[{"available":true,"c_guid":"2d1236ce-d758-4fa0-8a3b-8eac6b010257","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bizarr baleset az M0-ás közelében történt másfél éve. Az ügyészség most megszüntette a nyomozást, felelős azonban nincs.","shortLead":"A bizarr baleset az M0-ás közelében történt másfél éve. Az ügyészség most megszüntette a nyomozást, felelős azonban...","id":"20181225_Drotkotel_fejezett_le_majdnem_egy_autost_Budapesten_de_felelos_tovabbra_sincs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d1236ce-d758-4fa0-8a3b-8eac6b010257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d1916d-4940-4523-9692-1a9d8b1bddbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181225_Drotkotel_fejezett_le_majdnem_egy_autost_Budapesten_de_felelos_tovabbra_sincs","timestamp":"2018. december. 25. 22:12","title":"Drótkötél fejezett le majdnem egy autóst, de felelős továbbra sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törvényt hozott saját feloszlatásáról a kneszet, és ezzel megkezdődött az április 9-ére kitűzött előrehozott parlamenti voksolás választási kampány időszaka.\r

\r

","shortLead":"Törvényt hozott saját feloszlatásáról a kneszet, és ezzel megkezdődött az április 9-ére kitűzött előrehozott parlamenti...","id":"20181226_Aprilisban_elorehozott_valasztasokat_tartanak_Izraelben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3848ac72-88f9-4d9f-9321-08b10196c881","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Aprilisban_elorehozott_valasztasokat_tartanak_Izraelben","timestamp":"2018. december. 26. 21:35","title":"Áprilisban előrehozott választásokat tartanak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdaa9bfa-941c-4213-a2e3-881cc81dc6cb","c_author":"MTI","category":"_tudomany","description":"Óriási, relatíve meleg, felszín alatti tengeri hullámok alulról télen is olvasztják a világ második legnagyobb jégfelületét, a grönlandi jégtakarót, amely tudósok szerint soha nem látott tempóban olvad.\r

\r

","shortLead":"Óriási, relatíve meleg, felszín alatti tengeri hullámok alulról télen is olvasztják a világ második legnagyobb...","id":"20181226_Meleg_hullamok_is_olvasztjak_a_gronlandi_jegtakarot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdaa9bfa-941c-4213-a2e3-881cc81dc6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18449d79-7ee3-4318-94e9-fb3dab19cfb9","keywords":null,"link":"/_tudomany/20181226_Meleg_hullamok_is_olvasztjak_a_gronlandi_jegtakarot","timestamp":"2018. december. 26. 18:03","title":"Meleg hullámok is olvasztják a grönlandi jégtakarót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szerb teniszező nyert az európai hírügynökségek voksolásán.","shortLead":"A szerb teniszező nyert az európai hírügynökségek voksolásán.","id":"20181226_Djokovic_2018_legjobbja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25095ed7-1ba2-40ea-b188-242dee0f0651","keywords":null,"link":"/sport/20181226_Djokovic_2018_legjobbja","timestamp":"2018. december. 26. 13:15","title":"Djokovic 2018 legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b13a70ce-3782-4fce-8357-85e24133ffc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerületi ügyészség büntetővégzés meghozatalát indítványozza.","shortLead":"A kerületi ügyészség büntetővégzés meghozatalát indítványozza.","id":"20181227_margit_hid_rongalas_kereszt_szent_korona_ugyeszseg_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b13a70ce-3782-4fce-8357-85e24133ffc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49cffee-be36-4c34-9b77-eb4b2f59914f","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_margit_hid_rongalas_kereszt_szent_korona_ugyeszseg_birosag","timestamp":"2018. december. 27. 10:55","title":"Letördelték a kereszteket Margit hídról, bíróságra mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3da001-cc77-46a3-ba56-9962f17368f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dévaványai Diós Kristóf 24 évet élt. ","shortLead":"A dévaványai Diós Kristóf 24 évet élt. ","id":"20181226_Ismert_fotos_vesztette_eletet_a_szenmonoxidmergezesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc3da001-cc77-46a3-ba56-9962f17368f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4e356d-1c41-48a9-9320-f4d0126f48c7","keywords":null,"link":"/kultura/20181226_Ismert_fotos_vesztette_eletet_a_szenmonoxidmergezesben","timestamp":"2018. december. 26. 13:46","title":"Ismert fotós vesztette életét a szén-monoxid-mérgezésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Mintegy 30 sérültje van a szicíliai földrengésnek, jelentős károk keletkeztek.\r

\r

","shortLead":"Mintegy 30 sérültje van a szicíliai földrengésnek, jelentős károk keletkeztek.\r

\r

","id":"20181226_Az_Etna_megrazkodott_megrongalta_a_foldrengesekkel_szembeni_vedoszent_szobrat_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bd48988-0aed-4ec4-88c5-abe591f8343f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4420c0fb-9834-464b-ac2a-9a9a526c7ff5","keywords":null,"link":"/vilag/20181226_Az_Etna_megrazkodott_megrongalta_a_foldrengesekkel_szembeni_vedoszent_szobrat_is","timestamp":"2018. december. 26. 15:44","title":"Az Etna megrázkódott, megrongálta a földrengésekkel szembeni védőszent szobrát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tekintélyes amerikai napilap azt vizsgálja cikkében, mennyire tekinthető még demokráciának Orbán Viktor Magyarországa.","shortLead":"A tekintélyes amerikai napilap azt vizsgálja cikkében, mennyire tekinthető még demokráciának Orbán Viktor Magyarországa.","id":"20181225_A_fasiszta_rendszerekhez_hasonlitja_az_Orbankormanyt_a_New_York_Times","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023bb044-ec6f-43a5-9f98-c37a5f25a22b","keywords":null,"link":"/itthon/20181225_A_fasiszta_rendszerekhez_hasonlitja_az_Orbankormanyt_a_New_York_Times","timestamp":"2018. december. 25. 15:10","title":"A fasiszta rendszerekhez hasonlítja az Orbán-kormányt a New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]