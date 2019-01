Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A havazás és az amiatt kialakult rossz látási viszonyok miatt országszerte várhatók fennakadások a közlekedésben, a BKK járatai közül egyelőre csak a 65-65A érintett, a vonatok menetrend szerint járnak.","shortLead":"A havazás és az amiatt kialakult rossz látási viszonyok miatt országszerte várhatók fennakadások a közlekedésben, a BKK...","id":"20190108_Mind_a_kozuti_mind_a_legikozlekedesben_komoly_fennakadasok_varhatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93f4db4f-9dc0-418f-90b6-fb77f29c5be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e16b30-bda7-4bf7-87d1-7528111ef2ad","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190108_Mind_a_kozuti_mind_a_legikozlekedesben_komoly_fennakadasok_varhatok","timestamp":"2019. január. 08. 15:21","title":"Havazás: lezárták az egyik kifutót a reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a6e8cb-dda6-4e03-b6d6-2531ecce7d67","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A massachusettsi ügyészség a bírói döntés értelmében minden erre vonatkozó feljegyzést kikérhet az olajcégtől.","shortLead":"A massachusettsi ügyészség a bírói döntés értelmében minden erre vonatkozó feljegyzést kikérhet az olajcégtől.","id":"20190108_Nem_titkolhatja_tovabb_az_Exxon_mekkora_szerepe_volt_a_klimavaltozasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6a6e8cb-dda6-4e03-b6d6-2531ecce7d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2779002-d73d-4b77-b4cc-9bd861cbe9d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Nem_titkolhatja_tovabb_az_Exxon_mekkora_szerepe_volt_a_klimavaltozasban","timestamp":"2019. január. 08. 12:10","title":"Nem titkolhatja tovább az Exxon, mekkora szerepe volt a klímaváltozásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt képviselői szerint az lenne az igazságos, ha a közétkeztetés is ugyanolyan minőségű lenne, és ugyanannyiba kerülne, mint a Miniszterelnökségen.","shortLead":"A párt képviselői szerint az lenne az igazságos, ha a közétkeztetés is ugyanolyan minőségű lenne, és ugyanannyiba...","id":"20190109_A_Parlament_elott_a_DK_menzareformja_foszerepben_a_Gundel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd82686f-0681-4048-9737-78516df92551","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_A_Parlament_elott_a_DK_menzareformja_foszerepben_a_Gundel","timestamp":"2019. január. 09. 11:49","title":"A Parlament előtt a DK menzareformja, főszerepben a Gundel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az önkiszolgáló menza nem étterem – írja a Miniszterelnökség.","shortLead":"Az önkiszolgáló menza nem étterem – írja a Miniszterelnökség.","id":"20190108_Magyarazzak_Orban_olcso_ebedjet_az_adagok_kicsik_a_kinalat_korlatozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8f99a7-0a5f-46c9-9e28-e48e0cac1d6f","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Magyarazzak_Orban_olcso_ebedjet_az_adagok_kicsik_a_kinalat_korlatozott","timestamp":"2019. január. 08. 17:24","title":"Magyarázzák Orbán olcsó ebédjét: az adagok kicsik, a kínálat korlátozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60b940f-1435-43fd-938f-0c42d6f66cca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint egy évtizeden át hiába kerestek a kutatók egy fajtársat, most úgy tűnik, kihalt a faj.","shortLead":"Több mint egy évtizeden át hiába kerestek a kutatók egy fajtársat, most úgy tűnik, kihalt a faj.","id":"20190109_Elpusztult_George_a_vilag_legmaganyosabb_csigaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d60b940f-1435-43fd-938f-0c42d6f66cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1231b7-fa47-40bd-8001-6f0496e52422","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_Elpusztult_George_a_vilag_legmaganyosabb_csigaja","timestamp":"2019. január. 09. 17:23","title":"Elpusztult George, a világ legmagányosabb csigája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f849f25b-ae3a-4333-b7e4-fe33f96e1296","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tartós betegségek listája 2009 óta nem módosult, most az \"Együtt könnyebb\" Női Egészségért Alapítvány közbenjárására belekerültek újabb tételek.","shortLead":"A tartós betegségek listája 2009 óta nem módosult, most az \"Együtt könnyebb\" Női Egészségért Alapítvány közbenjárására...","id":"20190109_Az_idei_evtol_egy_sor_noi_betegseg_utan_is_jar_adokedvezmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f849f25b-ae3a-4333-b7e4-fe33f96e1296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0063f49a-55b0-4abf-96e9-cc34f180741d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Az_idei_evtol_egy_sor_noi_betegseg_utan_is_jar_adokedvezmeny","timestamp":"2019. január. 09. 09:36","title":"Az idei évtől egy sor női betegség után is jár adókedvezmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50185ed3-5c9e-47ad-9179-ba52c06414d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most a Békás-tó partján tűnt fel a felirat.","shortLead":"Most a Békás-tó partján tűnt fel a felirat.","id":"20190108_Ma_mar_masodszor_tapossak_a_hoba_Debrecenben_hogy_O1G","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50185ed3-5c9e-47ad-9179-ba52c06414d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2fd84d-1fde-4d46-a162-5a3882bff600","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Ma_mar_masodszor_tapossak_a_hoba_Debrecenben_hogy_O1G","timestamp":"2019. január. 08. 19:01","title":"Ma már másodszor tapossák a hóba Debrecenben, hogy O1G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehetetlent kérhetnek Theresa May-től a képviselők, ha leszavazzák jövő héten javaslatait.","shortLead":"Lehetetlent kérhetnek Theresa May-től a képviselők, ha leszavazzák jövő héten javaslatait.","id":"20190109_Sulyos_vereseget_szenvedett_a_parlamentben_a_Brexitszavazas_elott_a_brit_kormanyfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a737178-a3d4-47b2-a956-0bccea09418d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Sulyos_vereseget_szenvedett_a_parlamentben_a_Brexitszavazas_elott_a_brit_kormanyfo","timestamp":"2019. január. 09. 18:57","title":"Súlyos vereséget szenvedett a parlamentben a Brexit-szavazás előtt a brit kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]