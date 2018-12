Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3912ab54-b6c7-4c44-b342-61a72e907635","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Külügyi Bizottság David Cornstein amerikai nagykövetet látta vendégül. Szóba került a CEU, Ukrajna és az orosz fegyverkereskedők ügye is. Valamint a magyar függés az orosz energiaforrásoktól is. A KKM államtitkára szerint hamarosan feloldhatjuk az ukrán NATO-kapcsolatok blokkolását. Cikkünk frissül.","shortLead":"A Külügyi Bizottság David Cornstein amerikai nagykövetet látta vendégül. Szóba került a CEU, Ukrajna és az orosz...","id":"20181213_Nemeth_Zsolt_Az_amerikai_nagykovet_nyugalmat_hozott_ide","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3912ab54-b6c7-4c44-b342-61a72e907635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71611b2d-a0c6-402d-97d3-6c68be13603e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Nemeth_Zsolt_Az_amerikai_nagykovet_nyugalmat_hozott_ide","timestamp":"2018. december. 13. 10:22","title":"\"Ez most nem az az idő\" – Rendesen megmosta Magyarország fejét az amerikai nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530ba602-2f0a-4200-afbb-5915518b669f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dob utcai Kisüzemben minden vendégtől elkérték az iratokat. ","shortLead":"A Dob utcai Kisüzemben minden vendégtől elkérték az iratokat. ","id":"20181213_Igazoltattak_a_rendorok_egy_belvarosi_kocsma_vendegeit_az_esti_tuntetes_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=530ba602-2f0a-4200-afbb-5915518b669f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548adc94-107c-4bc7-884e-573287be6d1c","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Igazoltattak_a_rendorok_egy_belvarosi_kocsma_vendegeit_az_esti_tuntetes_utan","timestamp":"2018. december. 13. 14:34","title":"Igazoltatták a rendőrök egy belvárosi kocsma vendégeit az esti tüntetés után - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126e286a-f7eb-43c1-80e8-59d9a6f73044","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szabó Tímea parlamenti tiltakozása kihozta a hímsovinisztát a Magyar Fórum szerzőjéből.","shortLead":"Szabó Tímea parlamenti tiltakozása kihozta a hímsovinisztát a Magyar Fórum szerzőjéből.","id":"20181213_Vane_lejjebb_mi_jut_eszebe_a_kereszteny_jobboldalnak_ha_egy_no_sipot_vesz_a_szajaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=126e286a-f7eb-43c1-80e8-59d9a6f73044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83069fe0-9e41-4f62-b754-12a19c939244","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Vane_lejjebb_mi_jut_eszebe_a_kereszteny_jobboldalnak_ha_egy_no_sipot_vesz_a_szajaba","timestamp":"2018. december. 13. 11:01","title":"Van-e lejjebb: mi jut eszébe a keresztény jobboldalnak, ha egy nő sípot vesz a szájába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c46b2e-abd6-4ee1-9a2e-264c27aa0371","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Persze, ha a szalagcímek mögé nézünk, a helyzet kissé bonyolultabb. Tény, hogy a 49 éves Anne Rigailt nevezték ki a legendás francia társaság főigazgatójává. De az Air-France ma már nem egyedül működik, hanem vállalati szövetségben az ugyancsak nem kispályás holland KLM-mel. ","shortLead":"Persze, ha a szalagcímek mögé nézünk, a helyzet kissé bonyolultabb. Tény, hogy a 49 éves Anne Rigailt nevezték ki...","id":"20181214_Ilyen_meg_nem_volt__egy_no_iranyitja_az_Air_France_legitarsasagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7c46b2e-abd6-4ee1-9a2e-264c27aa0371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab435476-9759-4c95-b5c4-701127822be1","keywords":null,"link":"/kkv/20181214_Ilyen_meg_nem_volt__egy_no_iranyitja_az_Air_France_legitarsasagot","timestamp":"2018. december. 14. 10:37","title":"Ilyen még nem volt – egy nő irányítja az Air France légitársaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edfd1f2d-cfe6-4620-ba3b-9e859cb842cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bombasztikusnak szánt bejelentésekkel igyekszik leplezni a kormány a hazai energiapolitika gyengeségeit. Magyarországnak valójában nincs éghajlatvédelmi programja.","shortLead":"Bombasztikusnak szánt bejelentésekkel igyekszik leplezni a kormány a hazai energiapolitika gyengeségeit...","id":"20181213_Van_egy_terulet_ahol_Ader_Janos_az_adu_asz_de_ez_keves_a_jatszmaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edfd1f2d-cfe6-4620-ba3b-9e859cb842cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5780be4e-a3fa-40e1-bbf0-f4ca5ede7e1f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Van_egy_terulet_ahol_Ader_Janos_az_adu_asz_de_ez_keves_a_jatszmaban","timestamp":"2018. december. 13. 16:06","title":"Áder János az adu ászunk, de ez kevés ebben a játszmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6769671e-e6b7-4e12-b1b2-54869ee7dd8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kínának épülő cenzúrázott Google-keresőről már korábban bebizonyosodott, hogy létezik. A céget vezető Sundar Pichai szenátusi meghallgatásán azonban tagadta, hogy ilyesmin dolgoznának. ","shortLead":"A Kínának épülő cenzúrázott Google-keresőről már korábban bebizonyosodott, hogy létezik. A céget vezető Sundar Pichai...","id":"20181213_google_dragonfly_kina_cenzurazott_kereso_sundar_pichai_szenatusi_meghallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6769671e-e6b7-4e12-b1b2-54869ee7dd8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dffd381-304d-4cdb-a64e-b3a65b6a609a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_google_dragonfly_kina_cenzurazott_kereso_sundar_pichai_szenatusi_meghallgatas","timestamp":"2018. december. 13. 10:03","title":"Összevissza beszél a Google vezetője a titokzatos kínai keresőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18992cc2-d2d7-47b8-9ff1-ace7b0af0096","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Deutsch Tamás szerint felesleges bürokrácia. ","shortLead":"Deutsch Tamás szerint felesleges bürokrácia. ","id":"20181213_Az_EPnek_mar_tetszik_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUpenzek_kifizeteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18992cc2-d2d7-47b8-9ff1-ace7b0af0096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5de1a6-d011-4b2b-b414-5e829eb55d80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Az_EPnek_mar_tetszik_hogy_jogallamisaghoz_kossek_az_EUpenzek_kifizeteset","timestamp":"2018. december. 13. 16:49","title":"Az EP-nek már tetszik, hogy jogállamisághoz kössék az EU-pénzek kifizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af95b407-3fa6-43e5-9d7b-8c95e91b3496","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvény is módosult.","shortLead":"Több szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvény is módosult.","id":"20181212_Emelik_az_apolasi_dijat_jon_a_gyermekek_otthongondozasi_dija_es_az_orokbefogadoi_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af95b407-3fa6-43e5-9d7b-8c95e91b3496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a4f83f-0dd2-4b3c-867c-25ae470d9005","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Emelik_az_apolasi_dijat_jon_a_gyermekek_otthongondozasi_dija_es_az_orokbefogadoi_dij","timestamp":"2018. december. 12. 14:16","title":"Emelik az ápolási díjat, jön a gyermekek otthongondozási díja és az örökbefogadói díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]