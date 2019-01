Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cbe2156-8dea-4085-b7af-2e68d3adbe95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb Siri-kihívás abból áll, hogy meg kell kérdezni az iPhone digitális személy asszisztensétől, mennyi az egytrillió a tízediken. Utána pedig a válaszra valami zenét kell produkálni. ","shortLead":"A legújabb Siri-kihívás abból áll, hogy meg kell kérdezni az iPhone digitális személy asszisztensétől, mennyi...","id":"20190113_Ilyen_mulatsagos_amikor_a_zeneszek_megkerdezik_a_mesterseges_intelligenciat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cbe2156-8dea-4085-b7af-2e68d3adbe95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288def33-b430-45ab-8334-e2664da4a65f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_Ilyen_mulatsagos_amikor_a_zeneszek_megkerdezik_a_mesterseges_intelligenciat","timestamp":"2019. január. 13. 16:13","title":"Ilyen (mulatságos) amikor a zenészek megkérdezik a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba2180f-d148-4ec5-8fd3-4f920e518b1e","c_author":"Varga Kinga","category":"kultura","description":"A negatív kritika megrázza, ha tudja is, mit rontott el, a jót viszont fenntartással kezeli Fehér Balázs Benő, a színész-rendező szerepben is bizonyított fiatal művész.","shortLead":"A negatív kritika megrázza, ha tudja is, mit rontott el, a jót viszont fenntartással kezeli Fehér Balázs Benő...","id":"201902__feher_balazs_beno_szinesz_rendezo__alszenvedelyrol_rutinrol__nincs_garancia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ba2180f-d148-4ec5-8fd3-4f920e518b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d95027-660d-431a-a3d2-bc79eccc74d1","keywords":null,"link":"/kultura/201902__feher_balazs_beno_szinesz_rendezo__alszenvedelyrol_rutinrol__nincs_garancia","timestamp":"2019. január. 12. 12:30","title":"Fehér Balázs Benő: Az előadásunk arról szól, mi történik, ha elveszik a szabadságunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e0486a0-a4fe-4e02-8584-3eafd06f75b5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet béremelést szeretne.","shortLead":"A szakszervezet béremelést szeretne.","id":"20190111_Jovo_kedden_Frankfurtban_folytatodik_a_nagy_europai_repteri_sztrajksorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e0486a0-a4fe-4e02-8584-3eafd06f75b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca27277-e4af-4785-bb4b-7a5358e5e8e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190111_Jovo_kedden_Frankfurtban_folytatodik_a_nagy_europai_repteri_sztrajksorozat","timestamp":"2019. január. 11. 19:05","title":"Jövő kedden Frankfurtban folytatódik a nagy európai reptéri sztrájksorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b04d891-d9fb-4a11-9085-64d558f20846","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Sószóróval ütközött a busz, de zavartalanul ment tovább.","shortLead":"Sószóróval ütközött a busz, de zavartalanul ment tovább.","id":"20190113_Kitort_uveggel_is_tovabb_hajtott_a_budapesti_busz_az_utasok_levideoztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b04d891-d9fb-4a11-9085-64d558f20846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78796917-5ec7-4a38-9f90-ce6aa6ffba14","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190113_Kitort_uveggel_is_tovabb_hajtott_a_budapesti_busz_az_utasok_levideoztak","timestamp":"2019. január. 13. 09:39","title":"Kitört üveggel is tovább hajtott a budapesti busz, az utasok levideózták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e261abc2-0ea7-4574-adb5-5ae2938a215f","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"Bizonyára híres és befolyásos embereket szerettek volna a videóba, hát sikerült.","shortLead":"Bizonyára híres és befolyásos embereket szerettek volna a videóba, hát sikerült.","id":"20190112_Egy_promofilm_buktatta_le_a_Rogan_hazaspart_ahogy_Costa_del_Solon_hesszelnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e261abc2-0ea7-4574-adb5-5ae2938a215f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06050758-e94b-4c29-ba97-d1c3d53a1ad3","keywords":null,"link":"/elet/20190112_Egy_promofilm_buktatta_le_a_Rogan_hazaspart_ahogy_Costa_del_Solon_hesszelnek","timestamp":"2019. január. 12. 16:14","title":"Egy promófilm buktatta le a Rogán házaspárt, ahogy Costa del Solon hesszelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c4d33b-0961-4184-a018-04f11f6a273f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Ovko nevű gyártó visszahívja almás-körtés bébiételét.","shortLead":"Az Ovko nevű gyártó visszahívja almás-körtés bébiételét.","id":"20190113_Muanyagot_talaltak_egy_bebietelben_visszahivjak_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08c4d33b-0961-4184-a018-04f11f6a273f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d235c18-8feb-4875-8fe9-441c40ed6598","keywords":null,"link":"/kkv/20190113_Muanyagot_talaltak_egy_bebietelben_visszahivjak_oket","timestamp":"2019. január. 13. 10:25","title":"Műanyagot találtak egy bébiételben, visszahívják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc73057-1a16-46c6-b125-164bbb66d56a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A megálló teteje belefúródott a busz emeletének az elejébe.","shortLead":"A megálló teteje belefúródott a busz emeletének az elejébe.","id":"20190112_Belehajtott_a_megalloba_egy_emeletes_busz_Ottawaban_legalabb_negy_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fc73057-1a16-46c6-b125-164bbb66d56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc6d2d3-9ace-42c7-93a5-d8d654ea38cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190112_Belehajtott_a_megalloba_egy_emeletes_busz_Ottawaban_legalabb_negy_halott","timestamp":"2019. január. 12. 08:22","title":"Belehajtott a megállóba egy emeletes busz Ottawában, legalább négy halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Thaiföldön várt sorsára, Ausztrália és Kanada is felajánlotta neki a menedékjogot, végül Kanada mellett döntött.","shortLead":"Thaiföldön várt sorsára, Ausztrália és Kanada is felajánlotta neki a menedékjogot, végül Kanada mellett döntött.","id":"20190111_Kanadaba_megy_a_csaladja_elol_menekulo_szaudi_lany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ba18435-2048-418d-9193-8b21b61d3055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ce845f-b55f-4da9-9b0b-2ff103fab77e","keywords":null,"link":"/vilag/20190111_Kanadaba_megy_a_csaladja_elol_menekulo_szaudi_lany","timestamp":"2019. január. 11. 21:51","title":"Kanadába megy a családja elől menekülő szaúdi lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]