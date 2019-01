Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két fivért találtak holtan egy kisgyőri családi házban, a haláluk körülményeit a rendőrség vizsgálja.","shortLead":"Két fivért találtak holtan egy kisgyőri családi házban, a haláluk körülményeit a rendőrség vizsgálja.","id":"20190103_csaladi_tragedia_kisgyor_halott_fiverek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d992d51d-9764-463c-a244-a1750b2e68c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_csaladi_tragedia_kisgyor_halott_fiverek","timestamp":"2019. január. 03. 13:49","title":"Családi tragédia Kisgyőrön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406c63cf-d539-48b9-b7b8-2b18b14f1e7b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Első magyar női pilótaként már januárban bemutatkozhat a kategóriában.","shortLead":"Első magyar női pilótaként már januárban bemutatkozhat a kategóriában.","id":"20190102_keszthelyi_vivien_forma3_f3_autosport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=406c63cf-d539-48b9-b7b8-2b18b14f1e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f5d7f7-e1bc-49da-8ecf-a6842a6a58ec","keywords":null,"link":"/sport/20190102_keszthelyi_vivien_forma3_f3_autosport","timestamp":"2019. január. 02. 11:53","title":"A Forma–3-ban folytatja Keszthelyi Vivien","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autó csomagtartójába is benézhetnek, de akár épületeket is átvizsgálhatnak.","shortLead":"Az autó csomagtartójába is benézhetnek, de akár épületeket is átvizsgálhatnak.","id":"20190103_Februarig_barkit_igazoltathatnak_es_atvizsgalhatnak_a_rendorok_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1cf26d-87a1-483e-864e-6ef90f8921a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Februarig_barkit_igazoltathatnak_es_atvizsgalhatnak_a_rendorok_Budapesten","timestamp":"2019. január. 03. 13:08","title":"Februárig bárkit igazoltathatnak és átvizsgálhatnak a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Akár 20-25 százalékkal is nőhet a hitelezés a bankok szerint idén.","shortLead":"Akár 20-25 százalékkal is nőhet a hitelezés a bankok szerint idén.","id":"20190102_2019ben_is_batran_adosodnak_el_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36c54de-8496-405f-957b-5b2e5c6cc3e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_2019ben_is_batran_adosodnak_el_a_magyarok","timestamp":"2019. január. 02. 07:21","title":"2019-ben is bátran adósodnak el a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577df7d9-bc64-479d-aac6-a8c5d5cf9723","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka új fejlesztése elsősorban biztonsági és kényelmi funkciókat szolgál. ","shortLead":"A svéd márka új fejlesztése elsősorban biztonsági és kényelmi funkciókat szolgál. ","id":"20190103_nem_a_forgalmat_a_sofort_figyeli_a_volvok_uj_fedelzeti_kameraja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577df7d9-bc64-479d-aac6-a8c5d5cf9723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84cf398-207a-4d7d-9af6-28a3b1275d51","keywords":null,"link":"/cegauto/20190103_nem_a_forgalmat_a_sofort_figyeli_a_volvok_uj_fedelzeti_kameraja","timestamp":"2019. január. 03. 08:21","title":"Nem a forgalmat, a sofőrt figyeli a Volvók új fedélzeti kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168677d7-e6a3-4a70-9aad-d00bcc1b14a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank élénkítené a versenyt, de döntés csak az év második felében születik.","shortLead":"A jegybank élénkítené a versenyt, de döntés csak az év második felében születik.","id":"20190102_A_lakasbiztositasoknal_is_bevezetheti_a_fogyasztobarat_minositest_az_MNB","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=168677d7-e6a3-4a70-9aad-d00bcc1b14a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b67992b-1515-4700-aab6-b03726a5909f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_A_lakasbiztositasoknal_is_bevezetheti_a_fogyasztobarat_minositest_az_MNB","timestamp":"2019. január. 02. 16:15","title":"A lakásbiztosításoknál is bevezetheti a fogyasztóbarát minősítést az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d16bc9d-d070-41ee-9fca-557b88381a50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rétvári Bence két oldalon keresztül sorolta a Fidesz családokat segítő intézkedéseit, csak éppen a kérdésre nem válaszolt.","shortLead":"Rétvári Bence két oldalon keresztül sorolta a Fidesz családokat segítő intézkedéseit, csak éppen a kérdésre nem...","id":"20190102_Harapofogoval_kell_kihuzni_a_kormanybol_hanyan_kapnak_maximalis_GYEDet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d16bc9d-d070-41ee-9fca-557b88381a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6e2ca5-a496-438e-a1b3-edeff1deef31","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Harapofogoval_kell_kihuzni_a_kormanybol_hanyan_kapnak_maximalis_GYEDet","timestamp":"2019. január. 02. 17:52","title":"Harapófogóval kell kihúzni a kormányból, hányan kapnak maximális GYED-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Amerikai Ügyvédi Kamara nyílt levélben szólítja fel a magyar kormányt, hogy állítsa le a közigazgatási bíróságok létrehozását.","shortLead":"Az Amerikai Ügyvédi Kamara nyílt levélben szólítja fel a magyar kormányt, hogy állítsa le a közigazgatási bíróságok...","id":"20190103_Amerikai_ugyvedi_kamara_kozigazgatasi_birosag_nyilt_level","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d42604d8-4117-433d-bbf1-b674694d6cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Amerikai_ugyvedi_kamara_kozigazgatasi_birosag_nyilt_level","timestamp":"2019. január. 03. 12:09","title":"Amerikai ügyvédek aggódnak a magyar igazságszolgáltatás függetlenségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]