Egy friss szabadalom szerint az Apple is erőteljes érdeklődés mutat a hajlítható kijelzővel szerelt készülékek iránt.

Néhány hónapja még csak pár gyártó háza táján tűnt fel a flexibilis kijelzőkkel kapcsolatos technológia, azóta viszont egyre többen kezdtek ilyen készüléken dolgozni. A Samsung már be is mutatta sajátját, és a hírek szerint hamarosan a Huawei és az LG is leleplezi eszközét. Utóbbi néhány napon belül robbanthat.

A híresen precíz vonalvezetéséről ismert Apple eddig nem volt túl aktív ezen a téren, de a Patently Apple által kiszúrt szabadalmi terv szerint a cupertinói gyártó sem ül a babérjain: levédettek egy különleges bevonatot, amely a hajlékony kijelzőjű eszközöket hivatott megvédeni a különféle sérülésektől.

© Patently Apple

Bár a szabadalomban nem esik szó konkrét termékkategóriáról, a tervhez tartozó illusztrációhoz egy iPhone-t használtak. Mindez a lap szerint azért is beszédes, mert talán nem is csak telefonhoz készül: ilyen hajlékony kijelzőt elvégre bármilyen eszközbe, például iPodba is beépíthetnek.

Az, hogy az Apple is érdeklődik a flexibilis technológia iránt, nem meglepő. A Merril Lynch elemzője már tavaly márciusban arról beszélt, hogy a gyártó ázsiai partnereivel együtt egy vadonatúj telefontípuson dolgozik, amely kinyitva egy kisebb táblagépként funkcionál.

A tervből (vagy tervekből) mindenesetre egész sokára, leghamarabb 2020-ban lehet kész termék. Az elemzők legalábbis így számolnak, aminek valószínűleg az az oka, hogy a technológia az Apple szerint sem túl kiforrott még.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.