Tíz év után újra egy dalban a hazai MC-szcéna java, hogy elkészítse a hatályos raphimuszt. A klip a hvg.hu-n már látható is.



","shortLead":"Tíz év után újra egy dalban a hazai MC-szcéna java, hogy elkészítse a hatályos raphimuszt. Az Animal Cannibals újra összehozta a rapszövetkezetet - klippremier
2018. december. 11. 13:00

A Parlamentben továbbra sem volt nyugalom a vita alatt, az ellenzék folyamatosan bekiabált a törvényjavaslatot benyújtó Kósa Lajos felszólalása alatt.
Hatalmasat csúsztatott vagy rosszul fogalmazott Kósa a "rabszolgatörvény" záróvitájában
2018. december. 11. 16:16

Amazónia felfedezéséhez hasonlítják a föld alatti világ feltárását a tudósok: minél lejjebb haladnak, annál érdekesebb élőlényekre bukkannak. Egy már fellelt organizmus például mélyen a tengerfenék alatt, 121 Celsius-fokon érzi jól magát. Ugyanolyan sokszínű élővilág rejtőzik a talpunk alatt is, mint a felszínen
2018. december. 11. 17:33

Az eddigi legnagyobb törvénysértést követte el a kormány a párbeszédes képviselő szerint
Tordai: Csal a kormány, kártya nélkül lehet szavazni a Parlamentben
2018. december. 12. 11:32

Az ellenzék elfoglalta az Országgyűlés elnökének pulpitusát a túlóratörvény megszavazása előtt. Élő közvetítésünk az ülésteremből.","shortLead":"Az ellenzék elfoglalta az Országgyűlés elnökének pulpitusát a túlóratörvény megszavazása előtt. Élő közvetítésünk a Parlamentből a rabszolgatörvény megszavazásáról
2018. december. 12. 10:27

Mikroalgák cirkulálhatják a levegőt az űrhajók fedélzetén: az Európai Űrügynökség (ESA) megbízásából a Ruag Space svájci vállalkozás készíti el a mikroalgákkal működő levegőcirkuláló rendszer prototípusát. ","shortLead":"Mikroalgák cirkulálhatják a levegőt az űrhajók fedélzetén: az Európai Űrügynökség (ESA) megbízásából a Ruag Space...","id":"20181211_mikroalgak_urhajok_levego_keringtetes_esa_biorat_ruag_space","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9049de7-fcfd-40a0-805e-70e0d815c0f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91f605bb-1b8a-4728-84b0-958896e4e5e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_mikroalgak_urhajok_levego_keringtetes_esa_biorat_ruag_space","timestamp":"2018. december. 11. 21:03","title":"Ez pipa: megoldódni látszik, hogyan fognak lélegezni a Marsra utazó űrhajósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07556451-baa5-47b1-8946-a3bc90811f94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdák töredéke lépett be szövetkezetbe mostanáig, pedig az uniós forrásokból is több jutna, de az Alaptörvényben is benne van a mezőgazdasági termelés integrációja. Ez pipa: megoldódni látszik, hogyan fognak lélegezni a Marsra utazó űrhajósok
2018. december. 11. 21:03

A gazdák töredéke lépett be szövetkezetbe mostanáig, pedig az uniós forrásokból is több jutna, de az Alaptörvényben is benne van a mezőgazdasági termelés integrációja. A tervezet, bár készen van, úgy tűnik, az idén sem kerül már a parlament elé.
Irtóznak a gazdák a szövetkezéstől, pedig fejük felett lebeg a törvény
2018. december. 11. 07:16

Együnk egy jót, hogy közben jót tegyünk másokkal: dupla baconnel, ementáli sajttal, BBQ szósszal, sült hagymával és füstölt sajtos labnehhel készül a „Tegyünk jót" burger.
Tegyünk jót, együnk hamburgert - így is lehet
2018. december. 10. 19:44