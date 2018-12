Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52979317-860e-46f3-864b-1b38a4cf8922","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Teljesen váratlanul új Lemmings-játékot jelentett be a Sony, amely az 1991-es debütált, azóta számos platformot megjelent program modern változata.","shortLead":"Teljesen váratlanul új Lemmings-játékot jelentett be a Sony, amely az 1991-es debütált, azóta számos platformot...","id":"20181220_sad_puppy_lemmings_android_ios_ingyenes_mobiljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52979317-860e-46f3-864b-1b38a4cf8922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4981c8-1b59-49a5-902d-6518ebe28966","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_sad_puppy_lemmings_android_ios_ingyenes_mobiljatek","timestamp":"2018. december. 20. 16:03","title":"Újra kiadták a régi idők egyik legjobb játékát, itt az új Lemmings","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész-tévés elárulta, miért jár a tüntetésekre.



","shortLead":"A zenész-tévés elárulta, miért jár a tüntetésekre.



","id":"20181220_Hajos_Andras_Az_Orban_rezsim_egyik_legnagyobb_trukkje_az_a_hazugsag_hogy_de_legalabb_rend_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868df7c9-8f09-4a83-ade2-593d34ffaef8","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Hajos_Andras_Az_Orban_rezsim_egyik_legnagyobb_trukkje_az_a_hazugsag_hogy_de_legalabb_rend_van","timestamp":"2018. december. 20. 09:25","title":"Hajós András: Az Orbán-rezsim egyik legnagyobb trükkje az a hazugság, hogy \"de legalább rend van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b186303b-0a76-4a48-8fde-fac3fd5e3797","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ingyenesen elérhető és használható Remove Background nevű fejlesztés a mesterséges intelligenciát hívja segítségül, hogy jobbá tegyük a fotóinkat.","shortLead":"Az ingyenesen elérhető és használható Remove Background nevű fejlesztés a mesterséges intelligenciát hívja segítségül...","id":"20181221_remove_background_ingyenes_kepszerkeszto_hatter_eltavolitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b186303b-0a76-4a48-8fde-fac3fd5e3797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506ba5b0-6459-48a1-a121-36139b584d05","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_remove_background_ingyenes_kepszerkeszto_hatter_eltavolitasa","timestamp":"2018. december. 21. 08:33","title":"Ez nagyon hasznos: pofonegyszerűen törölheti bármely fotójáról a hátteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f27e5a2-6216-4fc6-8f86-5e87da1e3cd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A minap mutatta be a Lenovo a világ első Snapdragon 855 lapkakészlettel dolgozó okostelefonját. Majd örömmel közölte: Minden más telefonra ráver a benchmarkokban. Az AnTuTu azonban helyesbített.","shortLead":"A minap mutatta be a Lenovo a világ első Snapdragon 855 lapkakészlettel dolgozó okostelefonját. Majd örömmel közölte...","id":"20181221_lenovo_z5_pro_gt_androidos_csucstelefon_antutu_atlagpontszamai_kiegesztes_ertelmezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f27e5a2-6216-4fc6-8f86-5e87da1e3cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ae99db-c5fb-4cc6-82fd-30be8852ceb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_lenovo_z5_pro_gt_androidos_csucstelefon_antutu_atlagpontszamai_kiegesztes_ertelmezes","timestamp":"2018. december. 21. 10:03","title":"Alázza a Lenovo Z5 Pro GT az idei csúcstelefonokat, azonban van itt egy de…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Központi Nyomozó Főügyészség több feljelentést is kapott az elmúlt tíz nap tüntetései után, egy esetben – a veréssel fenyegetett M. ügyében – nyomozást is indított. A TASZ szerint felesleges 2006-hoz hasonlítgatni a most történteket, mert a minimális túlkapás is megengedhetetlen. ","shortLead":"A Központi Nyomozó Főügyészség több feljelentést is kapott az elmúlt tíz nap tüntetései után, egy esetben – a veréssel...","id":"20181221_rendori_tulkapas_tuntetes_kossuth_ter_tuloratorveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1d7d996-2381-48c2-acbf-14057deaff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02c64ec-9ce1-464c-a04e-3c7f7f169890","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_rendori_tulkapas_tuntetes_kossuth_ter_tuloratorveny","timestamp":"2018. december. 21. 06:30","title":"\"Nem úgy van az, hogy a rendőrség akkor fúj egy kis könnygázt, amikor jónak látja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d0d1fd-7538-42a5-95ba-aee7dcc48e6a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"3-1-re áll az összecsapás a Mennyei Birodalom és Kanada között, mert egy újabb kanadai polgárt vettek őrizetbe Kínában. Erről a National Post számolt be Kanadában.","shortLead":"3-1-re áll az összecsapás a Mennyei Birodalom és Kanada között, mert egy újabb kanadai polgárt vettek őrizetbe Kínában...","id":"20181219_Huaweihaboru_ujabb_kanadait_vettek_orizetbe_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18d0d1fd-7538-42a5-95ba-aee7dcc48e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a30ecab-6062-45bc-aa97-e654a95dc7cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Huaweihaboru_ujabb_kanadait_vettek_orizetbe_Kinaban","timestamp":"2018. december. 19. 12:44","title":"Huawei-háború: újabb kanadait vettek őrizetbe Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 150 ezer forint volt a Londonba tartó bőröndben, az egyik rakodó félretette, hogy majd még \"foglalkozik vele egy kicsit\", társa pedig figyelt, hogy tiszta-e a levegő, de mégis lebuktatták őket a rendőrök.","shortLead":"Több mint 150 ezer forint volt a Londonba tartó bőröndben, az egyik rakodó félretette, hogy majd még \"foglalkozik vele...","id":"20181220_Felretette_a_keszpenzzel_teli_borondot_a_rakodo_amikor_lefuleltek_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1323c5c-269f-4496-b928-1b8f1678a37e","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Felretette_a_keszpenzzel_teli_borondot_a_rakodo_amikor_lefuleltek_a_rendorok","timestamp":"2018. december. 20. 11:14","title":"Már félretette a készpénzzel teli bőröndöt a rakodó, amikor lefülelték a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4179dc-08c7-4c68-a54f-c2a788c5710d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állatkínzással gyanúsítják a gazdájukat.","shortLead":"Állatkínzással gyanúsítják a gazdájukat.","id":"20181221_Tucatnyi_beteg_legyengult_kutyat_talaltak_a_rendorok_egy_gyulai_tanyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e4179dc-08c7-4c68-a54f-c2a788c5710d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71ba0e60-30e8-4fe7-a58b-3058d24b0e47","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Tucatnyi_beteg_legyengult_kutyat_talaltak_a_rendorok_egy_gyulai_tanyan","timestamp":"2018. december. 21. 08:42","title":"Többtucatnyi beteg, legyengült kutyát találtak a rendőrök egy gyulai tanyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]