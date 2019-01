Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9d689cd-f90f-425d-b6ef-ee1b85ea1c74","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"8 órát ültek a magasban, a tűzoltólétra sem ért fel odáig.","shortLead":"8 órát ültek a magasban, a tűzoltólétra sem ért fel odáig.","id":"20190101_Elromlott_az_oriaskerek_50_meter_magasban_szilvesztereztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9d689cd-f90f-425d-b6ef-ee1b85ea1c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6882bbad-a7de-4ed5-94ef-9c3655cac150","keywords":null,"link":"/elet/20190101_Elromlott_az_oriaskerek_50_meter_magasban_szilvesztereztek","timestamp":"2019. január. 01. 12:57","title":"Elromlott az óriáskerék, 50 méter magasban szilvesztereztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6ba7bee-54ca-4308-899e-a5d33821e8d2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"New Yorkban a Bloomberg portál szúrta ki a furcsa tételt. Az Egyesült Államok katonai költségvetése 717 milliárd dollár – minden eddigi rekordot megdönt. Egy kocsi ára ebben szinte láthatatlan tétel. A jelenség a fontos, amelyre rávilágít.","shortLead":"New Yorkban a Bloomberg portál szúrta ki a furcsa tételt. Az Egyesült Államok katonai költségvetése 717 milliárd dollár...","id":"20190102_Miert_vett_a_Pentagon_egy_Dacia_Sanderot_a_roman_hadugyminiszteriumnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6ba7bee-54ca-4308-899e-a5d33821e8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76707439-1568-4401-ae9a-45ce8cd3955a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_Miert_vett_a_Pentagon_egy_Dacia_Sanderot_a_roman_hadugyminiszteriumnak","timestamp":"2019. január. 02. 12:27","title":"Miért vett a Pentagon egy Dacia Sanderót a román hadügyminisztériumnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 81 éves korában elhunyt Larry Roberts amerikai tudóshoz köthető az ARPANET létrehozása.","shortLead":"A 81 éves korában elhunyt Larry Roberts amerikai tudóshoz köthető az ARPANET létrehozása.","id":"20190101_Meghalt_az_internet_egyik_atyja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c478bcc-ed1c-4709-9d08-154205297277","keywords":null,"link":"/tudomany/20190101_Meghalt_az_internet_egyik_atyja","timestamp":"2019. január. 01. 18:02","title":"Meghalt az internet egyik atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000d490a-cc02-4257-81ea-9eafeb469cbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig tud már hova csökkenni a munkanélküliség.","shortLead":"Alig tud már hova csökkenni a munkanélküliség.","id":"20190102_Par_ezer_emberen_mult_csak_hogy_nincs_45_millio_dolgozo_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=000d490a-cc02-4257-81ea-9eafeb469cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ecb58d6-c827-4277-904d-e6a694753f0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_Par_ezer_emberen_mult_csak_hogy_nincs_45_millio_dolgozo_magyar","timestamp":"2019. január. 02. 09:08","title":"Pár ezer emberen múlt csak, hogy nincs 4,5 millió dolgozó magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"900 millió forinttal lett drágább a hatvani sportcsarnok az eredetileg tervezetthez képest.","shortLead":"900 millió forinttal lett drágább a hatvani sportcsarnok az eredetileg tervezetthez képest.","id":"20190102_Masfel_napot_birtunk_ki_2019ben_ugy_hogy_egyetlen_sportberuhazas_sem_dragult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e34dc97-ce70-4329-87d9-559060902a80","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Masfel_napot_birtunk_ki_2019ben_ugy_hogy_egyetlen_sportberuhazas_sem_dragult","timestamp":"2019. január. 02. 11:20","title":"Másfél napot bírtunk ki 2019-ben úgy, hogy egyetlen sportberuházás sem drágult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfe3007-935e-459d-9b18-f69e7cc49d5a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ha a törököket sikerült így elzavarni, az óévnél is beválhat.","shortLead":"Ha a törököket sikerült így elzavarni, az óévnél is beválhat.","id":"20181231_Kolompolassal_es_csergetessel_bucsuztattak_az_oevet_Hajduszoboszlon__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebfe3007-935e-459d-9b18-f69e7cc49d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58856f2c-dd92-438d-bcc9-ee8135c777e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181231_Kolompolassal_es_csergetessel_bucsuztattak_az_oevet_Hajduszoboszlon__fotok","timestamp":"2018. december. 31. 18:35","title":"Kolompolással és csergetéssel búcsúztatták az óévet Hajdúszoboszlón - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf6effb8-48c6-45f2-af0f-66706f09c4c1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"2018-ben megtudtuk, mi a kormányfő célja: 2030-ra Európa egyik legjobb helyévé tenni Magyarországot. Az ide vezető út rögös lesz, Orbán Viktor mindenesetre igyekszik az eddigieknél is szélesebbé tenni legalább saját maga és köre számára. Vajon meddig juthatunk 2019-ben?","shortLead":"2018-ben megtudtuk, mi a kormányfő célja: 2030-ra Európa egyik legjobb helyévé tenni Magyarországot. Az ide vezető út...","id":"20190102_magyar_gazdasag_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf6effb8-48c6-45f2-af0f-66706f09c4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93e6ec1-b229-4247-bd22-bb24fbb1f789","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_magyar_gazdasag_2019","timestamp":"2019. január. 02. 11:00","title":"2019: idén se lesz Ausztria Magyarországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c852c59c-03dc-48ba-8ee0-a187c019e07c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sadiq Khan nem is titkolta, hogy mit akart mondani a London Eye fényjátékával.","shortLead":"Sadiq Khan nem is titkolta, hogy mit akart mondani a London Eye fényjátékával.","id":"20190101_Politikai_vihart_okozott_a_londoni_polgarmester__az_ujevi_tuzijatekkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c852c59c-03dc-48ba-8ee0-a187c019e07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4a9e35-18ed-40b8-9d09-595941d1cdbb","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Politikai_vihart_okozott_a_londoni_polgarmester__az_ujevi_tuzijatekkal","timestamp":"2019. január. 01. 21:39","title":"Politikai vihart okozott a londoni polgármester - az újévi tűzijátékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]