kommunikacios_igazgatojat","timestamp":"2018. december. 05. 13:20","title":"Vendégem helyett vezetőmnek hívták az Echo Tv-n a Fidesz kommunikációs igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f51458-a84c-4f2f-9137-843f8c55375f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos forgalmazó által meghirdetett versenyre régi és új Ladákkal is lehet nevezni.","shortLead":"A hivatalos forgalmazó által meghirdetett versenyre régi és új Ladákkal is lehet nevezni.","id":"20181206_orosz_szepsegek_javaban_zajlik_a_nagy_magyar_lada_szepsegverseny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98f51458-a84c-4f2f-9137-843f8c55375f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f259b878-6108-4d28-97c3-f2048fad371a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181206_orosz_szepsegek_javaban_zajlik_a_nagy_magyar_lada_szepsegverseny","timestamp":"2018. december. 06. 06:41","title":"Orosz szépségek: javában zajlik a nagy magyar Lada-szépségverseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d62beab-410a-4509-a91f-2d85382ab6a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Órákig eltartott a helyszínelés az Üllői úton.","shortLead":"Órákig eltartott a helyszínelés az Üllői úton.","id":"20181205_nagyvarad_ter_karambol_10_auto_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d62beab-410a-4509-a91f-2d85382ab6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3dfef8-7649-401c-bbe7-f1ba3582b1f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181205_nagyvarad_ter_karambol_10_auto_foto","timestamp":"2018. december. 05. 15:22","title":"Fotókon a Nagyvárad téri 10 autós karambol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]