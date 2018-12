Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56d57ac9-7421-4aab-8e3e-136f6396a70c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rövidke összeállításból a nagy karácsonyi slágerek egyike sem hiányzik, avagy így teremt vicces formában ünnepi hangulatot egy mentősofőr és kísérője.","shortLead":"A rövidke összeállításból a nagy karácsonyi slágerek egyike sem hiányzik, avagy így teremt vicces formában ünnepi...","id":"20181214_a_nap_videoja_karacsonyi_dalok_ket_magyar_mentos_tolmacsolasaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56d57ac9-7421-4aab-8e3e-136f6396a70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4bab8d1-74bc-4fef-b24d-4aed4c6e1614","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_a_nap_videoja_karacsonyi_dalok_ket_magyar_mentos_tolmacsolasaban","timestamp":"2018. december. 14. 10:53","title":"A nap videója: Két magyar mentős nagyon ráérzett a karácsonyi hangulatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d34711-e070-4e17-9192-02417a7ddafa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az euróra való áttérés kapcsán elsöprő többséggel szavazta meg az előkészítő bizottság a 2024-26-os céldátumot.","shortLead":"Az euróra való áttérés kapcsán elsöprő többséggel szavazta meg az előkészítő bizottság a 2024-26-os céldátumot.","id":"20181215_Megvan_a_roman_euroceldatum__elobb_lesz_atallas_mint_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67d34711-e070-4e17-9192-02417a7ddafa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d977f441-30dd-4867-993a-7a8641b9fe47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Megvan_a_roman_euroceldatum__elobb_lesz_atallas_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 15. 09:28","title":"Megvan a román eurócéldátum – előbb lesz átállás, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf246be-95b0-43e4-87c3-9aead9067ab5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181214_A_kozteve_szerint_a_tuntetok_akasztva_latnak_Tokes_Laszlot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebf246be-95b0-43e4-87c3-9aead9067ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91eed33-5c7d-4ed6-a774-227c50861b22","keywords":null,"link":"/elet/20181214_A_kozteve_szerint_a_tuntetok_akasztva_latnak_Tokes_Laszlot","timestamp":"2018. december. 14. 23:36","title":"A köztévé szerint a tüntetők akasztva látnák Tőkés Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542b806d-3c48-4f95-8faf-11512667d035","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Horváth Ildikó szerint a kormány azt is szeretné elérni, hogy a sürgősségi osztályokon senkinek ne kelljen négy óránál többet várnia.","shortLead":"Horváth Ildikó szerint a kormány azt is szeretné elérni, hogy a sürgősségi osztályokon senkinek ne kelljen négy óránál...","id":"20181214_Egeszsegugyi_allamtitkar_Nem_szunik_meg_a_Merenyi_korhaz_pszichiatriai_osztalya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=542b806d-3c48-4f95-8faf-11512667d035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c97bbf9-38e8-4d85-b225-52bcfa1d2ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Egeszsegugyi_allamtitkar_Nem_szunik_meg_a_Merenyi_korhaz_pszichiatriai_osztalya","timestamp":"2018. december. 14. 10:02","title":"Egészségügyi államtitkár: Nem szűnik meg a Merényi kórház pszichiátriai osztálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd4cc58-4b84-4319-9a1d-cde82ca84540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint egy 55 éves férfi végzett az asszonnyal, majd öngyilkos akart lenni.","shortLead":"A gyanú szerint egy 55 éves férfi végzett az asszonnyal, majd öngyilkos akart lenni.","id":"20181215_elettarsa_olt_meg_egy_not_varosfoldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebd4cc58-4b84-4319-9a1d-cde82ca84540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383e6d73-6735-43aa-97b5-7a668744f265","keywords":null,"link":"/itthon/20181215_elettarsa_olt_meg_egy_not_varosfoldon","timestamp":"2018. december. 15. 17:12","title":"Élettársa ölhetett meg egy nőt Városföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29677e7-6285-4f9c-a0d9-db0c59831f29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Strasbourgban is segítették a rendőrök munkáját.","shortLead":"Strasbourgban is segítették a rendőrök munkáját.","id":"20181214_A_macskas_memek_megint_fontos_szerepet_kaptak_a_terrorelharitasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e29677e7-6285-4f9c-a0d9-db0c59831f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfff615-3f78-423a-8018-d28ad1916b94","keywords":null,"link":"/elet/20181214_A_macskas_memek_megint_fontos_szerepet_kaptak_a_terrorelharitasban","timestamp":"2018. december. 14. 11:01","title":"A macskás mémek megint fontos szerepet kaptak a terrorelhárításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e40c6c-71a8-4660-93d0-c57034aac5a5","c_author":"DeLonghi","category":"brandcontent","description":"Az úgynevezett „okos” technológiák már egy ideje kijöttek a spájzból és elkezdték célba venni a konyhákat is. Az alábbiakban bemutatjuk, mire érdemes figyelni, ha úgy döntünk, mostantól intelligens, profi kávéfőzőre bíznánk a koffeinbevitelünket. ","shortLead":"Az úgynevezett „okos” technológiák már egy ideje kijöttek a spájzból és elkezdték célba venni a konyhákat is...","id":"20181212_Funkciok_amiket_lelkiismeretfurdalas_nelkul_elvarhatunk_kavefozonktol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3e40c6c-71a8-4660-93d0-c57034aac5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc45680-dabd-4338-88ce-f0d3cdae3d0b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181212_Funkciok_amiket_lelkiismeretfurdalas_nelkul_elvarhatunk_kavefozonktol","timestamp":"2018. december. 14. 07:30","title":"Funkciók, amiket lelkiismeret-furdalás nélkül elvárhatunk kávéfőzőnktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a82d966-c6e9-48ef-b99c-f42766ed24f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik ezres számban várja vidékről a fővárosba a tagjait és szimpatizánsait, de a logisztikában a pártelnök szerint nem tudnak segíteni. Sneider Tamás ma szakszervezeti vezetőkkel tárgyal, hogy álljanak már élére a tiltakozásoknak, ahogy \"egy a dolgozókat érintő törvény elleni fellépésnél normálisan illene\".","shortLead":"A Jobbik ezres számban várja vidékről a fővárosba a tagjait és szimpatizánsait, de a logisztikában a pártelnök szerint...","id":"20181214_Videkrol_mozgosit_a_Jobbik_tovabbi_tuntetesekre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a82d966-c6e9-48ef-b99c-f42766ed24f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0459669-a9ec-4fe1-bd64-4b3855b268cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Videkrol_mozgosit_a_Jobbik_tovabbi_tuntetesekre","timestamp":"2018. december. 14. 11:40","title":"Vidékről mozgósít a Jobbik további tüntetésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]