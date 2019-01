Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cb1d466-6f71-49c4-ad24-f98a436c9cf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem egészen háromnegyed órás szünet után a újra engedik felszállni a repülőgépeket.","shortLead":"Nem egészen háromnegyed órás szünet után a újra engedik felszállni a repülőgépeket.","id":"20190108_Egy_dron_miatt_megbenult_a_Heathrow_repuloter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cb1d466-6f71-49c4-ad24-f98a436c9cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d97f42-677b-4fdd-b73d-84dd9c85332b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_Egy_dron_miatt_megbenult_a_Heathrow_repuloter","timestamp":"2019. január. 08. 19:09","title":"Egy drón miatt megbénult, de már újraindult a Heathrow repülőtér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75a95343-5f8a-4c5c-bdba-6f131c6a476f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A KASZ a törvény aláírása után kezdett egyeztetéseket a vállalatokkal, mint mondja, „a konfliktus elkerülése érdekében”.","shortLead":"A KASZ a törvény aláírása után kezdett egyeztetéseket a vállalatokkal, mint mondja, „a konfliktus elkerülése érdekében”.","id":"20190109_Mar_negy_ceggel_targyal_az_egyik_szakszervezet_hogy_ne_vezessek_be_a_tuloratorvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75a95343-5f8a-4c5c-bdba-6f131c6a476f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b076ed-aee5-4c51-8a49-0a146c71e498","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Mar_negy_ceggel_targyal_az_egyik_szakszervezet_hogy_ne_vezessek_be_a_tuloratorvenyt","timestamp":"2019. január. 09. 11:34","title":"Már négy céggel tárgyal az egyik szakszervezet, hogy ne vezessék be a túlóratörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ENSZ jelentése szerint Magyarországon több kiskorú lányt kényszerítenek szexmunkára, mint felnőtt nőt.","shortLead":"Az ENSZ jelentése szerint Magyarországon több kiskorú lányt kényszerítenek szexmunkára, mint felnőtt nőt.","id":"20190108_Riaszto_merteket_olt_az_emberkereskedelem_vilagszerte_a_kislanyok_vannak_a_legnagyobb_veszelyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93dc5c50-f89c-4651-8daa-9c0235446a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7977c3-3f5b-4528-8f9a-eabae21ca735","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_Riaszto_merteket_olt_az_emberkereskedelem_vilagszerte_a_kislanyok_vannak_a_legnagyobb_veszelyben","timestamp":"2019. január. 08. 19:51","title":"Riasztó mértéket ölt az emberkereskedelem világszerte, a kislányok vannak a legnagyobb veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7123075b-7c7a-4514-8965-684666fb32aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte azért nem, mert nem közvetlenül ő birtokolja őket.","shortLead":"Szerinte azért nem, mert nem közvetlenül ő birtokolja őket.","id":"20190109_Elegans_lakas_es_romaniai_foldek_is_kimaradtak_Banki_Erik_vagyonnyilatkozatabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7123075b-7c7a-4514-8965-684666fb32aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d80cd0e-1a88-4830-bde2-9d022ba4f2cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190109_Elegans_lakas_es_romaniai_foldek_is_kimaradtak_Banki_Erik_vagyonnyilatkozatabol","timestamp":"2019. január. 09. 13:26","title":"Elegáns lakás és romániai földek is kimaradtak Bánki Erik vagyonnyilatkozatából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebaa9659-80e1-4fc6-9fcc-6a5e8de56b58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Mirage-2111D típusú vadászbombázó gyakorló repülés közben tűnt el a radarokról a svájci határnál, két pilótával a fedélzetén. ","shortLead":"A Mirage-2111D típusú vadászbombázó gyakorló repülés közben tűnt el a radarokról a svájci határnál, két pilótával...","id":"20190110_eltunt_egy_francia_harci_repulo_kutatnak_a_pilotak_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebaa9659-80e1-4fc6-9fcc-6a5e8de56b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5438dc1-feee-475e-8065-b93cd0aab665","keywords":null,"link":"/vilag/20190110_eltunt_egy_francia_harci_repulo_kutatnak_a_pilotak_utan","timestamp":"2019. január. 10. 05:50","title":"Eltűnt egy francia harci repülő, kutatnak a pilóták után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbea3b00-484a-4fbc-b9d7-6dc8a2958622","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság első fokon a Demokratikus Koalíció elnökének adott igazat a kormánypárti portállal szemben. ","shortLead":"A bíróság első fokon a Demokratikus Koalíció elnökének adott igazat a kormánypárti portállal szemben. ","id":"20190110_gyurcsany_ferenc_dk_per_elso_fok_origo_cvetan_vaszilev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbea3b00-484a-4fbc-b9d7-6dc8a2958622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8775abce-3d6f-45a7-b05f-37ff6ea3ace5","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_gyurcsany_ferenc_dk_per_elso_fok_origo_cvetan_vaszilev","timestamp":"2019. január. 10. 09:57","title":"Gyurcsány pert nyert az Origo ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b041aee-94ef-4ccc-a2b4-6487c2e459b0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Dúsgazdag arabokra számított a török építőipari óriás, amely Erdogan elnök jóvoltából futott fel. A Sarot 731 luxusvillát tervezett eladni. A Disneyland stílusában épült kis kastélyok 500-600 ezer dollárba kerültek. Csakhogy lement az olaj ára, és a dúsgazdag arabok az Öbölből közölték: nem tudnak fizetni, ezért aztán befuccsolt a 200 millió dolláros üzlet.","shortLead":"Dúsgazdag arabokra számított a török építőipari óriás, amely Erdogan elnök jóvoltából futott fel. A Sarot 731...","id":"20190110_Befuccsolt_a_Disneylandre_hajazo_giccses_villapark_de_a_szajkosar_miatt_hallgat_a_torok_sajto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b041aee-94ef-4ccc-a2b4-6487c2e459b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99772e56-fb9e-4e77-b737-ce4e4def4ab1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190110_Befuccsolt_a_Disneylandre_hajazo_giccses_villapark_de_a_szajkosar_miatt_hallgat_a_torok_sajto","timestamp":"2019. január. 10. 13:46","title":"Befuccsolt a Disneylandre hajazó giccses villapark, de a szájkosár miatt hallgat a török sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nem csillapodik a Miniszterelnökség Gundel-menzája körüli vita, amit egy olvasónk szerint megoldhatna, ha a bécsi Kancellária példáját követné Orbán Viktor hivatala. Ide ugyanis a külsős vendégeket is beengedik, annyi a különbség, hogy kissé eltolt idősávban, így a kormánytisztviselőknek nem kell annyit várni.","shortLead":"Nem csillapodik a Miniszterelnökség Gundel-menzája körüli vita, amit egy olvasónk szerint megoldhatna, ha a bécsi...","id":"20190110_A_becsi_kancellaria_menzajan_kulsosok_is_ehetnek__ez_megoldana_a_Gundelvitat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe5d7c7-a50b-46f5-829e-1ed22295a4aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_A_becsi_kancellaria_menzajan_kulsosok_is_ehetnek__ez_megoldana_a_Gundelvitat","timestamp":"2019. január. 10. 06:10","title":"A bécsi kancellária menzáján \"külsősök\" is ehetnek – ez megoldhatná a Gundel-vitát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]