[{"available":true,"c_guid":"086eb496-a25c-4e4d-8fd7-447fb06a3bed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Maurizio Arrivabene csapatfőnök helyét Mattia Binotto technikai igazgató veszi át a Ferrari élén.","shortLead":"Maurizio Arrivabene csapatfőnök helyét Mattia Binotto technikai igazgató veszi át a Ferrari élén.","id":"20190107_ferrari_F1_arrivabene","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=086eb496-a25c-4e4d-8fd7-447fb06a3bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef180f1b-e186-49b5-a665-5c09f584e277","keywords":null,"link":"/cegauto/20190107_ferrari_F1_arrivabene","timestamp":"2019. január. 07. 16:59","title":"Menesztették a Ferrari F1-es főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez egy kormánypárti lapnak adott interjúból derült ki.","shortLead":"Ez egy kormánypárti lapnak adott interjúból derült ki.","id":"20190106_A_kormany_hajlando_lett_volna_lemondani_a_2019es_minimalberemelesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c6ad93-b76e-4918-bbc7-b50f206946d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_A_kormany_hajlando_lett_volna_lemondani_a_2019es_minimalberemelesrol","timestamp":"2019. január. 06. 11:47","title":"A kormány hajlandó lett volna lemondani a 2019-es minimálbér-emelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fogyasztók járnak rosszul, ha mégis. ","shortLead":"A fogyasztók járnak rosszul, ha mégis. ","id":"20190107_Mindenki_nezze_meg_hogy_nem_fagyotte_meg_a_vizoraja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f0bb641-faef-439f-84d5-9f62c3aa373a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5466b5-7d40-4dd6-a81b-afa61cb266c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Mindenki_nezze_meg_hogy_nem_fagyotte_meg_a_vizoraja","timestamp":"2019. január. 07. 15:42","title":"Mindenki nézze meg, hogy nem fagyott-e meg a vízórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159be8ec-5eae-4133-9edd-93acc50848e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a kétütemű füstokádást és nyitott tetős autózást egymással kombináló NDK négykerekű elsősorban exhibicionista sofőrök számára lehet jó választás.","shortLead":"Ez a kétütemű füstokádást és nyitott tetős autózást egymással kombináló NDK négykerekű elsősorban exhibicionista...","id":"20190106_kicsit_tulgondoltak_ezt_az_175_millio_forintert_kinalt_hazai_kabrio_trabit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=159be8ec-5eae-4133-9edd-93acc50848e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888fde99-1d9b-48d1-bc40-e5a9e4a00ddd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190106_kicsit_tulgondoltak_ezt_az_175_millio_forintert_kinalt_hazai_kabrio_trabit","timestamp":"2019. január. 06. 06:41","title":"Kicsit túlgondolták ezt az 1,75 millió forintért kínált hazai kabrió Trabit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f541bdb8-8db6-4857-8c5a-18c0c99284d2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Harmadik hete vezeti az észak-amerikai mozis toplistát az Aquaman, a fantasyre a hétvégén további 30,7 millió dollár értékben váltottak jegyet, ezzel hazai bevétele csaknem elérte a 260 millió dollárt.\r

