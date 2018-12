A most zajló The Game Awards 2018-on mutatta be a fejlesztő NetherRealm új Mortal Kombat játékának első előzetesét, amely a 2015-ös X-nél is kegyetlenebbnek tűnik.

A NetherRealm 2015-ben készített utoljára főverziójú Mortal Kombat játékot, így nem akkora meglepetés, hogy már javában készül a 11-es változat. Az újdonsághoz készült első kedvcsinálót a most is zajló The Game Awards 2018 díjátadóhoz igazodva tették közzé a fejlesztők.

A látottak alapján egy már most biztosnak tűnik: a 11-es Mortal Kombat a három éve megjelent MKX-hez hasonlóan most is a felnőtt korosztályt célozza, már csak azért is, mert sokkal brutálisabb küzdelmekre lehet számítani.

Érdekesség, hogy a 11-es MK-hoz új (illetve újnak tűnő) betétdal is készült, azt alább hallgathatja meg.

A program leleplezését január 17-én tartják, a megjelenés április 23-án lesz.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.