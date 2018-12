Az NPD piacelemző cég úgy számol, története során először lépték át a Nintendo tévéhez kötve otthoni konzolként, a dokkolóból kivéve pedig hordozható kézi játékgépként is használható Switch eladásai a havi 1 millió darabot idén novemberben. A hónapban, amelynek végén most már világszerte megtartották a fekete pénteki akciókat, jó alkalmat teremtve a karácsonyi ajándék megvásárlására is.

Az idei év első 11 hónapjának eladásai (darab) PS 4 – 15,2 millió

Switch – 11,8 millió

Xbox One – 6,1 millió

3DS (család) – 3 millió

PS Vita – 0,2 millió

Az elemzőcég szerint a Sony PlayStation 4-eséből és a Microsoft-féle Xbox One-ból is több int 1,3 millió fogyott. Így aztán mindhárom nagy platform átlépte a havi egymilliós eladási darabszámot. Az Engadget emlékeztet: ilyenre legutóbb 2010-ben volt példa, akkor a Nintendo asztali Wiije, kézi 3DS-e és a Microsoft Xbox 360-a ugrotta meg a szintet. Azóta – jelentős részben az egyre jobb okostelefonos játékok térnyerése miatt – sokan temették a dedikált játékgépeket, de hiába.

Az aranykorra szolgálnak bizonyítékul a játékszoftverek eladásai is. A Switch-hez kiadott Super Smash Bros. Ultimate-ből például csak az Egyesült Államokban 3 millió kelt el a kiadás utáni 11 napban. A december 7-én megjelent játékhoz hasonlóan népszerű volt a japán gyártó gépeire kiadott Pokémon: Let's Go, Pikachu! és Pokémon: Let's Go, Eevee!, melyekből egy hét alatt kelt el 3 millió darab világszerte.

Igazi sikerjáték a Red Dead Redemption 2: a PlayStation 4-re és Xbox One-ra elérhető játék nem csak szakmai díjakat zsebelt be – köztük a HVGame 2018 - Az év játéka elismerést is –, hanem rengeteg pénzt is. A nyitóhétvégén 725 millió dolláros bevételt hozott készítőinek. A játékból két hét alatt fogyott el 17 millió, ezzel máris behozva az első rész összes eladását. A Red Dead Redemption 2 bemutatóját itt találja.

