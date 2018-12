Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a389fd6-752a-4c7f-8c64-7a781b8ea477","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új technológia révén az arra alkalmas elektromos autók akár néhány perc alatt is igen komoly töltést vehetnek fel.","shortLead":"Az új technológia révén az arra alkalmas elektromos autók akár néhány perc alatt is igen komoly töltést vehetnek fel.","id":"20181214_itt_a_450_kwos_villanyauto_toltes_ami_olyan_gyors_hogy_huteni_kell_a_kabeleket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a389fd6-752a-4c7f-8c64-7a781b8ea477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa2865f-0b58-4ea6-b0cd-1a3da67d80af","keywords":null,"link":"/cegauto/20181214_itt_a_450_kwos_villanyauto_toltes_ami_olyan_gyors_hogy_huteni_kell_a_kabeleket","timestamp":"2018. december. 14. 08:21","title":"Itt a 450 kW-os villanyautótöltés, ami olyan gyors, hogy hűteni kell a kábeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6a05a5-161a-4e34-9319-367834d3b49e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lánczi András néhány éve a polgári engedetlenség létjogosultságáról beszélt olyan esetekben, amikor a parlamenti többség nem érti, hogy miért nem lehet megcsinálni valamit.","shortLead":"Lánczi András néhány éve a polgári engedetlenség létjogosultságáról beszélt olyan esetekben, amikor a parlamenti...","id":"20181213_Orban_egykori_tanacsadoja_arrol_beszel_hogyan_kell_nekimenni_egy_ilyen_rendszernek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e6a05a5-161a-4e34-9319-367834d3b49e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1334a007-cb6a-4c07-ac63-f24470d1a367","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_Orban_egykori_tanacsadoja_arrol_beszel_hogyan_kell_nekimenni_egy_ilyen_rendszernek","timestamp":"2018. december. 13. 13:57","title":"Orbán egykori tanácsadója arról beszél, hogyan kell nekimenni egy ilyen rendszernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5802622-892c-4b86-ac6d-65a304335d7c","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Kovács Tamás történész váltja Szita Szabolcsot a Páva utcai HDKE élén. A kuratóriumot továbbra is Grósz Andor vezeti.","shortLead":"Kovács Tamás történész váltja Szita Szabolcsot a Páva utcai HDKE élén. A kuratóriumot továbbra is Grósz Andor vezeti.","id":"20181214_Uj_vezetok_a_Pava_utcai_Holokauszt_Emlekkozpontban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5802622-892c-4b86-ac6d-65a304335d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed71510b-21ea-4685-95e3-dd0dd2072bcf","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Uj_vezetok_a_Pava_utcai_Holokauszt_Emlekkozpontban","timestamp":"2018. december. 14. 18:02","title":"Új vezetők a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég így igyekszik megakadályozni az elvándorlást.","shortLead":"A cég így igyekszik megakadályozni az elvándorlást.","id":"20181213_35_szazalekos_beremeles_320_ezres_bonusz_a_ceg_ahol_elegedett_a_szakszervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97c4e39-e5e0-44bd-8701-4161723bf5ad","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_35_szazalekos_beremeles_320_ezres_bonusz_a_ceg_ahol_elegedett_a_szakszervezet","timestamp":"2018. december. 13. 11:11","title":"35 százalékos béremelés, 320 ezres bónusz: a cég, ahol elégedett a szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c920885-0892-4f80-9576-d1a077d360e6","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A közép-kelet-európai térségben az arisztokrata családok hosszú időre eltűntek a huszadik század viharában, a legtöbben Nyugatra emigráltak. Voltak azonban olyan leszármazottak, akik visszatértek és harcoltak a családi birtokért, hogy később tovább örökíthessék azt. Gregor Roy Chowdhury-Mikes például először a rendszerváltás után mehetett vissza a romániai Zabolára, arra a birtokra, amely már 1500 óta a családjuk tulajdonában állt. Kik ma a Mikesek? Ezüstkanállal eszik a gróf, vagy azért néha elmegy a kocsmába? Egyáltalán, mit lehet kezdeni negyvenhektárnyi földterülettel? Interjú.","shortLead":"A közép-kelet-európai térségben az arisztokrata családok hosszú időre eltűntek a huszadik század viharában, a legtöbben...","id":"20181213_Gregor_Roy_Chowdhury_Mikes_Mikes_csalad_kastely_birtok_Spektrum_Volt_egyszer_egy_Vadkelet_Zabola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c920885-0892-4f80-9576-d1a077d360e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b3441b-daa6-48c1-bedf-1c8803d9b36e","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Gregor_Roy_Chowdhury_Mikes_Mikes_csalad_kastely_birtok_Spektrum_Volt_egyszer_egy_Vadkelet_Zabola","timestamp":"2018. december. 13. 15:00","title":"„Azt gondolták, aranybőrönddel jövünk” – hogy él egy gróf 2018-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1f6ed7-8f19-4621-a17e-51197e78843b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Robin Thicke és Pharrell Williams ötmillió dollárt (1,4 milliárd forintot) fizethet egy hosszú idő után lezárult szerzői jogi perben. Ön szerint is plágium? Mutatjuk a két dalt.","shortLead":"Robin Thicke és Pharrell Williams ötmillió dollárt (1,4 milliárd forintot) fizethet egy hosszú idő után lezárult...","id":"20181214_Otmillio_dollaros_lopas_Pharell_Williamsek_dala_a_birosag_szerint_plagium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b1f6ed7-8f19-4621-a17e-51197e78843b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a0aa86-6661-44b0-86ca-88675353951a","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Otmillio_dollaros_lopas_Pharell_Williamsek_dala_a_birosag_szerint_plagium","timestamp":"2018. december. 14. 09:29","title":"Ötmillió dolláros lopás: Pharrell Williamsék dala a bíróság szerint plágium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A két cég közötti immár történelminek mondható versengés ellenére egy Samung-fejlesztés kerülhet az Apple jövő évi iPhone-jába.","shortLead":"A két cég közötti immár történelminek mondható versengés ellenére egy Samung-fejlesztés kerülhet az Apple jövő évi...","id":"20181214_samsung_dispaly_rugalmas_oled_kepernyo_apple_iphone_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316fe3b7-551e-46e4-ab5b-cfeeca1fcbbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181214_samsung_dispaly_rugalmas_oled_kepernyo_apple_iphone_2019","timestamp":"2018. december. 14. 12:03","title":"Meglepő, de pont a Samsung segítségével lehetnek vékonyabbak a jövő évi iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2be06d-1f9b-4fdf-81ed-edac350cdc75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az intézmény Magyarországon elsőként engedélyezte az állatok bevonásával zajló élményterápiát.","shortLead":"Az intézmény Magyarországon elsőként engedélyezte az állatok bevonásával zajló élményterápiát.","id":"20181213_Texasi_minilo_segit_a_Bethesda_Gyermekkorhazban_fekvo_beteg_gyerekeknek__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f2be06d-1f9b-4fdf-81ed-edac350cdc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cce440-880c-4203-bb43-6f6fd3db0585","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Texasi_minilo_segit_a_Bethesda_Gyermekkorhazban_fekvo_beteg_gyerekeknek__foto","timestamp":"2018. december. 13. 19:59","title":"Texasi miniló segít a Bethesda Gyermekkórházban fekvő beteg gyerekeknek - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]