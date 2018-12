Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf2d9ae5-3676-4ed0-b0e6-8fb2a5fb5560","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tulajdonosok rövidtávon gondolkodtak.","shortLead":"A tulajdonosok rövidtávon gondolkodtak.","id":"20181211_Hamarosan_bezar_Budapest_egyik_legkedveltebb_peksege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf2d9ae5-3676-4ed0-b0e6-8fb2a5fb5560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"296fa638-e4ea-406e-a363-28db9ab14564","keywords":null,"link":"/elet/20181211_Hamarosan_bezar_Budapest_egyik_legkedveltebb_peksege","timestamp":"2018. december. 11. 11:34","title":"Hamarosan bezár Budapest egyik legkedveltebb péksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BIF a múlt héten is eladta pár részvényét, a két tranzakción összesen több mint kétmilliárd forintot kerestek.","shortLead":"A BIF a múlt héten is eladta pár részvényét, a két tranzakción összesen több mint kétmilliárd forintot kerestek.","id":"20181211_Egyetlen_nap_alatt_285_millio_forinttal_gazdagodott_Schmidt_Mariaek_csaladi_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2594f7-0956-47bb-8324-c39e7b3df995","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Egyetlen_nap_alatt_285_millio_forinttal_gazdagodott_Schmidt_Mariaek_csaladi_cege","timestamp":"2018. december. 11. 11:12","title":"Egyetlen nap alatt 285 millió forinttal gazdagodott Schmidt Máriáék családi cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térképben nemrég jelent meg a Neked nevű funkció, amivel személyre szabott ajánlásokat kaphatunk, hogy milyen helyeket lehet érdemes meglátogatnunk.","shortLead":"A Google Térképben nemrég jelent meg a Neked nevű funkció, amivel személyre szabott ajánlásokat kaphatunk, hogy milyen...","id":"20181212_google_terkep_neked_szemelyre_szabott_ajanlat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f856ff75-ac52-4fba-84c7-e0865e059316","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_google_terkep_neked_szemelyre_szabott_ajanlat","timestamp":"2018. december. 12. 11:03","title":"Végre: mostantól ön is használhatja a Google Térkép hasznos funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b251aef-6284-4855-a43e-df0eb6f6561f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az akciót egy étteremtulajdonos szervezte, a felszolgálásban részt vett két nagykövet is.","shortLead":"Az akciót egy étteremtulajdonos szervezte, a felszolgálásban részt vett két nagykövet is.","id":"20181212_Elegans_vacsorat_szerveztek_hajlektanoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b251aef-6284-4855-a43e-df0eb6f6561f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14935160-3772-49b1-ad7a-1a380fae2422","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Elegans_vacsorat_szerveztek_hajlektanoknak","timestamp":"2018. december. 12. 21:40","title":"Elegáns vacsorát szerveztek hajléktalanoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hosszú Katinka aranyérmet nyert 200 méter pillangón a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás úszó-világbajnokság szerdai versenynapján.","shortLead":"Hosszú Katinka aranyérmet nyert 200 méter pillangón a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás úszó-világbajnokság szerdai...","id":"20181212_Hosszu_Katinka_vilagbajnok_200_pillangon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cb0468-a300-4d9f-9af0-536467c144b5","keywords":null,"link":"/sport/20181212_Hosszu_Katinka_vilagbajnok_200_pillangon","timestamp":"2018. december. 12. 12:29","title":"Hosszú Katinka világbajnok 200 pillangón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ba8705-4454-4fc7-bfd4-2b92c2cbcd79","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új skót tanulmány szerint a keresztrejtvényfejtés vagy a sudokuzás nem véd meg az időskori mentális hanyatlástól.\r

\r

","shortLead":"Egy új skót tanulmány szerint a keresztrejtvényfejtés vagy a sudokuzás nem véd meg az időskori mentális...","id":"20181212_keresztrejtveny_fejtes_rejtvenyfejtes_hatasa_mentalis_egeszseg_agytorna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba8705-4454-4fc7-bfd4-2b92c2cbcd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493baa27-9e38-4082-b58c-84a42f56efdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_keresztrejtveny_fejtes_rejtvenyfejtes_hatasa_mentalis_egeszseg_agytorna","timestamp":"2018. december. 12. 09:03","title":"Megdőlt egy népszerű tévhit a rejtvényfejtésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f89360-04df-4045-852d-07833c660260","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők, a kemény mag éjfél után is a Kossuth téren maradt, a rendőrök könnygázzal oszlatták a tömeget. A 2006-2007-es rendőrattack – illetve a kormányváltás – óta mindig nagyon odafigyeltek arra, hogy türelmesek legyenek a tüntetőkkel. Ez most nem jött össze, többször nem voltak urai a helyzetnek. Összefoglalónk a több mint félnapos tüntetésről. ","shortLead":"Összecsaptak a rendőrök és a tüntetők, a kemény mag éjfél után is a Kossuth téren maradt, a rendőrök könnygázzal...","id":"20181213_Konnygazzal_oszlattak_a_rendorok_a_Kossuth_teren__evek_ota_nem_fordult_elo_ilyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f89360-04df-4045-852d-07833c660260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff04b5f-9908-40ef-b4b1-45fa443440d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Konnygazzal_oszlattak_a_rendorok_a_Kossuth_teren__evek_ota_nem_fordult_elo_ilyen","timestamp":"2018. december. 13. 01:41","title":"Könnygázzal oszlatott a rendőrség, gyújtogatással és üldözéssel ért véget a tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812721fa-6d9b-4154-9c3c-0a67e2e5e598","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Villa Grétát működtető házaspár szerint nem nagyüzemet szerettek volna csinálni, de végül akaratuk ellenére az lett belőle. Így inkább bezárják.","shortLead":"A Villa Grétát működtető házaspár szerint nem nagyüzemet szerettek volna csinálni, de végül akaratuk ellenére az lett...","id":"20181211_Bezarjak_Siofok_egyik_legjobb_cukraszdajat_mert_tul_sok_a_vendeg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812721fa-6d9b-4154-9c3c-0a67e2e5e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98a9410-52b0-4aea-8070-1b55cb56dde6","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Bezarjak_Siofok_egyik_legjobb_cukraszdajat_mert_tul_sok_a_vendeg","timestamp":"2018. december. 11. 16:45","title":"Bezárják Siófok egyik legjobb cukrászdáját, mert túl sok a vendég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]