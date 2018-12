Milliónyi képregény létezik a világon, és nagyon sok példát lehetne hozni arra, amikor egy képregényből filmet is készítenek. Fordítva már jóval ritkábban esik meg a dolog, a Varsói Műszaki Egyetemnek hála azonban mostantól ez sem fog majd ritkaság számba menni.

Az egyetem szakemberei nemrég alkották meg a Comixify nevű oldalt, ami a gépi tanulást hívja segítségül egy kis mókázáshoz. Az egyelőre csak próba üzemmódban működő szoftver lényege, hogy a neki megmutatott videót először képkockáról képkockára elemzi, hogy aztán kiválassza közülük a legjobbat, majd egy második körben úgy alakítja át azokat, hogy olyan hatást keltsenek, mintha egy képregényt látnánk. A végeredmény igen meggyőző.

© Comixify

Mivel a rendszer egyelőre teszt üzemmódban működik, így vannak korlátai is: olyan videókat lehet csak neki megmutatni, amelyek legfeljebb 50 megabájt méretűek. Emellett egy keveset várni is kell a végeredményre, azt azonban az elkészülte után a jobb egérgomb megnyomásával akár le is menthetjük a gépünkre. A feliratokat nekünk kell hozzáadnunk a képekhez, a konvertálásnál ugyanakkor többféle képregénystílus közül is választhatunk.

A kutatók az algoritmus pontos működési mechanizmusát is leírták, akiket érdekel az ilyesmi, az itt találja meg a publikációt.

