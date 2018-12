Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4490be1a-afd2-4efc-891b-6aee772235ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lap felteszi a forradalmian merész kérdést: keményebb a gyerekkel otthon, mint dolgozni?","shortLead":"A lap felteszi a forradalmian merész kérdést: keményebb a gyerekkel otthon, mint dolgozni?","id":"20181215_Megicsak_lehet_igeny_gendertemakra_ha_mar_a_Bors_is_ezzel_foglalkozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4490be1a-afd2-4efc-891b-6aee772235ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b06eb20-6f14-4361-bba5-1c60fd2d338a","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Megicsak_lehet_igeny_gendertemakra_ha_mar_a_Bors_is_ezzel_foglalkozik","timestamp":"2018. december. 15. 06:41","title":"Mégiscsak lehet igény gendertémákra, ha már a Bors is ezzel foglalkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész londoni házát vették célba a betörők.","shortLead":"A zenész londoni házát vették célba a betörők.","id":"20181214_Betortek_Paul_McCartneyhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce22d4eb-2de5-4d4d-bb50-005c1551c8dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e528370-4aaf-4e03-8a98-05256280bbf4","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Betortek_Paul_McCartneyhoz","timestamp":"2018. december. 14. 10:32","title":"Betörtek Paul McCartney-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9006655-6c95-48de-b59e-081f43d8d943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Teljesen legálisan, egy szoftverfrissítéssel próbálja meg az Apple, hogy mégiscsak árulhassa az iPhone-okat Kínában.","shortLead":"Teljesen legálisan, egy szoftverfrissítéssel próbálja meg az Apple, hogy mégiscsak árulhassa az iPhone-okat Kínában.","id":"20181215_qualcomm_vs_apple_iphone_tiltas_kikerulese_kinaban_ios_szoftverfrissites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9006655-6c95-48de-b59e-081f43d8d943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e6fc62-ba50-412d-a9be-ecb17c154929","keywords":null,"link":"/tudomany/20181215_qualcomm_vs_apple_iphone_tiltas_kikerulese_kinaban_ios_szoftverfrissites","timestamp":"2018. december. 15. 11:03","title":"Betiltották az iPhone-okat Kínában, de az Apple kieszelt egy trükköt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ed8f82-cb2e-4c6b-ac64-2d849b22485c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Rossz versek egész gyártási tervét felborította Reisz Gábor azzal, hogy a film rendezőjeként a főszerepet is magára vette. Azt mondja azonban, hogy az alkotás egységét úgy tudta a leginkább biztosítani, ha a mű minden részletébe „belepofázott”.","shortLead":"A Rossz versek egész gyártási tervét felborította Reisz Gábor azzal, hogy a film rendezőjeként a főszerepet is magára...","id":"20181213_A_producerem_eleinte_sikitott_hogy_ne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8ed8f82-cb2e-4c6b-ac64-2d849b22485c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12bc7acc-6df3-4a0f-8ba1-7480cf75dc2f","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_A_producerem_eleinte_sikitott_hogy_ne","timestamp":"2018. december. 13. 16:53","title":"„A producerem eleinte sikított, hogy ne”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2130e3b1-3afb-442f-b6df-d67e15799c04","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután Puch László átalakította médiaportfólióját, beolvasztotta a Vasárnapi Híreket a Népszavába. A hetilap most a napilap szombati mellékleteként jelent meg.","shortLead":"Miután Puch László átalakította médiaportfólióját, beolvasztotta a Vasárnapi Híreket a Népszavába. A hetilap most...","id":"20181215_Eloszor_jelent_meg_a_Nepszava_mellekletekent_a_Vasarnapi_Hirek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2130e3b1-3afb-442f-b6df-d67e15799c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61aa5848-6277-4128-8f4e-c3bd4e31bf61","keywords":null,"link":"/kultura/20181215_Eloszor_jelent_meg_a_Nepszava_mellekletekent_a_Vasarnapi_Hirek","timestamp":"2018. december. 15. 09:52","title":"Először jelent meg a Népszava mellékleteként a Vasárnapi Hírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ac5f1b-4f66-4cc7-8577-07bdd685685e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár Androidon és iOS-en is játszható a Brawl Stars nevű újdonság, amelyet ráadásul nem akárki, a Clash of Clans fejlesztői készítettek.","shortLead":"Immár Androidon és iOS-en is játszható a Brawl Stars nevű újdonság, amelyet ráadásul nem akárki, a Clash of Clans...","id":"20181213_clash_of_clans_clash_royale_pubg_fortnite_brawl_stars_mobiljatek_battle_royale","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33ac5f1b-4f66-4cc7-8577-07bdd685685e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2206b3ea-73e1-4450-8952-ab4111ae707e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_clash_of_clans_clash_royale_pubg_fortnite_brawl_stars_mobiljatek_battle_royale","timestamp":"2018. december. 13. 16:33","title":"Megjelent a játék, amelyik a Fortnite-nál is népszerűbb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az osztrák kancellár ragaszkodik az EU határőrizeti szervének bővítéséhez, amit Orbánék ugyebár zsigerből elutasítanak.","shortLead":"Az osztrák kancellár ragaszkodik az EU határőrizeti szervének bővítéséhez, amit Orbánék ugyebár zsigerből elutasítanak.","id":"20181214_Kurz_szepen_odaszolt_egyet_Orbannak_a_Frontex_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ea0aec-bd1c-417d-93ce-5fe9a3939ede","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Kurz_szepen_odaszolt_egyet_Orbannak_a_Frontex_miatt","timestamp":"2018. december. 14. 13:30","title":"Kurz szépen odaszólt egyet Orbánnak a Frontex miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjszaka többtucatnyian gyűltek össze a rendőrőrs előtt, ott várták Donáth Annát.","shortLead":"Éjszaka többtucatnyian gyűltek össze a rendőrőrs előtt, ott várták Donáth Annát.","id":"20181214_Szabadon_engedtek_a_Momentum_rabositott_alelnoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d56fb2-33db-4a65-b11c-337b674c7bdd","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_Szabadon_engedtek_a_Momentum_rabositott_alelnoket","timestamp":"2018. december. 14. 08:26","title":"Szabadon engedték a Momentum rabosított alelnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]