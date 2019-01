Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc2b4e0e-b759-4569-9f63-4730a5686b35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre senki sem tudja, mikorra készülhet el a Google által régóta fejlesztgetett Fuchsia nevű operációs rendszer, de az már most biztos, hogy a Google megkönnyítenék az átállást az Androidról.","shortLead":"Egyelőre senki sem tudja, mikorra készülhet el a Google által régóta fejlesztgetett Fuchsia nevű operációs rendszer, de...","id":"20190103_google_fuchsia_os_operaios_rendszer_android_alkalmazas_applikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc2b4e0e-b759-4569-9f63-4730a5686b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb02a940-ec4f-439d-8bb2-5efc7d95a4f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_google_fuchsia_os_operaios_rendszer_android_alkalmazas_applikacio","timestamp":"2019. január. 03. 14:03","title":"Kiderült egy nagyon fontos dolog a Google új operációs rendszeréről, ami leválthatja az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jobboldali vezető első rendeleteinek egyikében átfogó korlátozó jogkörökkel ruházta fel a kormányzati hivatal vezetőjét az országban működő civil szervezetekkel szemben.","shortLead":"A jobboldali vezető első rendeleteinek egyikében átfogó korlátozó jogkörökkel ruházta fel a kormányzati hivatal...","id":"20190103_Maris_nekiment_a_civileknek_es_a_kisebbsegeknek_a_brazil_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd9b3fa-137a-4b9a-9a23-ce7326b9d5b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48fb09fe-1d4d-4c77-a24e-bae1140e5114","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Maris_nekiment_a_civileknek_es_a_kisebbsegeknek_a_brazil_elnok","timestamp":"2019. január. 03. 12:05","title":"Máris nekiment a civileknek és a kisebbségeknek a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a213e36-8591-4bd5-a94a-8d1fbad93de7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édesanyjuk egy ismerősével italozott, csak később vették észre, hogy a gyerekek eltűntek.","shortLead":"Édesanyjuk egy ismerősével italozott, csak később vették észre, hogy a gyerekek eltűntek.","id":"20190103_Elveszett_kisfiut_es_kislanyt_talaltak_a_rendorok_szilveszterkor_a_Vorosmarty_teren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a213e36-8591-4bd5-a94a-8d1fbad93de7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d266649-60da-4083-a9b6-3a680409129d","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Elveszett_kisfiut_es_kislanyt_talaltak_a_rendorok_szilveszterkor_a_Vorosmarty_teren","timestamp":"2019. január. 03. 08:39","title":"Elveszett kisfiút és kislányt találtak a rendőrök szilveszterkor a Vörösmarty téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KSH adatai szerint a tendencia 2010 után ugyan csökkenni látszott, de 2014 óta újra évről évre emelkedik a kihűléses halálesetek száma.","shortLead":"A KSH adatai szerint a tendencia 2010 után ugyan csökkenni látszott, de 2014 óta újra évről évre emelkedik a kihűléses...","id":"20190103_fagyhalal_kihules_KSH_szegenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b88e818d-7560-4e27-8b13-e0a0178d3a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbf7bbe-dae2-4476-beca-66b7dabba396","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_fagyhalal_kihules_KSH_szegenyseg","timestamp":"2019. január. 03. 07:36","title":"Egyre többen fagynak meg Magyarországon, sokan saját otthonukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Hold Földről nem látható oldalán most először landolt szonda a világűr kutatásának történetében – jelentette be a kínai űrkutatási hivatal.\r

","shortLead":"A Hold Földről nem látható oldalán most először landolt szonda a világűr kutatásának történetében – jelentette be...","id":"20190103_leszallt_a_hold_tavoli_oldalan_egy_kinai_urszonda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaff54b-6234-43b5-a916-6f26905345ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_leszallt_a_hold_tavoli_oldalan_egy_kinai_urszonda","timestamp":"2019. január. 03. 05:57","title":"Leszállt a Hold távoli oldalán egy kínai űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9ffbaf-5a35-4096-a846-79adb6830783","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok szolgáltató anyagi gondokkal küzd, az adósságállomány több tízmilliárd forint.","shortLead":"Sok szolgáltató anyagi gondokkal küzd, az adósságállomány több tízmilliárd forint.","id":"20190103_Nepszava_A_csod_szelen_a_hazai_szemetszallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c9ffbaf-5a35-4096-a846-79adb6830783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee5ed59-9acc-4302-b25e-718a1fbf9550","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Nepszava_A_csod_szelen_a_hazai_szemetszallitas","timestamp":"2019. január. 03. 07:09","title":"Népszava: A csőd szélén a hazai szemétszállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07da5c5a-9961-4bd7-8d62-e5f306efc8d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jót akartak, amikor a Twitteren kívántak boldog új évet a Huawei munkatársai. Kár, hogy ezt egy iPhone-nal tették, amit egy éles szemű felhasználó ki is szúrt.","shortLead":"Jót akartak, amikor a Twitteren kívántak boldog új évet a Huawei munkatársai. Kár, hogy ezt egy iPhone-nal tették, amit...","id":"20190103_huawei_twitter_buek_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07da5c5a-9961-4bd7-8d62-e5f306efc8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff96fbd-affd-4ba4-988b-1e55078f8421","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_huawei_twitter_buek_iphone","timestamp":"2019. január. 03. 20:03","title":"Mit tippel, milyen telefonnal kívánt boldog új évet a Huawei?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef2fd1d-64c5-41ee-8fa1-ed84f509fd34","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Mi múlik az orvos-beteg kapcsolaton vagy azon, hogyan bánik és beszél az orvos a pácienssel? Több, mint gondolná. A világszerte alkalmazott Bálint-csoport segíthetné az orvosokat, hogy megtanulják kezelni azokat az emberi helyzeteket, amelyek együtt járnak a munkájukkal, ám a módszer még mindig alig ismert itthon. Németországban nem is lehet háziorvos abból, aki nem vett részt meghatározott számú ilyen foglalkozáson.","shortLead":"Mi múlik az orvos-beteg kapcsolaton vagy azon, hogyan bánik és beszél az orvos a pácienssel? Több, mint gondolná...","id":"20190103_Balintcsoportok_orvosbeteg_kapcsolat_javitasa_orvosi_kommunikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fef2fd1d-64c5-41ee-8fa1-ed84f509fd34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e453bcbe-4962-44aa-a017-dc9332ade095","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Balintcsoportok_orvosbeteg_kapcsolat_javitasa_orvosi_kommunikacio","timestamp":"2019. január. 03. 14:22","title":"„Úristen, nehogy elkezdjen nekem beszélni a lelkéről!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]