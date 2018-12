Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"126e286a-f7eb-43c1-80e8-59d9a6f73044","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A parlamentben botrány tört ki, az ellenzék megpróbálta blokkolni az ülést, de a Fideszt nem lehetett megállítani, a kormánypárti többség megszavazta a rabszolgatörvényt.","shortLead":"A parlamentben botrány tört ki, az ellenzék megpróbálta blokkolni az ülést, de a Fideszt nem lehetett megállítani...","id":"20181212_A_Fidesz_megszavazta_a_rabszolgatorvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=126e286a-f7eb-43c1-80e8-59d9a6f73044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4425b29b-1a6d-470d-8f6f-4f2b785db3a9","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_A_Fidesz_megszavazta_a_rabszolgatorvenyt","timestamp":"2018. december. 12. 13:32","title":"Megszavazták a rabszolgatörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Brüsszelt pedig a CEU távozása és a fideszes médiaholding is aggodalommal tölti el. Márki-Zay azt mondja, vannak fideszes kutatások, ahol 60 százalék fölötti támogatottságot mérnek neki.

