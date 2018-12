Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eebe84c9-e2c3-4dc8-bbed-4f1c1be7aa37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megmozdulások a helyi ipari parkok forgalmát érintik.","shortLead":"A megmozdulások a helyi ipari parkok forgalmát érintik.","id":"20181210_Utakat_zarnak_le_Gyorben_es_Pecsett_hogy_tiltakozzanak_a_rabszolgatorveny_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eebe84c9-e2c3-4dc8-bbed-4f1c1be7aa37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bc9008-415a-4b7c-85f3-51192f750678","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Utakat_zarnak_le_Gyorben_es_Pecsett_hogy_tiltakozzanak_a_rabszolgatorveny_ellen","timestamp":"2018. december. 10. 13:48","title":"Utakat zárnak le Győrben és Pécsett, hogy tiltakozzanak a rabszolgatörvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca836a4-7680-4015-9c31-3bd5726092cc","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"Néhány hónappal azután, hogy nem csak a nyomtatott, de a digitális kiadása is megszűnt a Heti Válasznak, a hetilap alapemberei megint összeálltak.","shortLead":"Néhány hónappal azután, hogy nem csak a nyomtatott, de a digitális kiadása is megszűnt a Heti Válasznak, a hetilap...","id":"20181209_Borokai_nelkul_de_ujra_indul_a_Heti_Valasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ca836a4-7680-4015-9c31-3bd5726092cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a495f02-be9f-441f-b82a-113878d2247c","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Borokai_nelkul_de_ujra_indul_a_Heti_Valasz","timestamp":"2018. december. 09. 14:25","title":"Borókai nélkül, de újraindul a „Heti Válasz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f38bdc-a9e4-4e7d-a1e1-04893ba672b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök a Facebook-oldalára tette ki a két meggyújtott gyertyás koszorút.","shortLead":"A miniszterelnök a Facebook-oldalára tette ki a két meggyújtott gyertyás koszorút.","id":"20181209_Orban_Viktor_megmutatta_az_adventi_koszorujukat_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f38bdc-a9e4-4e7d-a1e1-04893ba672b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb30628f-e2f7-4e53-a93a-60b4bdf285e2","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Orban_Viktor_megmutatta_az_adventi_koszorujukat_foto","timestamp":"2018. december. 09. 11:44","title":"Orbán Viktor megmutatta az adventi koszorújukat (fotó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi nem jelent meg az ítélethirdetésen.","shortLead":"A férfi nem jelent meg az ítélethirdetésen.","id":"20181210_Szlovakiaban_is_eletfogytiglani_bortonbuntetesre_iteltek_Rohacot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048bb0bd-bdc0-4700-b156-ad237e3b2dfc","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_Szlovakiaban_is_eletfogytiglani_bortonbuntetesre_iteltek_Rohacot","timestamp":"2018. december. 10. 13:30","title":"Szlovákiában is életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Rohácot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946f0d9-6053-424d-b3ff-468d73d46f9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület 2013-as megalakulása óta külföldi szakkiállításokra látogattak el, részt vettek különböző sportversenyeken, illetve tűzoltási gyakorlatot vagy díszőri feladatokat végeztek az Országgyűlési Őrség tagjai. Idén az összeg elérte a 14,6 millió forintot.","shortLead":"A testület 2013-as megalakulása óta külföldi szakkiállításokra látogattak el, részt vettek különböző sportversenyeken...","id":"20181210_15_milliobol_utazott_az_Orszaggyulesi_Orseg_Las_Vegasban_is_voltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e946f0d9-6053-424d-b3ff-468d73d46f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbaea3c-bd6c-46ea-b64c-9911452a533f","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_15_milliobol_utazott_az_Orszaggyulesi_Orseg_Las_Vegasban_is_voltak","timestamp":"2018. december. 10. 12:55","title":"15 millióból utazott az Országgyűlési Őrség, Las Vegasban is voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606bb60e-71db-4e02-b405-6eea46c1b0f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszony a miskolci kórház egyik dolgozójával erőszakoskodott, közben vele volt 14 éves unokája is.","shortLead":"Az asszony a miskolci kórház egyik dolgozójával erőszakoskodott, közben vele volt 14 éves unokája is.","id":"20181210_Elobb_halalosan_megfenyegette_majd_megutotte_az_apolonot_a_nagymama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=606bb60e-71db-4e02-b405-6eea46c1b0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e198c3a-75fb-4c82-8ea0-58c735b0a17a","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Elobb_halalosan_megfenyegette_majd_megutotte_az_apolonot_a_nagymama","timestamp":"2018. december. 10. 13:09","title":"Előbb halálosan megfenyegette, majd megütötte az ápolónőt a nagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa92145-0bb1-400a-bc46-5f95506fc7ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Számos kiszivárgott fotó után ezúttal Vietnamban posztolt valaki egy képet a Facebookra, amin a Galaxy S10+ előlapja látható.","shortLead":"Számos kiszivárgott fotó után ezúttal Vietnamban posztolt valaki egy képet a Facebookra, amin a Galaxy S10+ előlapja...","id":"20181210_samsung_galaxy_s10_okostelefon_kiszivargott_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfa92145-0bb1-400a-bc46-5f95506fc7ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f54d03-b2bd-4927-995d-a7df210a34ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_samsung_galaxy_s10_okostelefon_kiszivargott_foto","timestamp":"2018. december. 10. 09:33","title":"Újabb kémfotó buktatta le a Samsung Galaxy S10+ előlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45664b1e-66e2-4fdb-9ceb-5beb655e72a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 2,5 milliárdba kerülne a projekt, amely az idén a legtöbb tao-támogatást kapta. ","shortLead":"Összesen 2,5 milliárdba kerülne a projekt, amely az idén a legtöbb tao-támogatást kapta. ","id":"20181209_22_milliardnyi_taopenzbol_epitenek_egy_kezis_sportkollegiumot_Budakalaszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45664b1e-66e2-4fdb-9ceb-5beb655e72a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa36bf7-efdc-470e-be29-c9253f4d20ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_22_milliardnyi_taopenzbol_epitenek_egy_kezis_sportkollegiumot_Budakalaszon","timestamp":"2018. december. 09. 09:41","title":"2,2 milliárdnyi tao-pénzből építenek egy kézis sportkollégiumot Budakalászon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]