Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a69a995a-1bb5-467c-840b-0dd711f8891c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kép az M5-ösön készült, alig pár órája.","shortLead":"A kép az M5-ösön készült, alig pár órája.","id":"20181219_kozlekedes_jeges_teherauto_kamion_rendorseg_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a69a995a-1bb5-467c-840b-0dd711f8891c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165a7238-1960-4b5f-b466-80a8706fe8d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_kozlekedes_jeges_teherauto_kamion_rendorseg_birsag","timestamp":"2018. december. 19. 10:22","title":"Megjelentek a jégsapkás, balesetveszélyes autók az utakon – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f86a9cb-9821-43d3-9619-b610435bc911","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mediaworks-höz tartozó teol.hu azt írja, békés tüntetők adták át szerkesztőségüknek Hadházyék 5 pontját, amit ők le is közöltek. Ez persze így is kellene, hogy történjen, de a gyakran egyen-címlappal jelentkező többi vidéki oldalon ilyesminek nem találtuk nyomát, sőt.","shortLead":"A Mediaworks-höz tartozó teol.hu azt írja, békés tüntetők adták át szerkesztőségüknek Hadházyék 5 pontját, amit ők le...","id":"20181218_Homokszem_kerult_a_propagandagepezetbe_az_egyik_Meszaroslap_megirta_a_tuntetok_koveteleseit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f86a9cb-9821-43d3-9619-b610435bc911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811262b5-5c13-4e7f-9972-19e6463bb532","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Homokszem_kerult_a_propagandagepezetbe_az_egyik_Meszaroslap_megirta_a_tuntetok_koveteleseit","timestamp":"2018. december. 18. 16:49","title":"Homokszem került a propagandagépezetbe: az egyik Mészáros-lap megírta a tüntetők követeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4d2926-d44c-4797-8ab2-ca4417660041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple alkalmazásboltja még 2008-ban indult el, akkor sokan nem reméltek tőle semmit. De indítói már az elején sejtették, hogy nagyot szól majd az újdonság.","shortLead":"Az Apple alkalmazásboltja még 2008-ban indult el, akkor sokan nem reméltek tőle semmit. De indítói már az elején...","id":"20181220_steve_jobs_joslata_apple_app_store_alkalmazas_ios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd4d2926-d44c-4797-8ab2-ca4417660041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15285fba-7eef-46b7-a74b-57d7a67e73e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_steve_jobs_joslata_apple_app_store_alkalmazas_ios","timestamp":"2018. december. 20. 10:03","title":"Hát, ez bejött: Steve Jobs már 2008-ban megjósolta, mekkorát szól majd az App Store","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bf0362-8c85-4bec-9770-ff6ccb56d367","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa szerint végre egy lapon vannak az ellenzéki pártok.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa szerint végre egy lapon vannak az ellenzéki pártok.","id":"20181219_Tordai_Bence_Vedekezesre_tudjuk_kenyszeriteni_a_kormanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5bf0362-8c85-4bec-9770-ff6ccb56d367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb22655-d337-44ab-a704-986633b6ef83","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Tordai_Bence_Vedekezesre_tudjuk_kenyszeriteni_a_kormanyt","timestamp":"2018. december. 19. 08:44","title":"Tordai Bence: Védekezésre tudjuk kényszeríteni a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e926921-f13f-4abb-ab87-277f7fb9dfbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Váratlanul beelőzött a Lenovo, és bejelentette azt a telefont, amely a világon először használhatja ki azt a tudást, amit a Snapdragon 855 lapkakészlet kínál.","shortLead":"Váratlanul beelőzött a Lenovo, és bejelentette azt a telefont, amely a világon először használhatja ki azt a tudást...","id":"20181218_lenovo_z5_pro_gt_qualcomm_snapdragon_855_lapkakeszlet_12_gb_ram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e926921-f13f-4abb-ab87-277f7fb9dfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd04e84f-0f1f-4676-b070-dbb9c55c8fa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_lenovo_z5_pro_gt_qualcomm_snapdragon_855_lapkakeszlet_12_gb_ram","timestamp":"2018. december. 18. 13:03","title":"Igazi erőgép: 12 GB RAM és bivalyerős chip van a Lenovo új androidos telefonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ügyész jelentése szerint 500-nál is több olyan eset volt, amelyeket elégtelenül vizsgáltak ki, vagy egyáltalán nem is indult semmilyen belső vizsgálat sem.","shortLead":"Az ügyész jelentése szerint 500-nál is több olyan eset volt, amelyeket elégtelenül vizsgáltak ki, vagy egyáltalán nem...","id":"20181220_Egyhazi_pedofilbotrany_Illinois_allamban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c038944-faf0-454a-8d18-1db405a956e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae74ece-1db0-4a8e-9b60-6b69f778d42b","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Egyhazi_pedofilbotrany_Illinois_allamban","timestamp":"2018. december. 20. 08:26","title":"Egyházi pedofilbotrány Illinois államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Júniusban derült ki, hogy hamis pecsétekkel kétszeres fizetést vettek fel a munkáért cserébe.","shortLead":"Júniusban derült ki, hogy hamis pecsétekkel kétszeres fizetést vettek fel a munkáért cserébe.","id":"20181219_Fegyelmi_eljaras_indul_a_debreceni_egyetem_igazsagugyi_orvosszakertoi_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=878b3644-1b3a-4d3d-965e-c91a1629703a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6ee3d2-a16c-41a3-bb64-860380291ccf","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Fegyelmi_eljaras_indul_a_debreceni_egyetem_igazsagugyi_orvosszakertoi_ellen","timestamp":"2018. december. 19. 08:07","title":"Fegyelmi eljárás indul a debreceni egyetem igazságügyi orvosszakértői ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f45706-6a09-4a8a-ba41-cd66b79cc674","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"A nyugat-európai gazdasági fejlődés hatására a magyar bérek is folyamatosan növekednek. Éppen ezért ennek a tényezőnek már nincs akkora megtartó ereje, így a munkavállalók olyan, korábban másodlagosnak számító szempontok alapján válogatnak az állások között, ami megbecsülést és extra biztonságot nyújt számukra és családjuk számára – derül ki a kutatásokból.","shortLead":"A nyugat-európai gazdasági fejlődés hatására a magyar bérek is folyamatosan növekednek. Éppen ezért ennek a tényezőnek...","id":"generali_20181217_Mar_nemcsak_a_jo_bert_de_a_megbecsulest_es_a_torodest_is_keresik_a_munkavallalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10f45706-6a09-4a8a-ba41-cd66b79cc674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3716057-d9d2-44f6-a251-55d752d7492c","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20181217_Mar_nemcsak_a_jo_bert_de_a_megbecsulest_es_a_torodest_is_keresik_a_munkavallalok","timestamp":"2018. december. 18. 20:30","title":"Már nemcsak a jó bért, de a megbecsülést és a törődést is keresik a munkavállalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"}]