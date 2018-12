Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"440c1440-442b-4bec-8539-c0214f98ad55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az iskolaigazgató nem szeretné, ha emiatt még többet kellene költeniük a családoknak az ünnepek előtt.","shortLead":"Az iskolaigazgató nem szeretné, ha emiatt még többet kellene költeniük a családoknak az ünnepek előtt.","id":"20181215_Arra_keri_a_szuloket_egy_walesi_iskola_hogy_ne_vegyenek_karacsonyi_ajandekot_a_tanaroknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=440c1440-442b-4bec-8539-c0214f98ad55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b193ea-15a9-4682-a3d5-980cbadb5a07","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Arra_keri_a_szuloket_egy_walesi_iskola_hogy_ne_vegyenek_karacsonyi_ajandekot_a_tanaroknak","timestamp":"2018. december. 15. 10:51","title":"Arra kéri a szülőket egy walesi iskola, hogy ne vegyenek karácsonyi ajándékot a tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764bb438-869d-4d84-8573-55afd55c93be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A drágakő méreteivel rekordot döntött.","shortLead":"A drágakő méreteivel rekordot döntött.","id":"20181215_A_vilag_legnagyobb_gyemantjat_talaltak_meg_Kanadaban__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=764bb438-869d-4d84-8573-55afd55c93be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c37448-ea87-4d12-a618-046d3d2c1e34","keywords":null,"link":"/elet/20181215_A_vilag_legnagyobb_gyemantjat_talaltak_meg_Kanadaban__foto","timestamp":"2018. december. 15. 10:09","title":"Gigantikus gyémántot találtak Kanadában - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár ez számít az eddigi legalacsonyabb összegnek, sok más sportszervezet csak álmodhat ennyi pénzről.","shortLead":"Bár ez számít az eddigi legalacsonyabb összegnek, sok más sportszervezet csak álmodhat ennyi pénzről.","id":"20181215_Ujabb_milliardok_omlenek_a_felcsuti_fociba_taotamogatas_cimen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba2384f0-f6c4-4a38-b6eb-c3f61ca5b8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f8697a-a51e-4899-9411-8e569a9ddb79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181215_Ujabb_milliardok_omlenek_a_felcsuti_fociba_taotamogatas_cimen","timestamp":"2018. december. 15. 10:26","title":"Újabb milliárdok ömlenek a felcsúti fociba tao-támogatás címén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka, Bernek Péter, Gyurta Gergely és Kalmár Ákos is a döntősök között.","shortLead":"Hosszú Katinka, Bernek Péter, Gyurta Gergely és Kalmár Ákos is a döntősök között.","id":"20181215_Rovidpalyas_uszovb_negy_magyar_is_dontobe_jutott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f0aa3a-d0c0-475c-adf5-0cc0a15f157e","keywords":null,"link":"/sport/20181215_Rovidpalyas_uszovb_negy_magyar_is_dontobe_jutott","timestamp":"2018. december. 15. 07:21","title":"Rövidpályás úszó-vb: négy magyar is döntőbe jutott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Állami Számvevőszék szerint a két ellenzéki párt nem teljesítette a számvevőszéki törvényben előírt közreműködési kötelezettségét a kampánypénzek ellenőrzésével kapcsolatban.A szervezet szerint a pártok nem reagáltak a megkeresésre, ezért kezdeményezték a költségvetési támogatásuk felfüggesztését. ","shortLead":"Az Állami Számvevőszék szerint a két ellenzéki párt nem teljesítette a számvevőszéki törvényben előírt közreműködési...","id":"20181214_allami_szamvevoszek_momentum_parbeszed_ellenorzes_kozremukodo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbdf8136-fa68-46d6-b5f6-39c34fa73a95","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_allami_szamvevoszek_momentum_parbeszed_ellenorzes_kozremukodo","timestamp":"2018. december. 14. 13:53","title":"ÁSZ: A Momentum és a Párbeszéd nem volt együttműködő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök azt állítja, neki nincs köze egyetlen bűncselekményhez sem, amely miatt Michael Cohent elítélték. ","shortLead":"Az amerikai elnök azt állítja, neki nincs köze egyetlen bűncselekményhez sem, amely miatt Michael Cohent elítélték. ","id":"20181213_Trump_Az_ugyvedem_csak_azert_vallotta_magat_bunosnek_hogy_zavarba_hozzon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c837adb-a885-4d97-a8b6-b9c67b54a5b4","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Trump_Az_ugyvedem_csak_azert_vallotta_magat_bunosnek_hogy_zavarba_hozzon","timestamp":"2018. december. 13. 18:01","title":"Trump: Az ügyvédem csak azért vallotta magát bűnösnek, hogy zavarba hozzon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f7738c-abb8-4410-ac8f-a0731c05ef8d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ide taxizott a támadás után az elkövető, Chérif Chekatt.","shortLead":"Ide taxizott a támadás után az elkövető, Chérif Chekatt.","id":"20181213_Strasbourgi_terrortamadas_lovoldozes_rendori_akcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84f7738c-abb8-4410-ac8f-a0731c05ef8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c0d333-99cf-4c59-b32f-d47decf85385","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_Strasbourgi_terrortamadas_lovoldozes_rendori_akcio","timestamp":"2018. december. 13. 17:18","title":"Strasbourgi terrortámadás: felfegyverzett rendőrök lepték el a Neudorf városnegyedet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc446dc-ec0f-4624-8c92-ece28f0283cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"December 22-én befejeződik a felújítás.","shortLead":"December 22-én befejeződik a felújítás.","id":"20181214_Hamarosan_ujra_a_jar_a_villamos_a_Fiumei_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cc446dc-ec0f-4624-8c92-ece28f0283cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f25d13d-19a3-43c9-b9c7-14dbf38bb1f2","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Hamarosan_ujra_a_jar_a_villamos_a_Fiumei_uton","timestamp":"2018. december. 14. 11:35","title":"Hamarosan újra a jár a villamos a Fiumei úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]