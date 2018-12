Még jó párat kell aludnunk karácsonyig, és ha a gyerek már nagyon nem bír magával, érdemes neki megmutatni a Google frissített télapó-követési szolgáltatását, a Santa Trackert. Egy interaktív weboldalról és egy androidos appról van szó, amelyek arra ösztönzik a látogatókat, hogy felfedezzenek dolgokat, játsszanak, és egy kicsit tanuljanak is.

A szorgalmas manók idén újjávarázsolták Télapó-falvát (ebben télapó felesége segített nekik), és a falu most nemcsak jobban néz ki, de sok új tartalom is érkezett bele, de persze a visszaszámláló azért megmaradt. Az elmúlt években – egyfajta adventi kalendáriumként – csak az adott napra szánt tartalmat érhették el a látogatók, most viszont szabad a vásár, és az összes „ajándék” elérhető.

© Google

Ezeket idén a télapó három kategóriába sorolta: tanulás, játék és tartalomnézés. A tanuláshoz tartozik egy programozási laboratórium (Code Lab), ahol kódolási alapokat lehet elsajátítani, amelyekkel egy manót segíthetünk ajándékok megtalálásában. A rövid animációk mellett számos játék is várja az oldal látogatóit, de akár a kreativitásukat is próbára tehetik a sokféle rajzoló- és festőeszközzel. Idén is sok minden megtudható arról, hogyan karácsonyoznak a világ különböző részein, és van például egy olyan szekció is, ahol különböző nyelveken olvashatjuk a télapóhoz kapcsolható frázisokat.

Azután elérkezik karácsony éjszakája, és idén is követni lehet majd, merre is jár télapó, hol teszi le éppen az ajándékait. És közben figyeljünk nagyon, mert a Google exkluzív játékokat is ígér, amelyek akkor jelennek meg, amikor a télapó az év legfontosabb útjára indul.

