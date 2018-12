Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy baloldali sajtótájékoztatón megjelent a köztévé kamerája, Őrsi Gergely, az MSZP budapesti alelnöke pedig kihasználta a lehetőséget.","shortLead":"Egy baloldali sajtótájékoztatón megjelent a köztévé kamerája, Őrsi Gergely, az MSZP budapesti alelnöke pedig...","id":"20181220_Egy_MSZPs_vegre_az_M1_kamerajaba_is_beolvasta_a_tuntetok_koveteleseit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a469d28a-4e68-4a0a-bfeb-c7f38bb04fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c4319b-93fb-4d30-befb-2e9d7b4497ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Egy_MSZPs_vegre_az_M1_kamerajaba_is_beolvasta_a_tuntetok_koveteleseit","timestamp":"2018. december. 20. 11:46","title":"Egy MSZP-s az M1 kamerájába is beolvasta a tüntetők követeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eec3391-ea53-4f5a-972a-e4c0d507677b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Felcsengettem a szerkesztőséghez, akik arra kértek, hogy a földszinten az újonnan kirendelt biztonsági őrnél adjam le a csomagomat" – írta Nemes Balázs, a pécsi Momentumból.","shortLead":"„Felcsengettem a szerkesztőséghez, akik arra kértek, hogy a földszinten az újonnan kirendelt biztonsági őrnél adjam le...","id":"20181221_A_Momentum_politikusa_egy_doboz_tojast_vitt_a_helyi_propagandanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2eec3391-ea53-4f5a-972a-e4c0d507677b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42488848-041f-4e62-8e54-ee62714d2b06","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_A_Momentum_politikusa_egy_doboz_tojast_vitt_a_helyi_propagandanak","timestamp":"2018. december. 21. 09:46","title":"A Momentum politikusa egy doboz tojást vitt a „helyi propagandának"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c573044-ffa5-4453-b6c3-057849e67efb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A főszerepet a Trónok harcából ismert Emilia Clarke játssza majd. A film a Wham! híres slágerének történetét idézi fel.","shortLead":"A főszerepet a Trónok harcából ismert Emilia Clarke játssza majd. A film a Wham! híres slágerének történetét idézi fel. A film a Wham! híres slágerének történetét idézi fel.","id":"20181221_last_christmas_wham_george_michael_karacsony_film_emilia_clarke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c573044-ffa5-4453-b6c3-057849e67efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6688472-1d45-4ce4-8885-6ae8315f2312","keywords":null,"link":"/kultura/20181221_last_christmas_wham_george_michael_karacsony_film_emilia_clarke","timestamp":"2018. december. 21. 11:55","title":"Hiánypótló: filmet csinálnak a Last Christmasből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e0339-ee08-4e1f-bd35-5d36b7f45939","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"T. Krisztián fújta össze a Kossuth téri zászlórudat. Álláspontja szerint ez politikai véleménynyilvánítás, a rendőrség szerint rongálást követett el. Az ügyész közérdekű munka kiszabását kérte.","shortLead":"T. Krisztián fújta össze a Kossuth téri zászlórudat. Álláspontja szerint ez politikai véleménynyilvánítás, a rendőrség... Álláspontja szerint ez politikai véleménynyilvánítás, a rendőrség...","id":"20181221_Elindult_a_rongalassal_vadolt_Kossuth_teri_tunteto_pere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=569e0339-ee08-4e1f-bd35-5d36b7f45939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4c6ee9-54f5-47d8-9792-59ef1692a725","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Elindult_a_rongalassal_vadolt_Kossuth_teri_tunteto_pere","timestamp":"2018. december. 21. 11:35","title":"27.128 forintos kárt okozott a Kossuth téri zászlórudat összefújó tüntető - ma már ítéletet hoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019-ben az 5G lesz az egyik hívószó az okostelefonok világában. Egyre több androidos gyártóról derül ki, nem akar kimaradni a „bizniszből".","shortLead":"2019-ben az 5G lesz az egyik hívószó az okostelefonok világában. Egyre több androidos gyártóról derül ki, nem akar... Egyre több androidos gyártóról derül ki, nem akar...","id":"20181220_androidos_gyartok_5g_telefonjai_lg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c3eee4f-cb78-44c4-a1a1-4136cd4f9384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9646352a-292d-445e-a98f-a9a73c8a6819","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_androidos_gyartok_5g_telefonjai_lg","timestamp":"2018. december. 20. 11:03","title":"Újabb telefongyártó vált jegyet az 5G-vonatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ki nem hirdetett, hatályban nem lévő törvényre hivatkozva küldték el az Állami Számvevőszék dolgozóit pár nappal karácsony előtt.","shortLead":"Ki nem hirdetett, hatályban nem lévő törvényre hivatkozva küldték el az Állami Számvevőszék dolgozóit pár nappal...","id":"20181222_Nem_letezo_torveny_alapjan_kuldtek_el_a_szamvevoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=451d707b-4f22-4a42-8a14-88ffb0c4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69922d2-c828-4293-ab15-bbfacb86983a","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_Nem_letezo_torveny_alapjan_kuldtek_el_a_szamvevoket","timestamp":"2018. december. 22. 08:02","title":"Nem létező törvény alapján küldték el a számvevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f944ef2f-a010-43e1-8508-b2de9e65f7c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első világháború lezárásának 100. évfordulója alkalmából készült 11-11: Memories Retold főleg látványvilága miatt szokatlan, ugyanis festményszerű képeken mutatja be az emberiség egyik legsötétebb időszakát. Ráadásul nagyszerű története van. ","shortLead":"Az első világháború lezárásának 100. évfordulója alkalmából készült 11-11: Memories Retold főleg látványvilága miatt...","id":"20181221_11_11_memories_retold_ps4_xbox_one_pc_haborus_jatek_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f944ef2f-a010-43e1-8508-b2de9e65f7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e3b034-392a-4092-b2a5-9b0ac13d7021","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_11_11_memories_retold_ps4_xbox_one_pc_haborus_jatek_teszt","timestamp":"2018. december. 21. 15:03","title":"Nem mindennapi látvány: ebben a játékban átélheti a világháborút, szó szerint festői környezetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f41e61-6b73-429f-8289-d9f3cfeca3f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel 11 százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt.","shortLead":"Közel 11 százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt.","id":"20181220_327_ezer_forintos_atlagfizetest_mert_a_KSH","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80f41e61-6b73-429f-8289-d9f3cfeca3f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e060e329-16aa-4de3-952c-21f198e01b11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_327_ezer_forintos_atlagfizetest_mert_a_KSH","timestamp":"2018. december. 20. 09:23","title":"327 ezer forintos átlagfizetést mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]