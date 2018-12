Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csikidam atyja ezen kívül punk és dzsessz-zenekarban is gondolkodott.



","shortLead":"A csikidam atyja ezen kívül punk és dzsessz-zenekarban is gondolkodott.



","id":"20181207_Revesz_Sandort_akarta_enekesnek_Szikora_az_RGoba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a812953-7637-4a5f-970d-5a68b86af7f9","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Revesz_Sandort_akarta_enekesnek_Szikora_az_RGoba","timestamp":"2018. december. 07. 13:10","title":"Révész Sándort akarta énekesnek Szikora Róbert az R-Go-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt amerikai helyettes ENSZ nagykövet, William J. vanden Heuvel szerint itt az idő, hogy megbüntessék Magyarországot.","shortLead":"A volt amerikai helyettes ENSZ nagykövet, William J. vanden Heuvel szerint itt az idő, hogy megbüntessék Magyarországot.","id":"20181207_A_New_York_Times_orban_ceu_heuvel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a418cb-de8b-48e1-b485-609b3618402e","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_A_New_York_Times_orban_ceu_heuvel","timestamp":"2018. december. 07. 13:00","title":"Egy korábbi amerikai diplomata szerint Orbán háborút hirdetett a szabadság ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc3ac58-8f16-42b7-8a95-2f7bdd7703fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nikola Gruevszki Magyarországra érkezése utáni napon is Belgrádba repült a gép.","shortLead":"A Nikola Gruevszki Magyarországra érkezése utáni napon is Belgrádba repült a gép.","id":"20181205_Atlatszo_Ugyanoda_ment_az_Orbant_is_repteto_luxusgep_mint_Gruevszki_erkezesekor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afc3ac58-8f16-42b7-8a95-2f7bdd7703fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e628e3b9-2df1-4e0b-aa23-81ce5cb7fbad","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Atlatszo_Ugyanoda_ment_az_Orbant_is_repteto_luxusgep_mint_Gruevszki_erkezesekor","timestamp":"2018. december. 05. 16:50","title":"Átlátszó: Ismét Belgrádban járt az Orbánt is reptető luxusgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormányfő szerint a sárgamellényesek nem tiltakozni, hanem tombolni akarnak.","shortLead":"A kormányfő szerint a sárgamellényesek nem tiltakozni, hanem tombolni akarnak.","id":"20181206_Francia_tuntetessorozat_szombaton_89_ezer_biztonsagit_mozgositanak_orszagszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c7a5f9-67af-43cb-9424-990dedabfe32","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Francia_tuntetessorozat_szombaton_89_ezer_biztonsagit_mozgositanak_orszagszerte","timestamp":"2018. december. 06. 21:36","title":"Francia tüntetéssorozat: szombaton 89 ezer biztonságit mozgósítanak országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034e8dd3-1645-4b38-9f21-9161186f4ffa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén egy angol borászat sparkling wine-ja, vagyis habzóbora nyerte a fődíjat az International Wine Challenge versenyen a gyöngyöző italok kategóriájában. ","shortLead":"Idén egy angol borászat sparkling wine-ja, vagyis habzóbora nyerte a fődíjat az International Wine Challenge versenyen...","id":"20181207_Meghokkento_teruleten_nyernek_a_britek_a_klimavaltozassal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=034e8dd3-1645-4b38-9f21-9161186f4ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b855bac-d446-4a9c-bad7-1c3b629d262e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Meghokkento_teruleten_nyernek_a_britek_a_klimavaltozassal","timestamp":"2018. december. 07. 10:58","title":"Meghökkentő területen nyernek a britek a klímaváltozással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meglepően hangzik, de kézilabdacsarnok épülhet a Sorsok Háza holokausztmúzeum mögé a Józsefvárosban – erről a kerület főépítésze beszélt szerdán egy urbanisztikai eseményen.","shortLead":"Meglepően hangzik, de kézilabdacsarnok épülhet a Sorsok Háza holokausztmúzeum mögé a Józsefvárosban – erről a kerület...","id":"20181206_Kezilabdacsarnok_epul_a_Sorsok_Haza_moge","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eaa890b-57b1-4ee5-bc75-6cb4a526061e","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Kezilabdacsarnok_epul_a_Sorsok_Haza_moge","timestamp":"2018. december. 06. 10:13","title":"Kézilabdacsarnok épül a Sorsok Háza mögé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e446a26f-3656-4841-9e9d-85430683cd8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint M. Richárd túllépte a sebességhatárt, a Citroën sofőrje pedig szabálytalanul kanyarodott, így mindkettőjüknek halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt kell felelnie.","shortLead":"Az ügyészség szerint M. Richárd túllépte a sebességhatárt, a Citroën sofőrje pedig szabálytalanul kanyarodott...","id":"20181206_M_Richard_es_a_masik_sofor_ellen_is_vadat_emeltek_a_Dozsa_Gyorgy_uti_baleset_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e446a26f-3656-4841-9e9d-85430683cd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51adba9-8797-4a4a-9b6b-4e04199e7b19","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_M_Richard_es_a_masik_sofor_ellen_is_vadat_emeltek_a_Dozsa_Gyorgy_uti_baleset_ugyeben","timestamp":"2018. december. 06. 14:41","title":"M. Richárd és a másik sofőr ellen is vádat emeltek a Dózsa György úti baleset ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab34e4f7-a3f8-4c81-9e1f-7fa0b344d724","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fővárosi Állat- és Növénykert legújabb épületét, a Pannon Park biodómját választották Európa legjobb szabadidős épületének az idei International Property Awards nemzetközi ingatlanszakmai díjátadón.



","shortLead":"A Fővárosi Állat- és Növénykert legújabb épületét, a Pannon Park biodómját választották Európa legjobb szabadidős...","id":"20181206_Meg_csak_most_epul_de_mar_Europa_legjobb_szabadidos_epuletenek_szamit_az_allatkerti_Biodom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab34e4f7-a3f8-4c81-9e1f-7fa0b344d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e969fb9-7e4f-4235-9c0d-aaeb0874dd54","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Meg_csak_most_epul_de_mar_Europa_legjobb_szabadidos_epuletenek_szamit_az_allatkerti_Biodom","timestamp":"2018. december. 06. 08:47","title":"Még csak most épül, de már Európa legjobb szabadidős épületének számít az állatkerti Biodóm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]