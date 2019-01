Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d736fd24-f014-46e2-8158-f3af62b2698a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A XXI. század táptalaja a függőségek kialakulásának, és ehhez még csak tudatmódosító anyagokhoz sem kell nyúlni – mondja Adam Alter, a New York-i Egyetem pszichológia- és marketingprofesszora. Interjú.","shortLead":"A XXI. század táptalaja a függőségek kialakulásának, és ehhez még csak tudatmódosító anyagokhoz sem kell nyúlni –...","id":"20190106_Adam_alter_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d736fd24-f014-46e2-8158-f3af62b2698a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2091269-abe9-4358-a796-e057606479e1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190106_Adam_alter_interju","timestamp":"2019. január. 06. 19:15","title":"„Egy szenvedély addig jó, amíg gazdagítja az életünket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"\"Rendbe tette\" az erdélyi médiát, most a Petőfi Irodalmi Múzeum élén bizonyíthat Demeter Szilárd.","shortLead":"\"Rendbe tette\" az erdélyi médiát, most a Petőfi Irodalmi Múzeum élén bizonyíthat Demeter Szilárd.","id":"201901__demeter_szilard__pim__eloretolt_helyorseg__uj_idoknek_ujdalnokai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64e2a32b-f1ee-42be-9684-f3a6dca00c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5755af69-3fd9-4a15-bf29-e35bbcdf1a79","keywords":null,"link":"/kultura/201901__demeter_szilard__pim__eloretolt_helyorseg__uj_idoknek_ujdalnokai","timestamp":"2019. január. 06. 07:00","title":"Új időknek új dalnokai: akit Orbán elküldött ismét rendet rakni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517566b4-29a5-4390-b4f1-8270856e6023","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Védjegy oltalmat kértek az O1G rövidítésre, vagyis úgynevezett szóvédjegyként kerülhet hamarosan bejegyzésre – tudta meg a hvg.hu. Ha ez megtörténik, csak a védjegy jogosultjának engedélyével lehet adott területeken használni a kormányellenes mozgalmak jelenleg legfontosabb szimbólumát.","shortLead":"Védjegy oltalmat kértek az O1G rövidítésre, vagyis úgynevezett szóvédjegyként kerülhet hamarosan bejegyzésre – tudta...","id":"20190107_Vedjegykent_levedenek_az_O1Gt_engedely_kell_majd_a_hasznalatahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=517566b4-29a5-4390-b4f1-8270856e6023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf0ac27-5d44-40ea-ba54-1257e80bf220","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Vedjegykent_levedenek_az_O1Gt_engedely_kell_majd_a_hasznalatahoz","timestamp":"2019. január. 07. 10:06","title":"Védjegy lehet az O1G szóból, engedély kell majd a használatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d33bae-fbe0-488b-b2a8-458fd0f6a4e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vásárhelyi tüntetésen is tiltakoztak a rabszolgatörvény ellen, de itt inkább azért jöttek el sokan, hogy megmutassák, nem hagyják, hogy a Fidesz „visszafoglalja” a várost. Márki-Zay Péter szerint Vásárhely minta lehet a többi település előtt is.","shortLead":"A vásárhelyi tüntetésen is tiltakoztak a rabszolgatörvény ellen, de itt inkább azért jöttek el sokan, hogy megmutassák...","id":"20190105_Hodmezovasarhely_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85d33bae-fbe0-488b-b2a8-458fd0f6a4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c213bd7e-2b44-4d45-a458-54b308ddd775","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Hodmezovasarhely_tuntetes","timestamp":"2019. január. 05. 19:39","title":"Hódmezővásárhelyen is tüntettek: „Nem hagyjuk visszafoglalni a várost”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ef4734-786a-482c-b290-2dd87364f07d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyugaton havazás, északkeleten hófúvás várható, országszerte kemény mínuszok lesznek hétfőn.","shortLead":"Nyugaton havazás, északkeleten hófúvás várható, országszerte kemény mínuszok lesznek hétfőn.","id":"20190107_Durva_minuszok_hofuvas__erre_keszuljon_hetfon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56ef4734-786a-482c-b290-2dd87364f07d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168cbf08-5758-49eb-89b6-3f3016c7f356","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Durva_minuszok_hofuvas__erre_keszuljon_hetfon","timestamp":"2019. január. 07. 05:59","title":"Öt megyére adták ki a figyelmeztetést hófúvás miatt, és ez még csak a kezdet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4917f8f6-1c76-43c4-9fa7-85248be7c47b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bécsi kórház intenzív osztályán influenzával kezelik.\r

","shortLead":"A bécsi kórház intenzív osztályán influenzával kezelik.\r

","id":"20190106_Ismet_korhazban_apoljak_Niki_Laudat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4917f8f6-1c76-43c4-9fa7-85248be7c47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc901ca9-5ac6-4379-a533-9dd12e6612d8","keywords":null,"link":"/sport/20190106_Ismet_korhazban_apoljak_Niki_Laudat","timestamp":"2019. január. 06. 15:45","title":"Ismét kórházban ápolják Niki Laudát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c332d092-fc0e-4dd3-a1ad-28b732f64c31","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Állásfoglalást akar kikényszeríteni Tarlós Istvánból a túlóratörvény miatt Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, zuglói polgármester. Bosszantja, hogy Botka Lászlónak jutott előbb eszébe a túlóratörvény alkalmazását tiltó önkormányzati határozat, de a következő testületi ülésre ő is beterjeszt egy ilyen javaslatot. Karácsony – nem túl nagy meglepetésre – pénteken bejelentette, indul a főpolgármester-jelölti előválasztáson. Interjú.","shortLead":"Állásfoglalást akar kikényszeríteni Tarlós Istvánból a túlóratörvény miatt Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke...","id":"20190107_karacsony_gergely_elovalasztas_fopolgarmester_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c332d092-fc0e-4dd3-a1ad-28b732f64c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f087e410-6baf-428f-bc2f-41ecb957ea98","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_karacsony_gergely_elovalasztas_fopolgarmester_valasztas","timestamp":"2019. január. 07. 06:30","title":"Karácsony: \"Felületes szlogenekkel nem fogok hülyét csinálni magamból\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35340f0e-f75d-4a21-8f3b-70acef79e566","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véget ért a szombati tüntetés, ahol több ezren követelték a kormánytól a túlóratörvény visszavonását. A szakszervezetek ultimátumot adtak Orbánéknak. ","shortLead":"Véget ért a szombati tüntetés, ahol több ezren követelték a kormánytól a túlóratörvény visszavonását. A szakszervezetek...","id":"20190105_Minel_inkabb_haragszik_annal_inkabb_hull_a_ho__tuntetesek_eloben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35340f0e-f75d-4a21-8f3b-70acef79e566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dc800b-9ca9-417e-aca3-8f9b176fd553","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Minel_inkabb_haragszik_annal_inkabb_hull_a_ho__tuntetesek_eloben","timestamp":"2019. január. 05. 13:48","title":"Halvány vonulás követte a meggyőző tüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]