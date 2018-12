Nemcsak egérrel, billentyűzettel is használhatjuk a YouTube-ot, ehhez a fejlesztők készítettek néhány hasznos kombinációt.

Bár a YouTube esetén (is) kézenfekvő, hogy az egeret használjuk hozzá, a fejlesztők beépítettek az oldalra néhány billentyűkombinációt is, amivel könnyen navigálhatunk, beletekerhetünk a videóba vagy épp egy újat indíthatunk el. Ez utóbbinál két ilyet is érdemes megjegyezni.

Az egyik ilyen parancsot a Shift + N billentyűk lenyomásával adhatjuk ki, ami automatikusan a következő videóra viszi a felhasználót. Ha lejátszási listából nézzük a tartalmat, akkor értelemszerűen annak a következő eleme töltődik be, ha viszont nem, akkor az jön majd elő, amelyik a YouTube ajánlásaként bukkan fel az oldalsó sávban.

A másik parancs a Shift + P, ami az előzőleg megtekintett videóra visz bennünket vissza. Ez utóbbi csak akkor működik, ha lejátszási listában vagyunk, és abból nézzük a felvételeket.

Persze ennél a kettőnél jóval több trükk létezik a YouTube-on, például a billentyűzet segítségével is beletekerhetünk a felvételekbe. Van még egy, nem sokak által ismert trükk: csak be kell gépelnie 4 betűt a YouTube-videók linkjébe, és máris letöltheti a zenéket.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.