[{"available":true,"c_guid":"aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj olcsóbb lesz a hét legvégére, de még így is több mint 30 forint marad a különbség a benzin és a gázolaj között.","shortLead":"A gázolaj olcsóbb lesz a hét legvégére, de még így is több mint 30 forint marad a különbség a benzin és a gázolaj...","id":"20181219_Olcsobb_uzemanyagot_kap_az_autosok_egy_resze_karacsony_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926c0612-ed25-41ea-9909-4cf2d5e9afe6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Olcsobb_uzemanyagot_kap_az_autosok_egy_resze_karacsony_elott","timestamp":"2018. december. 19. 16:27","title":"Olcsóbb üzemanyagot kap az autósok egy része karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea0597a-7961-4e44-a27c-0e7ba646f742","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mi köze van Európa iszlamizálódásának a Tobleronéhoz? Végre megfejtették!","shortLead":"Mi köze van Európa iszlamizálódásának a Tobleronéhoz? Végre megfejtették!","id":"20181220_Megvan_az_europai_szelsojobboldal_uj_ellensege_a_Toblerone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fea0597a-7961-4e44-a27c-0e7ba646f742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c09571-9650-42e6-bf2d-d0b661757400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Megvan_az_europai_szelsojobboldal_uj_ellensege_a_Toblerone","timestamp":"2018. december. 20. 11:19","title":"Megvan az európai szélsőjobboldal új ellensége, a Toblerone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0e9c43-61ff-41ee-b91b-4347ea883cf9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kampányhajrát meghazudtoló igyekezet 23 kilométeres szakaszon. ","shortLead":"Kampányhajrát meghazudtoló igyekezet 23 kilométeres szakaszon. ","id":"20181220_Ennyien_meg_nem_adtak_at_autopalyat_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c0e9c43-61ff-41ee-b91b-4347ea883cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d869111-a629-4994-aef3-b7947a154ac6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Ennyien_meg_nem_adtak_at_autopalyat_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 20. 13:53","title":"Ennyien még nem adtak át autópályát Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9016e93d-fafd-499c-9777-77d16893eb5d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A holland EP-képviselő, Judith Sargentini akkor vált ismert politikussá Magyarországon, amikor a nevére vette azt a jelentést, ami a magyar jogállamiságot vizsgálja. Azóta sokszor megállítják, legtöbbször pozitívan. De van rossz élménye is. Sötétedés után pedig nem szívesen sétálna magyar utcán. A HVG Portréban Judith Sargentini.","shortLead":"A holland EP-képviselő, Judith Sargentini akkor vált ismert politikussá Magyarországon, amikor a nevére vette azt...","id":"20181219_Sargentini_Nem_ereznem_magam_biztonsagban_a_magyar_utcakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9016e93d-fafd-499c-9777-77d16893eb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e67bf248-7bf8-4c8a-9f26-60626425c21b","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Sargentini_Nem_ereznem_magam_biztonsagban_a_magyar_utcakon","timestamp":"2018. december. 19. 11:16","title":"Sargentini: Nem érezném magam biztonságban a magyar utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68fdeeb-c0fa-42de-8d77-6d47c0ffd2a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendezvényt az Együtt volt választókerületi elnöke és egy civil társaság szervezte volna, de egyetlen iskola sem volt hajlandó helyszínt biztosítani hozzá.","shortLead":"A rendezvényt az Együtt volt választókerületi elnöke és egy civil társaság szervezte volna, de egyetlen iskola sem volt...","id":"20181220_Politikai_okokbol_nem_tarthattak_meg_a_raszorulo_gyerekek_pizzapartijat_a_keszthelyi_iskolakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d68fdeeb-c0fa-42de-8d77-6d47c0ffd2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e8a1ee-16c0-44d7-835a-eb1cac6d1e36","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Politikai_okokbol_nem_tarthattak_meg_a_raszorulo_gyerekek_pizzapartijat_a_keszthelyi_iskolakban","timestamp":"2018. december. 20. 14:13","title":"Politikai okokból nem tarthatták meg a rászoruló gyerekek pizzapartiját a keszthelyi iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee990ca-5c7a-4e35-bb4d-656f98162d30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A repülőtér tájékoztatása szerint csütörtök reggelig tízezer utast érintett a zárlat.","shortLead":"A repülőtér tájékoztatása szerint csütörtök reggelig tízezer utast érintett a zárlat.","id":"20181220_Dronok_a_Gatwick_repteren_budapesti_jaratot_is_toroltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aee990ca-5c7a-4e35-bb4d-656f98162d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91d49272-1a7c-4553-a82c-ed45e1f510bf","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Dronok_a_Gatwick_repteren_budapesti_jaratot_is_toroltek","timestamp":"2018. december. 20. 09:47","title":"Drónok a Gatwick reptéren: budapesti járatot is töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e80896-7689-46ee-aaee-68c27f655dc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombattól, jövő január másodikán reggelig nem kell fizteni. ","shortLead":"Szombattól, jövő január másodikán reggelig nem kell fizteni. ","id":"20181221_parkolas_unnepek_karacsony_uj_ev_2018_december","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7e80896-7689-46ee-aaee-68c27f655dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cef1cc2-a011-4d94-af7f-cc2ddda04127","keywords":null,"link":"/cegauto/20181221_parkolas_unnepek_karacsony_uj_ev_2018_december","timestamp":"2018. december. 21. 07:44","title":"Egy hétig lesz most ingyen a parkolás a fővárosban - de vannak kivételek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8599c5c-153b-4433-8879-661eac3328bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Keith Casst prosztatarákkal diagnosztizálták évekkel ezelőtt, szinte rögtön eldöntötte, hogy jótékonykodni kezd.","shortLead":"Keith Casst prosztatarákkal diagnosztizálták évekkel ezelőtt, szinte rögtön eldöntötte, hogy jótékonykodni kezd.","id":"20181220_Sajat_temetesere_arul_jegyeket_egy_brit_ferfi_hogy_segitsen_masokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8599c5c-153b-4433-8879-661eac3328bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f457d422-ea66-4aa3-a9f0-0a9f34307a33","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Sajat_temetesere_arul_jegyeket_egy_brit_ferfi_hogy_segitsen_masokon","timestamp":"2018. december. 20. 18:23","title":"Saját temetésére árul jegyeket egy brit férfi, hogy segítsen másokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]