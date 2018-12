Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d44519f-703d-42dc-8132-09986eb8239b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Maga vásárolt be a Heim Pál Gyerekkórháznak.","shortLead":"Maga vásárolt be a Heim Pál Gyerekkórháznak.","id":"20181222_A_magyar_egeszsegugyon_elborzado_Ruby_Rose_tett_is_valamit_a_betegekert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d44519f-703d-42dc-8132-09986eb8239b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a63e76d-d5bd-4ff3-822d-5af0b4989377","keywords":null,"link":"/elet/20181222_A_magyar_egeszsegugyon_elborzado_Ruby_Rose_tett_is_valamit_a_betegekert","timestamp":"2018. december. 22. 08:18","title":"A magyar egészségügyön elborzadó Ruby Rose tett is valamit a betegekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855c3943-ad64-44c6-9f80-7bc5593df7ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"December 22-én, két nappal Szenteste előtt sem állnak le.","shortLead":"December 22-én, két nappal Szenteste előtt sem állnak le.","id":"20181222_Hollik_Istvan_a_tuntetesekrol_Soros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=855c3943-ad64-44c6-9f80-7bc5593df7ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b51bb6-e638-4292-a804-f170d090d5ca","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_Hollik_Istvan_a_tuntetesekrol_Soros","timestamp":"2018. december. 22. 17:49","title":"Hollik István a tüntetésekről: Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2159fa4b-193b-421e-b7ea-f3dc4150eee8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adott egy japán regénysorozat, egy abból készült anime, egy véletlen és egy 4chan-felhasználó, akiről senki sem tudja, hogy kicsoda. Mindezt összeadva sikerült megoldani azt a matematikai problémát, ami már 25 éve foglalkoztatja a tudósokat.","shortLead":"Adott egy japán regénysorozat, egy abból készült anime, egy véletlen és egy 4chan-felhasználó, akiről senki sem tudja...","id":"20181223_matematika_szuperpermutacio_elemek_sorrendje_4chan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2159fa4b-193b-421e-b7ea-f3dc4150eee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d89cca5-809e-471d-acbf-acc068fceef2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_matematika_szuperpermutacio_elemek_sorrendje_4chan","timestamp":"2018. december. 23. 11:03","title":"25 éves matematikai problémát oldott meg egy névtelen internetező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440c1440-442b-4bec-8539-c0214f98ad55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Decemberben akár 10-15 százalékkal is nőhet az átlagos papírfogyasztás.","shortLead":"Decemberben akár 10-15 százalékkal is nőhet az átlagos papírfogyasztás.","id":"20181222_Belefulladunk_a_csomagolopapirba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=440c1440-442b-4bec-8539-c0214f98ad55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a883e018-ee7c-4e44-a1b4-77094113dc8c","keywords":null,"link":"/elet/20181222_Belefulladunk_a_csomagolopapirba","timestamp":"2018. december. 22. 09:34","title":"Belefulladunk a csomagolópapírba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00a4656-9d08-459e-9b1f-40fd6688e587","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Katalin és Donáth Anna vezetik a Momentum EP-listáját, a párt elnöke pedig az utolsó, 21. helyre került. Vagyis Fekete-Győr András akkor lesz strasbourgi képviselő, ha egyetlen más párt sem jut be az EP-be Magyarországról.","shortLead":"Cseh Katalin és Donáth Anna vezetik a Momentum EP-listáját, a párt elnöke pedig az utolsó, 21. helyre került. Vagyis...","id":"20181222_FeketeGyor_Andras_akkor_lesz_EPkepviselo_ha_100_szazalekot_szerez_a_Momentum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e00a4656-9d08-459e-9b1f-40fd6688e587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9de234-249d-4646-a2fc-2d7244b97893","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_FeketeGyor_Andras_akkor_lesz_EPkepviselo_ha_100_szazalekot_szerez_a_Momentum","timestamp":"2018. december. 22. 12:57","title":"Két politikusnő vezeti a Momentum EP-listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62601618-3922-470b-b97a-948dcda2e324","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Rövid időn belül újabb nagy esést szenvedtek el az amerikai indexek.","shortLead":"Rövid időn belül újabb nagy esést szenvedtek el az amerikai indexek.","id":"20181221_Tortenete_legrosszabb_idoszakat_eli_az_amerikai_tozsde","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62601618-3922-470b-b97a-948dcda2e324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1555ec9e-6326-4dfa-9f2f-3a32ce6a9c53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Tortenete_legrosszabb_idoszakat_eli_az_amerikai_tozsde","timestamp":"2018. december. 21. 23:06","title":"Nagyon rossz időszakát éli most az amerikai tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050ee260-1c1f-48d5-8b8f-967009c17b8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt a sztárfellépő.","shortLead":"Itt a sztárfellépő.","id":"20181222_A_Campus_Fesztivalon_is_fellep_a_Limp_Bizkit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=050ee260-1c1f-48d5-8b8f-967009c17b8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4947906f-8a59-41c7-b5ea-340ca6035442","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_A_Campus_Fesztivalon_is_fellep_a_Limp_Bizkit","timestamp":"2018. december. 22. 21:15","title":"A Campus Fesztiválon is fellép a Limp Bizkit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c90b6f-3cbc-491b-930d-cafe8b51678b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsik meg se moccannak, kerüljék el a sztrádákat!","shortLead":"A kocsik meg se moccannak, kerüljék el a sztrádákat!","id":"20181221_Oriasi_dugo_van_az_M1M0son_35_kilometeren_all_a_forgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0c90b6f-3cbc-491b-930d-cafe8b51678b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93256eb9-6c35-4d46-9ac7-df54a894342f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181221_Oriasi_dugo_van_az_M1M0son_35_kilometeren_all_a_forgalom","timestamp":"2018. december. 21. 19:05","title":"Óriási dugó van az M1-M0-son, 35 kilométeren áll a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]