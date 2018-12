Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"351978af-8596-459a-9fe4-3010555706bb","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Nemcsak a jelentést, de egy amszterdami közmunkaprogramot is Judith Sargentiniről neveztek el. A holland politikus jövőre távozik az Európai Parlamentből, és egy időre visszavonul. A HVG karácsonyi számában megjelent portréban arról mesélt, mi motiválta a politikában, mire büszke, és milyen volt Orbán Viktorral találkozni. Az alábbi interjút nem sokkal Mikulás után vettük fel.","shortLead":"Nemcsak a jelentést, de egy amszterdami közmunkaprogramot is Judith Sargentiniről neveztek el. A holland politikus...","id":"20181228_Judith_Sargentini_A_kulturat_nem_vedeni_kell_hanem_apolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=351978af-8596-459a-9fe4-3010555706bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12639eae-206d-43ae-a23b-bbe09b2575a4","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Judith_Sargentini_A_kulturat_nem_vedeni_kell_hanem_apolni","timestamp":"2018. december. 28. 12:40","title":"Judith Sargentini: A kultúrát nem védeni kell, hanem ápolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7281788d-5abe-496b-8a39-487fadd30c67","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megjelent az első közbeszerzési felhívás, amely a Fertő tó komplex fejlesztését érinti.","shortLead":"Megjelent az első közbeszerzési felhívás, amely a Fertő tó komplex fejlesztését érinti.","id":"20181228_Mehetnek_a_munkagepek_a_Ferto_tora_bontani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7281788d-5abe-496b-8a39-487fadd30c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0476e8-cf95-495b-90d1-8229b199cdb7","keywords":null,"link":"/kkv/20181228_Mehetnek_a_munkagepek_a_Ferto_tora_bontani","timestamp":"2018. december. 28. 13:44","title":"Mehetnek a munkagépek a Fertő tóra bontani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2019-ben 10-es jelzésű Samsung-csúcstelefonok érkeznek: az év második hónapjában a Galaxy S10-ek, majd a második félévben a Galaxy Note10. Egy ismert kiszivárogtató valamennyi jövő évi eszköz kijelzőméretét tudni véli.","shortLead":"2019-ben 10-es jelzésű Samsung-csúcstelefonok érkeznek: az év második hónapjában a Galaxy S10-ek, majd a második...","id":"20181227_samsung_galaxy_s10_lite_note10_kepernyo_meret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccae7913-16fc-4f1f-983f-bdfc88a17b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef51d07-b252-4a0e-96ee-c0ed92583260","keywords":null,"link":"/tudomany/20181227_samsung_galaxy_s10_lite_note10_kepernyo_meret","timestamp":"2018. december. 27. 10:03","title":"Kiszivárgott: ekkorák lesznek a jövő évi Samsung-csúcstelefonok képernyői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48cb9a28-5044-4d64-ba49-17cb14c900be","c_author":"Z. B.","category":"itthon","description":"A MÁV adatai szerint rekordszámúan használták idén a székesfehérvári vasútvonalat, de hatalmasat nőtt a forgalom Esztergom felé is. Pedig volt a nyáron bőven bonyodalom ezen a vonalon.","shortLead":"A MÁV adatai szerint rekordszámúan használták idén a székesfehérvári vasútvonalat, de hatalmasat nőtt a forgalom...","id":"20181228_Hiaba_a_kesesek_rengetegen_vonatoztak_a_Balaton_es_Velenceito_fele_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48cb9a28-5044-4d64-ba49-17cb14c900be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b362d8-49c6-429c-bd49-06fe3be7e0e9","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Hiaba_a_kesesek_rengetegen_vonatoztak_a_Balaton_es_Velenceito_fele_iden","timestamp":"2018. december. 28. 17:15","title":"Hiába a késések, rengetegen vonatoztak a Balaton és Velencei-tó felé idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00a0d9a-d1e9-4681-902a-ee1869e7766a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Stieg Larsson legendás sorozatát David Lagercrantz folytatta, de ő most bejelentette, hogy nem írja meg a soron következő hetedik részt. ","shortLead":"Stieg Larsson legendás sorozatát David Lagercrantz folytatta, de ő most bejelentette, hogy nem írja meg a soron...","id":"20181228_Nem_lesz_tobb_folytatasa_A_tetovalt_lanynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e00a0d9a-d1e9-4681-902a-ee1869e7766a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd50f0bc-e2e3-4525-a8cf-52869f240391","keywords":null,"link":"/kultura/20181228_Nem_lesz_tobb_folytatasa_A_tetovalt_lanynak","timestamp":"2018. december. 28. 12:42","title":"Nem lesz több folytatása A tetovált lánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11908390-8087-4b6e-94e9-23128baef630","c_author":"Lindner András","category":"tudomany","description":"A krónikus magány veszélyesebb egészségkárosító tényező lehet, mint napi 15 szál cigaretta elszívása, az elhízás vagy a mozgáshiány. Ráadásul egyre többeket érint.","shortLead":"A krónikus magány veszélyesebb egészségkárosító tényező lehet, mint napi 15 szál cigaretta elszívása, az elhízás vagy...","id":"201845__nyomaszto_egyedullet__onkentes_megoldasok__robotbaratok__uj_nepbetegseg_amagany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11908390-8087-4b6e-94e9-23128baef630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42336c6e-c79b-4df0-8d7a-8c93060880d1","keywords":null,"link":"/tudomany/201845__nyomaszto_egyedullet__onkentes_megoldasok__robotbaratok__uj_nepbetegseg_amagany","timestamp":"2018. december. 28. 17:30","title":"Az új népbetegség, ami napi 15 szál cigi elszívásánál is veszélyesebb: a magány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f415158-75b7-42ba-97bb-e9b5602d155b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Medencecsarnokot és \"gyermekbirodalmat\" építenek belőle. ","shortLead":"Medencecsarnokot és \"gyermekbirodalmat\" építenek belőle. ","id":"20181228_3_milliardot_kap_a_kormanytol_a_harkanyi_furdo_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f415158-75b7-42ba-97bb-e9b5602d155b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d313023-fcb2-4a7d-9053-f6ba52dfa8de","keywords":null,"link":"/kkv/20181228_3_milliardot_kap_a_kormanytol_a_harkanyi_furdo_is","timestamp":"2018. december. 28. 14:29","title":"3 milliárdot kap a kormánytól a harkányi fürdő is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A novemberi ünnepekkor is rengeteg vonatra fogytak el a helyjegyek. A Közlekedő Tömeg szerint a MÁV-Start kocsigazdálkodásával van a baj.","shortLead":"A novemberi ünnepekkor is rengeteg vonatra fogytak el a helyjegyek. A Közlekedő Tömeg szerint a MÁV-Start...","id":"20181228_Megint_unnepek_voltak_most_sem_lehetett_helyjegyet_kapni_majd_100_intercityre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894944f0-845e-4fe8-9594-d4c51dbfa80b","keywords":null,"link":"/itthon/20181228_Megint_unnepek_voltak_most_sem_lehetett_helyjegyet_kapni_majd_100_intercityre","timestamp":"2018. december. 28. 17:28","title":"Megint ünnepek voltak, most sem lehetett helyjegyet kapni majd' 100 intercityre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]