Mire elindul az 5G-s hálózat, már wifis routerből is lesz olyan, ami ki tudja majd használni ezt a sebességet. A napokban mutatta be a fejlesztését a D-Link, ami 3 Gbps letöltési sebességet ígér.

Hosszú évek óta fejlesztik már a szakemberek az 5G-s technológiát, és ha nem jön közbe semmi fennakadás, akkor úgy tűnik, az idei évre be is érik a munkájuk. 2019-re a Samsung és a Huawei is ígért 5G-képes okostelefont (az Apple szokás szerint a kivárásra játszik), és az ehhez szükséges hálózat is elkezd majd szép lassan kiépülni. A sebeségnövekedés azonban nemcsak a mobilhálózatot érinti majd, már a küszöbön vannak az első 5G-képes routerek is.

A Las Vegas-i CES technológiai szakkiállításon mutatkozott be a D-Link új routere. A fejlesztői szerint a DWR-2010 5G NR néven emlegetett eszköz az 5G-s mobilhálózatot használva teszi lehetővé az akár 3 Gbps letöltési sebességet. A cég szakemberei szerint nem lesz bonyolult telepíteni az eszközt: elég beletenni a SIM-kártyát és bedugni a konnektorba, máris feláll az otthoni wifi.

Az 5G-s router a fejlesztők szerint támogatja a VoLTE (Voice-over-LTE) technológiát, valamint a D-Link saját Mesh-hálózatával is képes együttműködni. Az eszközhöz távolról is hozzá lehet majd férni, ha esetleg változtatni szeretnénk a beállításokon. A tervek szerint 2019 második felében kerül majd a boltok polcaira, és az árát is akkor lehet majd megismerni.

