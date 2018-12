Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1667d9f9-39b1-4ddd-8e49-50679d14519d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két kutató lemodellezte, hogy hogyan tevődik át a biokapacitás az évszakok váltakozásával a Föld két féltekéje között.","shortLead":"Két kutató lemodellezte, hogy hogyan tevődik át a biokapacitás az évszakok váltakozásával a Föld két féltekéje között.","id":"20181223_termeszet_biokapacitas_fold_szivverese_animacio_gif","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1667d9f9-39b1-4ddd-8e49-50679d14519d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa662118-3f7c-492c-aa13-2e284181ac9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_termeszet_biokapacitas_fold_szivverese_animacio_gif","timestamp":"2018. december. 23. 15:03","title":"Lenyűgöző GIF: így ver a Föld szíve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b7013f-a715-42b5-bdfb-d99ad4b0827a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar műkereskedelemben továbbra is a festmény jelenti a húzóágazatot.","shortLead":"A magyar műkereskedelemben továbbra is a festmény jelenti a húzóágazatot.","id":"20181223_Ezek_voltak_a_legdragabban_eladott_festmenyek_2018ban_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92b7013f-a715-42b5-bdfb-d99ad4b0827a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d757603-ea1f-487f-9cbd-81d34043e49f","keywords":null,"link":"/kultura/20181223_Ezek_voltak_a_legdragabban_eladott_festmenyek_2018ban_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 23. 14:03","title":"Ezek voltak a legdrágábban eladott festmények 2018-ban Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306455e0-7138-4a55-80e4-b2fcf1b1cf83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai törvényhozók egész napos tárgyalás után sem tudtak megegyezni a kormányzat működését biztosító költségvetésben, így péntek éjféltől leállt az amerikai kormányhivatalok egy részének működése.","shortLead":"Az amerikai törvényhozók egész napos tárgyalás után sem tudtak megegyezni a kormányzat működését biztosító...","id":"20181222_Felig_megbenult_Washington_es_nem_a_karacsony_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=306455e0-7138-4a55-80e4-b2fcf1b1cf83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da8d6a36-4d82-4ac0-bc23-7b9fb3043d46","keywords":null,"link":"/vilag/20181222_Felig_megbenult_Washington_es_nem_a_karacsony_miatt","timestamp":"2018. december. 22. 08:30","title":"Félig megbénult Washington, és nem a karácsony miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9006655-6c95-48de-b59e-081f43d8d943","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Durvul a Qualcomm-Apple szabadalomsértési vita: a Qualcomm már Európában is próbálkozik azzal, hogy ellehetetlenítse az Apple-t.","shortLead":"Durvul a Qualcomm-Apple szabadalomsértési vita: a Qualcomm már Európában is próbálkozik azzal, hogy ellehetetlenítse...","id":"20181222_muncheni_birosagi_dontes_iphone7_iphone8_forgalmazas_tilalma_nemetorszagban_qualcomm_apple","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9006655-6c95-48de-b59e-081f43d8d943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b48255-8f5c-4a9c-930d-9cf293cbb55c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_muncheni_birosagi_dontes_iphone7_iphone8_forgalmazas_tilalma_nemetorszagban_qualcomm_apple","timestamp":"2018. december. 22. 09:03","title":"Betiltanák az iPhone-okat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a309244-42aa-41da-bc5d-1c68f34d63e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három, felügyelet nélkül hagyott kisgyerek halt meg egy erdélyi faluban, a Maros megyei Erkeden (Archita) vasárnap, amikor tűz ütött ki a házban.","shortLead":"Három, felügyelet nélkül hagyott kisgyerek halt meg egy erdélyi faluban, a Maros megyei Erkeden (Archita) vasárnap...","id":"20181223_Lakastuzben_meghalt_harom_kisgyerek_Erdelyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a309244-42aa-41da-bc5d-1c68f34d63e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14da5f9d-027c-4f19-8afa-24180cd6d8a7","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Lakastuzben_meghalt_harom_kisgyerek_Erdelyben","timestamp":"2018. december. 23. 15:48","title":"Lakástűzben meghalt három kisgyerek Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8228540-1bac-4a5d-bf98-6fa36118b29c","c_author":"Gergely Márton","category":"kultura","description":"A tények szisztematikus meghamisításával politikai érdekeket kiszolgáló magyarországi kormánysajtó a nemzetközi populistákkal együtt csapott le a Spiegel botrányára. Csak azt felejtik elmagyarázni, mi történt Hamburgban. És hogy miért nem a saját házuk udvarán sepernek.","shortLead":"A tények szisztematikus meghamisításával politikai érdekeket kiszolgáló magyarországi kormánysajtó a nemzetközi...","id":"20181222_A_Spiegel_bune_a_Magyar_Idok_szegyene_es_a_dramai_belepo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8228540-1bac-4a5d-bf98-6fa36118b29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc1a144-df76-4271-beed-0468263aec4d","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_A_Spiegel_bune_a_Magyar_Idok_szegyene_es_a_dramai_belepo","timestamp":"2018. december. 22. 11:52","title":"A Spiegel bűne, a Magyar Idők szégyene és a mérgező belépő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050ee260-1c1f-48d5-8b8f-967009c17b8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt a sztárfellépő.","shortLead":"Itt a sztárfellépő.","id":"20181222_A_Campus_Fesztivalon_is_fellep_a_Limp_Bizkit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=050ee260-1c1f-48d5-8b8f-967009c17b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4947906f-8a59-41c7-b5ea-340ca6035442","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_A_Campus_Fesztivalon_is_fellep_a_Limp_Bizkit","timestamp":"2018. december. 22. 21:15","title":"A Campus Fesztiválon is fellép a Limp Bizkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De ki lehet a Jóisten? Segítsenek értelmezni a Magyar Idők címét!","shortLead":"De ki lehet a Jóisten? Segítsenek értelmezni a Magyar Idők címét!","id":"20181222_Meszaros_Lorinc_felesege_szeretne_visszaadni_mindabbol_amit_a_Joisten_segitsegevel_kaptak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b75c742-afb8-48f3-b00a-6587b85022c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8818c5f9-e4ce-4e59-8ffa-36607485d415","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181222_Meszaros_Lorinc_felesege_szeretne_visszaadni_mindabbol_amit_a_Joisten_segitsegevel_kaptak","timestamp":"2018. december. 22. 09:07","title":"Mészáros Lőrinc felesége szeretne visszaadni mindabból, amit a „Jóisten” segítségével kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]