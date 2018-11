Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9e86326-5de1-4f67-816d-d08542b8b05a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"3200 forint helyett mindössze 1100 forintért kínálja a Google Play a Star Wars: Knights of the Old Republic nevű játékot, ami a rajongók szerint a valaha készült egyik legjobb szerepjáték az űropera világában.","shortLead":"3200 forint helyett mindössze 1100 forintért kínálja a Google Play a Star Wars: Knights of the Old Republic nevű...","id":"20181125_android_star_wars_kotor_csillagok_haboruja_rpg_androidos_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9e86326-5de1-4f67-816d-d08542b8b05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f03bd1-23b1-40aa-ac9b-9a7b662d86b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_android_star_wars_kotor_csillagok_haboruja_rpg_androidos_jatek","timestamp":"2018. november. 25. 20:33","title":"Most érdemes letölteni: nagyon leárazták az egyik legjobb Star Wars-játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e860a5-e04f-4f03-89ff-9667f8594163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter a Makó Híradónak beszélt a jövő évi EP-választásról. Budapesten lehet, hogy propagandának tűnik a határvédelem, mondta.","shortLead":"A volt miniszter a Makó Híradónak beszélt a jövő évi EP-választásról. Budapesten lehet, hogy propagandának tűnik...","id":"20181126_Lazarnak_a_kommunistak_es_a_nacik_jutottak_eszebe_Manfred_Weberrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51e860a5-e04f-4f03-89ff-9667f8594163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f2ccd7b-54ae-4a03-897b-1e66f5a04bfa","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Lazarnak_a_kommunistak_es_a_nacik_jutottak_eszebe_Manfred_Weberrol","timestamp":"2018. november. 26. 10:13","title":"Lázárnak a kommunisták és a nácik jutottak eszébe Manfred Weberről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e7c0c5f-efb8-45b0-8e59-52cbe8c908a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Durván drágul jövőre a pálinka a chipsadó miatt, miközben a netet elborítja az olcsó, otthon főzött párlat. A „legális” pálinkások támogatásra várnak.","shortLead":"Durván drágul jövőre a pálinka a chipsadó miatt, miközben a netet elborítja az olcsó, otthon főzött párlat. A „legális”...","id":"20181125_Kedvenc_palinkajat_nyomja_agyon_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e7c0c5f-efb8-45b0-8e59-52cbe8c908a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e35d330f-0c2b-4749-b4d8-693b226cd75b","keywords":null,"link":"/kkv/20181125_Kedvenc_palinkajat_nyomja_agyon_a_kormany","timestamp":"2018. november. 25. 11:23","title":"Kedvenc pálinkáját nyomja agyon a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b626bc02-1913-4574-84ac-6eca96eeab31","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Azt, hogy mennyire szerette az életet. Ma 27 éve halt meg.","shortLead":"Azt, hogy mennyire szerette az életet. Ma 27 éve halt meg.","id":"20181124_A_Queenfilm_pont_a_legfontosabbat_nem_mondta_el_Freddie_Mercuryrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b626bc02-1913-4574-84ac-6eca96eeab31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac44927-8962-49d0-9c38-5e2f83e85724","keywords":null,"link":"/elet/20181124_A_Queenfilm_pont_a_legfontosabbat_nem_mondta_el_Freddie_Mercuryrol","timestamp":"2018. november. 24. 16:19","title":"A Queen-film pont a legfontosabbat nem mondta el Freddie Mercuryról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy törvényjavaslat szerint az alkalmazottak fizetését megemelik, de bizonyos kötelezettségeket is kell vállalniuk.","shortLead":"Egy törvényjavaslat szerint az alkalmazottak fizetését megemelik, de bizonyos kötelezettségeket is kell vállalniuk.","id":"20181126_Uj_jogviszonyban_dolgozhatnak_tovabb_a_honvedseg_civil_munkatarsai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dd31bd4-ba5c-42a0-bf8e-6d93a39682fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75fad6d-d874-4d05-ac3e-eaf601f512e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Uj_jogviszonyban_dolgozhatnak_tovabb_a_honvedseg_civil_munkatarsai","timestamp":"2018. november. 26. 06:12","title":"Új jogviszonyban dolgozhatnak tovább a honvédség civil munkatársai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kulturális bizottság fideszes elnöke szerint még tart a tervezet véglegesítéséről szóló vita.","shortLead":"A kulturális bizottság fideszes elnöke szerint még tart a tervezet véglegesítéséről szóló vita.","id":"20181126_Biztosan_nem_vezetik_be_jovore_az_uj_alaptantervet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27967f35-f378-4353-bf96-a4a6a95feef0","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Biztosan_nem_vezetik_be_jovore_az_uj_alaptantervet","timestamp":"2018. november. 26. 13:27","title":"Biztosan nem vezetik be jövőre az új alaptantervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181125_Mi_nem_szotyizunk_hanem_makukazunk__Majka_kozzetette_borsodisag_himnuszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301b9f3f-dfee-479f-85c8-bfeeac3dc661","keywords":null,"link":"/elet/20181125_Mi_nem_szotyizunk_hanem_makukazunk__Majka_kozzetette_borsodisag_himnuszat","timestamp":"2018. november. 25. 09:16","title":"„Mi nem szotyizunk, hanem makukázunk” - Majka közzétette a borsodiság himnuszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7067db20-0256-4bd0-b474-83b554955a9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Részleges sorozást rendelnek el Ukrajnában, miután az elnök aláírta a rendeletet a hadiállapot bevezetéséről.","shortLead":"Részleges sorozást rendelnek el Ukrajnában, miután az elnök aláírta a rendeletet a hadiállapot bevezetéséről.","id":"20181126_Hadiallapotot_vezettek_be_Ukrajnaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7067db20-0256-4bd0-b474-83b554955a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f83e97d8-1b09-4dc3-8e98-3210585550df","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Hadiallapotot_vezettek_be_Ukrajnaban","timestamp":"2018. november. 26. 14:21","title":"Hadiállapotot vezettek be Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]