Krónikus szívelégtelenségben szenvedett az a 36 éves amerikai férfi, aki egy egészen elképesztő eset miatt került bele a New England Journal of Medicine című tudományos lapba. A nemrég elhunyt beteg egy súlyos köhögőroham alkalmával egy több mint 15 centiméteres vérrögöt köhögött fel, ami szinte tökéletesen formázta meg a jobb tüdejének hörgőhálózatát.

Az orvosok régóta küzdöttek már a férfi betegségével, aki többek között szívritmus-szabályozót is kapott, írja az esetét ismertető The Atlantic. Amikor a betegsége súlyosbodott és az intenzív osztályra került, és egy kamrai segédeszközt ültettek be neki, emellett pedig heparint is kapott a véralvadás ellen.

© New England Journal of Medicine

A férfinak az ezt követő hetekben komoly légzési nehézsége támadt, többször is vért köhögött fel. Az egyik ilyen súlyos roham alkalmával köhögte fel a képen is látható vérrögöt. Később már nem volt jele vérzésnek, ám egy héttel később a szívelégtelenség okozta szövődmények miatt elhunyt.

Georg Wieselthaler, a San Franciscói Egyetem orvosa szerint a heparint azért kellett kapnia a betegnek, hogy a beültett kamrai segédeszköz miatt nehogy vérrög alakuljon ki a betegben. Ebben az esetben azonban a szívből kiáramló vér a friss oxigént felvéve egy ilyen óriási vérröggé állt össze.

Wieselthaler szerint mindez azért történhetett meg, mert a páciensnek olyan fertőzése volt, ami fibrinogén felhalmozódását okozta a vérében. Ez a fehérje felelős a vér alvadásáért. A szakember szerint bár hasonló esetek már fordultak elő, ekkora méretű (és ilyen állapotú) vérrögöt még soha nem láttak.

