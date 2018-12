Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20181211_Megtalaltuk_Petofi_osbunet__ezert_kerult_a_kulturharc_celkeresztjebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb4d5aad-2a06-46d8-ab1f-7eae62079c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0d2fdc-80f1-443e-92dc-1574f2a599c2","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_Megtalaltuk_Petofi_osbunet__ezert_kerult_a_kulturharc_celkeresztjebe","timestamp":"2018. december. 11. 21:23","title":"Megtaláltuk Petőfi ősbűnét - ezért került a kultúrharc célkeresztjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beígért összegnek csak egy részét szánja a kormány a kórházi tartozások rendezésére, a többit szétosztják a jobban teljesítő intézmények között.","shortLead":"A beígért összegnek csak egy részét szánja a kormány a kórházi tartozások rendezésére, a többit szétosztják a jobban...","id":"20181211_Nepszava_bercsokkentes_korhazi_adossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df2a182-2f18-497c-a897-99c5f66f430d","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Nepszava_bercsokkentes_korhazi_adossag","timestamp":"2018. december. 11. 06:50","title":"Népszava: Bércsökkentéssel sújthatja a kormány az eladósodott kórházak vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c619bb67-8dee-4a5f-b0b6-dc9b8affb05d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évi 73 milliót oszthat szét a házelnök, a pénz jó része határon túli magyaroknak ment. ","shortLead":"Évi 73 milliót oszthat szét a házelnök, a pénz jó része határon túli magyaroknak ment. ","id":"20181211_32_milliot_adott_belyeggyujtoknek_Kover_Laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c619bb67-8dee-4a5f-b0b6-dc9b8affb05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52597521-6d75-4088-b1ed-80ced4d6a4d3","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_32_milliot_adott_belyeggyujtoknek_Kover_Laszlo","timestamp":"2018. december. 11. 19:24","title":"3,2 milliót adott bélyeggyűjtőknek Kövér László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Parlamentben továbbra sem volt nyugalom a vita alatt, az ellenzék folyamatosan bekiabált a törvényjavaslatot benyújtó Kósa Lajos felszólalása alatt.","shortLead":"A Parlamentben továbbra sem volt nyugalom a vita alatt, az ellenzék folyamatosan bekiabált a törvényjavaslatot benyújtó...","id":"20181211_Hatalmasat_csusztatott_vagy_rosszul_fogalmazott_Kosa_a_rabszolgatorveny_zarovitajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=684bac77-ec91-47ca-a35b-f59c06b0e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c82799-b162-4453-8087-b485a6b09efc","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Hatalmasat_csusztatott_vagy_rosszul_fogalmazott_Kosa_a_rabszolgatorveny_zarovitajaban","timestamp":"2018. december. 11. 16:16","title":"Hatalmasat csúsztatott vagy rosszul fogalmazott Kósa a \"rabszolgatörvény\" záróvitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1958e9c-f38e-498a-87ed-f81239600787","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lego Playgrounds a mobileszközök kameráját és a kiterjesztett valóságot használja arra, hogy az építőkockákat mozgásra bírja. Hosszú ideig fejlesztették, de most végre elérhetővé vált. ","shortLead":"A Lego Playgrounds a mobileszközök kameráját és a kiterjesztett valóságot használja arra, hogy az építőkockákat...","id":"20181210_lego_playgrounds_ios_jatek_kiterjesztett_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1958e9c-f38e-498a-87ed-f81239600787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43329e0-fdf1-4f08-8397-ba5cbc298893","keywords":null,"link":"/tudomany/20181210_lego_playgrounds_ios_jatek_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2018. december. 10. 17:03","title":"Megjött a játék, ami életre kelti a legókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951a1e63-c612-4976-8dca-58668dc4a608","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tízből nyolc magyar rábízná a kocsira is a legjobb útvonal kiválasztását. ","shortLead":"Tízből nyolc magyar rábízná a kocsira is a legjobb útvonal kiválasztását. ","id":"20181212_Onvezeteo_auto_magyarok_vasarlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=951a1e63-c612-4976-8dca-58668dc4a608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a409fd19-efcb-4053-b9b9-04d0b63ee7ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_Onvezeteo_auto_magyarok_vasarlas","timestamp":"2018. december. 12. 10:28","title":"Alapvetően nagyon várjuk, hogy önvezető autókban ülhessünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A karácsonyi vásár közelében kezdett lövöldözni egy hatóságok előtt már ismert személy, akinek sikerült elmenekülnie. A gyanúsítottat nagy erőkkel keresik. ","shortLead":"A karácsonyi vásár közelében kezdett lövöldözni egy hatóságok előtt már ismert személy, akinek sikerült elmenekülnie...","id":"20181211_Strasbourgi_lovoldozes_nott_az_aldozatok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de07ef85-bdae-4825-9015-585789b89da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3fecd9-480c-4e4b-b9c7-ee888f48fbd5","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Strasbourgi_lovoldozes_nott_az_aldozatok_szama","timestamp":"2018. december. 11. 22:15","title":"Terrortámadás a strasbourgi karácsonyi vásárban: három halott, az elkövető még mindig szökésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a68c066-4577-4f03-8a0e-c9aef92b373c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A szupergazdagok tavaly több mint 150 olyan házat vagy luxuslakást vettek, melynek értéke meghaladta a 25 millió dollárt. Hongkong, New York és London a listavezető. ","shortLead":"A szupergazdagok tavaly több mint 150 olyan házat vagy luxuslakást vettek, melynek értéke meghaladta a 25 millió...","id":"20181211_Almodik_a_nyomor_a_szupergazdagok_mindig_kibujnak_az_adopres_alol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a68c066-4577-4f03-8a0e-c9aef92b373c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4e96e6-eecb-4ff0-b6cc-0da6bc7938ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Almodik_a_nyomor_a_szupergazdagok_mindig_kibujnak_az_adopres_alol","timestamp":"2018. december. 11. 10:54","title":"Álmodik a nyomor, a szupergazdagok mindig kibújnak az adóprés alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]