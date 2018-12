Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit külkereskedelmi miniszter szerint ha nem szavazzák meg a brit parlamentben a megállapodást, csak 50 százalék esélye lesz annak, hogy megtörténik a kilépés. ","shortLead":"A brit külkereskedelmi miniszter szerint ha nem szavazzák meg a brit parlamentben a megállapodást, csak 50 százalék...","id":"20181230_Brit_miniszter_Nem_biztos_hogy_lesz_Brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dba94ac-7bc6-4e81-a0df-d1f4e8e6ffe6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181230_Brit_miniszter_Nem_biztos_hogy_lesz_Brexit","timestamp":"2018. december. 30. 12:10","title":"Brit miniszter: Nem biztos, hogy lesz Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6fc759a-5c39-4036-8f6f-b58ea5ee5d24","c_author":"Papp Petra Anna","category":"tudomany","description":"Míg egyesek a gépek lázadásától féltik az embert, a katolikus egyház szerint az emberi tevékenység vezethet katasztrófához. Azt mondják, a racionális tudomány mellől nem szabadna hiányoznia a léleknek. ","shortLead":"Míg egyesek a gépek lázadásától féltik az embert, a katolikus egyház szerint az emberi tevékenység vezethet...","id":"201847__robotok_es_vallas__humanoid_gepek__emberi_dolog_isteni_erzes__deus_ex_masina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6fc759a-5c39-4036-8f6f-b58ea5ee5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1feb5ec1-980a-4a7a-ac7c-514f75ebd06d","keywords":null,"link":"/tudomany/201847__robotok_es_vallas__humanoid_gepek__emberi_dolog_isteni_erzes__deus_ex_masina","timestamp":"2018. december. 30. 16:00","title":"Közeleg az idő, amikor a hit száll szembe a robotokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f4d9128-431c-4262-aef2-edfa414c32a2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Letaszította a trónról az évek óta vezető társadalombiztosítási ügyintézői képzést a bérügyintézői – derül ki a Perfekt Zrt. OKJ-s toplistájából. Az ipari képzések közül a targoncavezetői a legnépszerűbb. ","shortLead":"Letaszította a trónról az évek óta vezető társadalombiztosítási ügyintézői képzést a bérügyintézői – derül ki a Perfekt...","id":"201847__okjs_toplistak__berugyintezo__targoncavezeto__valtozo_vonzero","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f4d9128-431c-4262-aef2-edfa414c32a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a809217f-10ff-4f1a-a147-6d218c87c6e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/201847__okjs_toplistak__berugyintezo__targoncavezeto__valtozo_vonzero","timestamp":"2018. december. 31. 10:45","title":"Bérügyintéző, sportedző, targoncás - változások a legnépszerűbb szakképzésekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e378b10-80bf-4342-97d1-c9180abf9a0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Történelmet írt a japán Kondo Akihiko: a 35 éves férfi egy animációs filmekben létező kíber-celebet, Miku Hacunét vette feleségül. Bár a frigy jogi értelemben érvénytelen, a házasság újabb példája annak, hogy az emberek egyre inkább társként tekintenek a körülöttük lévő digitális világ lakóira.","shortLead":"Történelmet írt a japán Kondo Akihiko: a 35 éves férfi egy animációs filmekben létező kíber-celebet, Miku Hacunét vette...","id":"20181229_Hologramot_vett_felesegul_egy_japan_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e378b10-80bf-4342-97d1-c9180abf9a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1949544-7bfa-4312-a884-5ad070d06ff8","keywords":null,"link":"/elet/20181229_Hologramot_vett_felesegul_egy_japan_ferfi","timestamp":"2018. december. 29. 15:48","title":"Hologramot vett feleségül egy japán férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség közölte, törvény szerint nem az ő hatáskörük ebben az ügyben nyomozni, ezért a Központi Nyomozó Főügyészségnek adták tovább az ügyet. ","shortLead":"A rendőrség közölte, törvény szerint nem az ő hatáskörük ebben az ügyben nyomozni, ezért a Központi Nyomozó...","id":"20181230_Rendorseg_az_ugyeszsegnek_tovabbitottak_az_MTVAs_kidobok_elleni_feljelentest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a783238-5834-415d-bd22-955e2f9cca98","keywords":null,"link":"/itthon/20181230_Rendorseg_az_ugyeszsegnek_tovabbitottak_az_MTVAs_kidobok_elleni_feljelentest","timestamp":"2018. december. 30. 12:39","title":"Rendőrség: Az ügyészségnek továbbították az MTVA-s kidobók elleni feljelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Most éppen a megválasztott brazil elnök állt elő aggasztó ötletekkel.","shortLead":"Most éppen a megválasztott brazil elnök állt elő aggasztó ötletekkel.","id":"20181229_Remenykedjunk_hogy_Orban_Viktor_nem_tanul_el_mindent_uj_barataitol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576cc7f8-5780-4152-bb1e-0c382dc6cf7d","keywords":null,"link":"/vilag/20181229_Remenykedjunk_hogy_Orban_Viktor_nem_tanul_el_mindent_uj_barataitol","timestamp":"2018. december. 29. 17:24","title":"Reménykedjünk, hogy Orbán Viktor nem tanul el mindent új barátaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Theresa May brit és Abe Sindzó japán miniszterelnök, valamint Hszi Csin-ping kínai elnök is kapott üdvözlőlapot. ","shortLead":"Theresa May brit és Abe Sindzó japán miniszterelnök, valamint Hszi Csin-ping kínai elnök is kapott üdvözlőlapot. ","id":"20181230_Ujevi_lapot_kuldott_Putyin_Trumpnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6ca8fa-12c1-4a11-881d-849e0c0048d7","keywords":null,"link":"/vilag/20181230_Ujevi_lapot_kuldott_Putyin_Trumpnak","timestamp":"2018. december. 30. 13:18","title":"Újévi lapot küldött Putyin Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00823dd-71af-412c-94bb-d22f313af393","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ketten is olyan üzenetet tettek közzé a zenekarból a közösségi médiában, amely azt sejteti, hogy változások vannak. ","shortLead":"Ketten is olyan üzenetet tettek közzé a zenekarból a közösségi médiában, amely azt sejteti, hogy változások vannak. ","id":"20181230_Otthagyja_a_Punnany_Massifot_ket_tagja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c00823dd-71af-412c-94bb-d22f313af393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845030aa-0ece-4fb4-9d80-34654eb1744f","keywords":null,"link":"/kultura/20181230_Otthagyja_a_Punnany_Massifot_ket_tagja","timestamp":"2018. december. 30. 12:54","title":"Otthagyja a Punnany Massifot két tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]