[{"available":true,"c_guid":"edfecc1c-6d85-4090-907c-cbb4cf4fdd1e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Oswaldo korán kelt, már reggel hétkor sorban állt egy havannai pékség előtt, hogy friss kenyeret vegyen. Mire a pultig jutott, elfogyott a készlet. A pék azt javasolta, jöjjön vissza 11 óra után. Megtette, de akkor is az orra előtt vitték el az utolsó veknit. „Gyere fél háromra” – hangzott a következő javaslat.","shortLead":"Oswaldo korán kelt, már reggel hétkor sorban állt egy havannai pékség előtt, hogy friss kenyeret vegyen. Mire a pultig...","id":"20181217_A_kommunista_tervgazdalkodas_totalis_csodje_mar_a_kenyer_is_luxuscikk_Havannaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edfecc1c-6d85-4090-907c-cbb4cf4fdd1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c475ab-d428-41d9-93b3-f9170f729688","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_A_kommunista_tervgazdalkodas_totalis_csodje_mar_a_kenyer_is_luxuscikk_Havannaban","timestamp":"2018. december. 17. 11:24","title":"A kommunista tervgazdálkodás totális csődje, már a kenyér is luxuscikk Havannában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47133dc8-cad2-43bb-bd1d-b51ec1adc0f6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gáztárolókban lévő gázkészlet elég a téli fogyasztásra. ","shortLead":"A gáztárolókban lévő gázkészlet elég a téli fogyasztásra. ","id":"20181218_Mindenki_nyugodjon_meg_van_eleg_gaz_telire","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47133dc8-cad2-43bb-bd1d-b51ec1adc0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609e9b4f-f27c-4edd-821a-afbd8f665dd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181218_Mindenki_nyugodjon_meg_van_eleg_gaz_telire","timestamp":"2018. december. 18. 06:52","title":"Mindenki nyugodjon meg: van elég gáz télire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd05651-54e5-448a-b47c-52fa2aec6a3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy kell végigfüstöli a bolygót Svédországtól, a poros vadnyugatig. ","shortLead":"Ahogy kell végigfüstöli a bolygót Svédországtól, a poros vadnyugatig. ","id":"20181217_Nincs_a_kozepkoruak_kriziseben_Ken_Block__itt_a_Gymkhana_10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bd05651-54e5-448a-b47c-52fa2aec6a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90535668-c65a-4dde-8e56-7a5bcce92112","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_Nincs_a_kozepkoruak_kriziseben_Ken_Block__itt_a_Gymkhana_10","timestamp":"2018. december. 18. 04:07","title":"Nincs a középkorúak krízisében Ken Block – itt a Gymkhana 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester fedezet nélkül vállalt kötelezettséget egy beruházásra, amelyre nem lett volna lehetősége - mondta a helyi Fidesz. Márki-Zay szerint csak így lehetett megmenteni 170 millió forintot.","shortLead":"A polgármester fedezet nélkül vállalt kötelezettséget egy beruházásra, amelyre nem lett volna lehetősége - mondta...","id":"20181217_Fegyelmi_eljaras_indulhat_MarkiZay_Peter_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fa5b63d-abaa-43c8-bf9c-7dfcee38f71e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b377c7-fd84-43af-8ac3-0b4485998b84","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Fegyelmi_eljaras_indulhat_MarkiZay_Peter_ellen","timestamp":"2018. december. 17. 19:41","title":"Fegyelmi eljárás indulhat Márki-Zay Péter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e58ba0f-15e2-4794-928f-6ac77927ea06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M8-ra néhány hónapot még várnunk kell, addig is azonban itt a Manhart hasonlóan erős 8-as modellje.","shortLead":"Az M8-ra néhány hónapot még várnunk kell, addig is azonban itt a Manhart hasonlóan erős 8-as modellje.","id":"20181217_megvaditva_621_loeros_lett_a_bmw_8as_kupeja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e58ba0f-15e2-4794-928f-6ac77927ea06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63587cee-94fa-4bd4-95e2-fa26bb2607c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_megvaditva_621_loeros_lett_a_bmw_8as_kupeja","timestamp":"2018. december. 17. 08:15","title":"Megvadítva: 621 lóerős lett a BMW 8-as kupéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0699d2-8f2b-4b5e-8ab7-932e9567a905","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Vihart kavart a minap a Párizsi Magyar Intézet igazgatójának intézkedése, amikor a rendező egyik e-mailje miatt a premier előtt egy nappal letiltotta intézményében a Csirkefej színre vitelét. 1986-ban a kommunista hatalom a kisebbik rossz elvét követve bólintott rá a Spiró-darab ősbemutatójára.","shortLead":"Vihart kavart a minap a Párizsi Magyar Intézet igazgatójának intézkedése, amikor a rendező egyik e-mailje miatt...","id":"201850__a_csirkefej_legendai__gobbi_spiro_zsambeki__funkcionalis_tragarsag__kesei_nyomatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed0699d2-8f2b-4b5e-8ab7-932e9567a905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11613661-4347-4cb4-b98a-9b52ff180844","keywords":null,"link":"/kultura/201850__a_csirkefej_legendai__gobbi_spiro_zsambeki__funkcionalis_tragarsag__kesei_nyomatek","timestamp":"2018. december. 16. 20:00","title":"Amikor a hatalom inkább nyelt, mint tiltott: a Csirkefej legendái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04062f21-51ea-4f32-b6f9-f09037b18635","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak három hétig látható a Műjégpályától pár perc sétára található Hopp Ferenc Múzeumban az indiai, női szerepekre fókuszáló kiállítás ","shortLead":"Már csak három hétig látható a Műjégpályától pár perc sétára található Hopp Ferenc Múzeumban az indiai, női szerepekre...","id":"20181216_Az_indiai_noi_szerepekrol_lathato_kiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04062f21-51ea-4f32-b6f9-f09037b18635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d7dd64-d0e5-46f5-9848-9de24edf1981","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Az_indiai_noi_szerepekrol_lathato_kiallitas","timestamp":"2018. december. 16. 18:59","title":"Az indiai női szerepekről látható kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karácsonyra tekintettel gyorsított a kormány.","shortLead":"Karácsonyra tekintettel gyorsított a kormány.","id":"20181217_Elobb_megerkezik_a_kovetkezo_csaladi_potlek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3aae04-efa8-4f03-aa95-9aaf2f5f70e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Elobb_megerkezik_a_kovetkezo_csaladi_potlek","timestamp":"2018. december. 17. 06:09","title":"Előbb megérkezik a következő családi pótlék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]