Elon Musk, az autóipari innovációval – legalábbis a szólamok szintjén – azonos értelművé vált Tesla atyja még 2017 végén jelentette be, hogy az önvezető – s persze elektromos – kamionok irányában keres magának új kihívásokat. Ám egy évvel később ő maga nyilatkozta, hogy ez a projekt nagyjából a negyedik a cége prioritásait rangsoroló képzeletbeli listán, megelőzi az új Model Y, a tervezett kompakt sporthaszonjármű és a szintén a csőben lévő elektromos pickup is. Ami akár azt is jelentheti, hogy a Tesla lemarad az elsőségről, a minap ugyanis a német Daimler jelentette be saját fejlesztését. Igaz, az ő teherautójuk nem elektromos, hanem dízelmeghajtású, és nem is teljesen önvezető – mutat rá a The Verge technológiai hírportál.

A Daimler mindenesetre már idén nyáron beindítja a gyártást, és ígérete szerint az első rendeléseit is teljesíti még 2019-ben. A fejlesztéssel sem áll le: pár év alatt 500 millió eurót tervez a technológia továbblendítésére fordítani, valamint több száz embert is alkalmazott csak ennek érdekében.

Várhatóan szükség is lesz erre, ugyanis jelen állapotában valójában még igen kezdetlegesnek számít a megoldás. Mindenesetre a Daimler szerint az ő kamionjuk lesz az első, amely úgynevezett második szintű autonómiával rendelkezik. Ez messze nem jelent teljes önjáróságot, sofőrre továbbra is szükség lesz – miközben olyan, egyelőre csak látványtervek szintjén létező teherautókról is szó esik, amelyeknek vezetőfülkéje sincsen –, de őket nagymértékben segíti majd a beépített technológia bizonyos szituációkban. Például a sávok követésében, vészfékezéskor, vagy a forgalmi helyzethez igazodó, adaptív tempomat (automatikus sebességmegtartó rendszer) révén. Ez nem több, mint amennyi a mai legmodernebb autókban is megtalálható, viszont a Daimler – a kevesebb több jeligére – jóval kevesebb érzékelővel éri el ugyanazt az eredményt, mint más gyártók. Ettől a rendszer egyszerűbben használható és – nem utolsósorban – olcsóbb, mint másoké. Ráadásul a cég további, egyelőre nem részletezett fejlesztéseket ígér, mégpedig hamarosan. Talán még a sorozatgyártás beindítása előtt. Félmilliárd eurója van rá.