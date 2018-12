Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a8bd90c-ef5f-4666-9b7e-33644bd65095","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar társalapítója 63 évesen szívinfarktus miatt hunyt el.","shortLead":"A zenekar társalapítója 63 évesen szívinfarktus miatt hunyt el.","id":"20181207_Meghalt_Pete_Shelley_a_Buzzcocks_punk_rock_banda_frontembere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a8bd90c-ef5f-4666-9b7e-33644bd65095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a43507-e5b9-495b-8bc2-e172bec8ffd3","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Meghalt_Pete_Shelley_a_Buzzcocks_punk_rock_banda_frontembere","timestamp":"2018. december. 07. 11:35","title":"Meghalt Pete Shelley, a Buzzcocks punk-rock banda frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade89861-441e-4d5f-a3a8-eae4d88aa844","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem láttak még akkora és olyan állapotú vérrögöt a San Franciscó-i Egyetem orvosai, mint amit az egyik szívelégtelenségben szenvedő betegük köhögött fel.","shortLead":"Soha nem láttak még akkora és olyan állapotú vérrögöt a San Franciscó-i Egyetem orvosai, mint amit az egyik...","id":"20181207_szivelegtelenseg_verrog_tudo_tudohorgo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ade89861-441e-4d5f-a3a8-eae4d88aa844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f2a81f-be16-4455-962b-f01292ecf681","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_szivelegtelenseg_verrog_tudo_tudohorgo","timestamp":"2018. december. 07. 15:33","title":"Köhőgőrohamot kapott a 36 éves férfi, és ez a 15 centis vérrög jött ki a tüdejéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181208_Keresztfiu_Somogyban_vedelmi_penzt_szedett_az_altalanos_iskolaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e09883-8100-4661-a3f6-28581c1061e6","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Keresztfiu_Somogyban_vedelmi_penzt_szedett_az_altalanos_iskolaban","timestamp":"2018. december. 08. 13:07","title":"Keresztfiú Somogyban: védelmi pénzt szedett az általános iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten jégpáncél is lehet belőle.","shortLead":"Északkeleten jégpáncél is lehet belőle.","id":"20181208_Hidegfront_onos_eso_vacak_szombat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d223737a-6259-4517-b12a-e6de8d7dd0f8","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Hidegfront_onos_eso_vacak_szombat","timestamp":"2018. december. 08. 09:23","title":"Hidegfront, ónos eső, vacak szombat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231f7102-c54c-4ec2-b646-ddc411c0e0e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem törik meg a hagyomány.","shortLead":"Nem törik meg a hagyomány.","id":"20181208_Nyugodjon_meg_mindenki_iden_is_lesz_Reszkessetek_betorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=231f7102-c54c-4ec2-b646-ddc411c0e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806de804-0d91-437d-9a17-106d65ce5d67","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Nyugodjon_meg_mindenki_iden_is_lesz_Reszkessetek_betorok","timestamp":"2018. december. 08. 07:30","title":"Nyugodjon meg mindenki, idén is lesz Reszkessetek, betörők!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"945c36e0-08b5-44f1-bac0-17a29071b45c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"John F. Kelly, Donald Trump amerikai elnök kabinetfőnöke az év végén távozik tisztségéből – jelentette be Trump. Kelly távozásával még inkább szűkül az elnökhöz közelinek tartott személyekből álló tanácsadói kör.","shortLead":"John F. Kelly, Donald Trump amerikai elnök kabinetfőnöke az év végén távozik tisztségéből – jelentette be Trump. Kelly...","id":"20181208_Trump_kabinetfonoke_is_elmegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=945c36e0-08b5-44f1-bac0-17a29071b45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98db09f-fa09-470e-952f-bdd70172c38a","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Trump_kabinetfonoke_is_elmegy","timestamp":"2018. december. 08. 19:44","title":"Trump kabinetfőnöke is elmegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban az energiaszektorban és a bankoknál volt jellemző, hogy nemzetstratégiai jelentősége lett egy-egy ügyletnek. A versenytörvény 2013-as módosítása óta 21 ilyen kormánydöntés született.","shortLead":"Korábban az energiaszektorban és a bankoknál volt jellemző, hogy nemzetstratégiai jelentősége lett egy-egy ügyletnek...","id":"20181207_Nemzetstrategia_es_kozerdek_osszegyujtottuk_a_Fidesz_21_nagy_dobasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47c2ddee-6d17-4ac4-9510-4599ec1fe501&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c072f2-71d3-45c6-9a93-f6dfd3c00b41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Nemzetstrategia_es_kozerdek_osszegyujtottuk_a_Fidesz_21_nagy_dobasat","timestamp":"2018. december. 07. 11:40","title":"Egyetlen nemzetstratégiai ügylet volt idén Magyarországon: a médiabirodalom. Megnéztük, mi volt korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51876f97-05c5-41c1-bd5b-df982a297b72","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Autóhof Óbarok kamionos pihenőhelyet ma adták át. ","shortLead":"Az Autóhof Óbarok kamionos pihenőhelyet ma adták át. ","id":"20181207_Matol_kamionparkoloja_is_van_Meszaros_Lorincnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51876f97-05c5-41c1-bd5b-df982a297b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5afdc0a-20b7-44d5-b35f-129dc348fbe1","keywords":null,"link":"/kkv/20181207_Matol_kamionparkoloja_is_van_Meszaros_Lorincnek","timestamp":"2018. december. 07. 14:45","title":"Mától kamionparkolója is van Mészáros Lőrincnek, fel is avatta, ahogy illik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]