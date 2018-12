Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nébih: főleg az ömlesztett áruk gondatlan kezeléséből és a hiányos jelölésből adódtak gondok.","shortLead":"Nébih: főleg az ömlesztett áruk gondatlan kezeléséből és a hiányos jelölésből adódtak gondok.","id":"20181220_Ovatosan_a_zoldsegekkel_es_gyumolcsokkel_a_hipermarketekban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df129a7-69ab-4775-a88c-52d95a9903c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Ovatosan_a_zoldsegekkel_es_gyumolcsokkel_a_hipermarketekban","timestamp":"2018. december. 20. 09:13","title":"Óvatosan a zöldségekkel és gyümölcsökkel a hipermarketekben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f662f55a-e325-4496-be9e-e14395090c39","c_author":"MTI / Hernádi Levente","category":"itthon","description":"Baján, Zalaegerszegen, Miskolcon, Kiskunfélegyházán és Kecskeméten is demonstrációk voltak.","shortLead":"Baján, Zalaegerszegen, Miskolcon, Kiskunfélegyházán és Kecskeméten is demonstrációk voltak.","id":"20181220_Felpalyas_utlezarast_tartott_az_ellenzek_Zalaegerszegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f662f55a-e325-4496-be9e-e14395090c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89ef7600-f6ed-41ce-84ce-cb49da686f83","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Felpalyas_utlezarast_tartott_az_ellenzek_Zalaegerszegen","timestamp":"2018. december. 20. 18:15","title":"Ma újabb vidéki városok csatlakoztak a tüntetéssorozathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d614e1-9f7c-4eaa-a368-9770d7ed6b95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google úgy gondolta, karácsony alkalmából népszerűsíti kicsit a hangalapú szolgáltatását, a Google Assistantet. A végeredmény zseniális lett.","shortLead":"A Google úgy gondolta, karácsony alkalmából népszerűsíti kicsit a hangalapú szolgáltatását, a Google Assistantet...","id":"20181220_google_assistant_reszkessetek_betorok_macaulay_culkin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6d614e1-9f7c-4eaa-a368-9770d7ed6b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69dc8156-0608-427c-92c4-9efe8cc52de4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_google_assistant_reszkessetek_betorok_macaulay_culkin","timestamp":"2018. december. 20. 09:03","title":"Az év videója: A Google újraforgatta a Reszkessetek, betörők!-et Macaulay Culkinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5edc6f6-1f85-4214-8e68-ed3000be33e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt szóvivőjének, Jakab Péternek már az első másodpercekben sikerült meglepnie a műsorvezetőt, Szentesi Zöldi Lászlót a Magyarország élőben szerda esti adásában. Amikor ugyanis levette a zakóját, láthatóvá vált a pólója felirata: EZ A TÉVÉ HAZUDIK.","shortLead":"Az ellenzéki párt szóvivőjének, Jakab Péternek már az első másodpercekben sikerült meglepnie a műsorvezetőt, Szentesi...","id":"20181220_jakab_peter_jobbik_hir_tv_tuloratorveny_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5edc6f6-1f85-4214-8e68-ed3000be33e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004c2bd6-966a-45f3-a781-fa0abcbe0258","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_jakab_peter_jobbik_hir_tv_tuloratorveny_tuntetes","timestamp":"2018. december. 20. 05:50","title":"Jobbikos képviselő hackelte meg a Hír Tv műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd729bf-3254-457e-ad6b-c6b2b42455d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"-7 fokkal indult a reggel a fővárosban, és nem is melegszik -2 fölé az idő.","shortLead":"-7 fokkal indult a reggel a fővárosban, és nem is melegszik -2 fölé az idő.","id":"20181220_Marad_a_kutyahideg_orszagszerte_eszakon_onos_eso_is_johet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cd729bf-3254-457e-ad6b-c6b2b42455d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53854e38-1ce5-48b6-bde8-cb747f47ffc4","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Marad_a_kutyahideg_orszagszerte_eszakon_onos_eso_is_johet","timestamp":"2018. december. 20. 06:21","title":"Marad a kutya hideg országszerte, északon ónos eső is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e28092b-74c7-4fb2-8674-48b57515fedd","c_author":"Simonyi Ágnes","category":"gazdasag","description":"A kollektív érdekvédelem, a szakszervezeti intézményrendszer gyengülése, ami már az atipikus foglalkoztatási formák terjedésénél is veszélyként jelentkezett, tovább folytatódott a legutóbbi válság alatt és azt követően is. Hozzászólás Scharle Ágota vitaindítójához.","shortLead":"A kollektív érdekvédelem, a szakszervezeti intézményrendszer gyengülése, ami már az atipikus foglalkoztatási formák...","id":"20181219_uton_a_platformgazdasag_fele_tobb_kevesebb_mashogy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e28092b-74c7-4fb2-8674-48b57515fedd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2c5854-ad4b-420f-a2e7-adfe17e53618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_uton_a_platformgazdasag_fele_tobb_kevesebb_mashogy","timestamp":"2018. december. 19. 13:10","title":"Úton a platformgazdaság felé: több, kevesebb, máshogy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86231f07-adec-417a-9e85-933c6790fd47","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Schiffer András szerint nincs itt semmi látnivaló, az ellenzék csak a hardcore szavazóbázisának játszik, közben elveszítheti a méltóságát. Egy pozitívumot azért észrevett, és beszél az Orbán-rendszer egyetlen hasznáról is. Elárulja azt is, mikor győzhetnek a tüntetők.","shortLead":"Schiffer András szerint nincs itt semmi látnivaló, az ellenzék csak a hardcore szavazóbázisának játszik, közben...","id":"20181219_A_mostani_jelenetekbol_egyelore_a_NER_huz_hasznot__Interju_Schiffer_Andrassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86231f07-adec-417a-9e85-933c6790fd47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59281159-518f-4dd3-9eab-def083de4989","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_A_mostani_jelenetekbol_egyelore_a_NER_huz_hasznot__Interju_Schiffer_Andrassal","timestamp":"2018. december. 19. 17:00","title":"A mostani jelenetekből egyelőre a NER húz hasznot – Interjú Schiffer Andrással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c078bd9-379b-4d6e-89cb-0b60a2b42124","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező új filmjének egy sora hangzott el a szerelvényen. ","shortLead":"A rendező új filmjének egy sora hangzott el a szerelvényen. ","id":"20181219_Reisz_Gabor_Rossz_versek_4_6_villamos_BKK_hangszoro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c078bd9-379b-4d6e-89cb-0b60a2b42124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f0b6bc-bb73-4a51-b46b-63daca6fc6b9","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Reisz_Gabor_Rossz_versek_4_6_villamos_BKK_hangszoro","timestamp":"2018. december. 19. 15:36","title":"„Maga egy gyönyörű ember” – mondta be Reisz Gábor a 4-6-os villamoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]