Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa6121de-e444-40cf-805c-7451274f2887","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk két héttel azután, hogy a Csang'o-4 szonda megérkezett a Hold túlsó feléhez, komoly eredményről számoltak be a kínai tudósok. A leszállóegység növényi magokat is vitt magával az útra, amelyek a jelek szerint – a zord körülmények ellenére – kikeltek.","shortLead":"Szűk két héttel azután, hogy a Csang'o-4 szonda megérkezett a Hold túlsó feléhez, komoly eredményről számoltak be...","id":"20190115_kina_holdjaro_csango_4_novenytermesztes_a_holdon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa6121de-e444-40cf-805c-7451274f2887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5936c577-ccde-44db-8e2a-2e30a94e803a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190115_kina_holdjaro_csango_4_novenytermesztes_a_holdon","timestamp":"2019. január. 15. 19:03","title":"Tudományos mérföldkő: kikeltek a növényi magok a Hold \"sötét oldalán\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8fab81-0cf6-4977-b9fe-d065cda5832e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kulcstartók, kitűzők, karperecek széles választéka érhető el az Aliexpressen. És olcsók is.","shortLead":"Kulcstartók, kitűzők, karperecek széles választéka érhető el az Aliexpressen. És olcsók is.","id":"20190116_Mar_az_Aliexpressen_is_lehet_rendelni_O1Gs_kulcstartot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a8fab81-0cf6-4977-b9fe-d065cda5832e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae181ec8-c7a4-4e6b-951b-b3e872e75ae0","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Mar_az_Aliexpressen_is_lehet_rendelni_O1Gs_kulcstartot","timestamp":"2019. január. 16. 16:16","title":"Tömegével lehet rendelni O1G-s tárgyakat Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f27fb1-3000-444b-a830-16f99a4e5245","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MNB elnöke, Matolcsy György még 2016 nyarán perelte be az akkor még MSZP-s parlamenti képviselőt.","shortLead":"Az MNB elnöke, Matolcsy György még 2016 nyarán perelte be az akkor még MSZP-s parlamenti képviselőt.","id":"20190116_Kuria_Kimondhato_hogy_Matolcsy_ellopta_a_kozpenzt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94f27fb1-3000-444b-a830-16f99a4e5245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03bc4ec-e540-4a6f-b71b-ca4557edb9d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Kuria_Kimondhato_hogy_Matolcsy_ellopta_a_kozpenzt","timestamp":"2019. január. 16. 15:16","title":"Kúria: Kimondható, hogy Matolcsy ellopta a közpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83acdd9-b992-4244-83ba-0b0a07349a80","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem mindennapi flashmobot talált ki a helyi művészeti iskola.","shortLead":"Nem mindennapi flashmobot talált ki a helyi művészeti iskola.","id":"20190115_Meno_iskolaszulinap_a_Tronok_Harca_zeneje_zengett_a_kecskemeti_plazaban_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a83acdd9-b992-4244-83ba-0b0a07349a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd16fc1-0315-4c9f-8f1f-947f04bf797b","keywords":null,"link":"/kultura/20190115_Meno_iskolaszulinap_a_Tronok_Harca_zeneje_zengett_a_kecskemeti_plazaban_video","timestamp":"2019. január. 15. 14:58","title":"Menő iskolaszülinap: a Trónok Harca zenéje zengett a kecskeméti plázában (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3707134-42da-403b-8bd2-ecfe6e5b6d08","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Petr Cech a szezon végén befejezi profi labdarúgó-pályafutását.","shortLead":"Petr Cech a szezon végén befejezi profi labdarúgó-pályafutását.","id":"20190115_visszavonul_petr_cech","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3707134-42da-403b-8bd2-ecfe6e5b6d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d8b4e0-70f5-4697-9ba3-e4c30c9a923e","keywords":null,"link":"/sport/20190115_visszavonul_petr_cech","timestamp":"2019. január. 15. 13:47","title":"Visszavonul a csehek világklasszis kapusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43435586-4f93-4a04-b26f-7a83df827811","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Budapest Honvédtól a Ferencvároshoz igazol az Európa-bajnoki ezüstérmes úszó.","shortLead":"A Budapest Honvédtól a Ferencvároshoz igazol az Európa-bajnoki ezüstérmes úszó.","id":"20190116_szilagyi_liliana_fradi_ferencvaros_igazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43435586-4f93-4a04-b26f-7a83df827811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543d112f-8a99-401e-bde8-3b984a72d8c3","keywords":null,"link":"/sport/20190116_szilagyi_liliana_fradi_ferencvaros_igazolas","timestamp":"2019. január. 16. 19:06","title":"Sztárúszóval erősít a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan köhögtek, de senki nem lett rosszul.","shortLead":"Sokan köhögtek, de senki nem lett rosszul.","id":"20190116_Ismeretlen_gazt_fujtak_be_az_obudai_kormanyablakba_kohogve_menekultek_ki_az_emberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda019ef-0c2d-487c-817d-725a957b5824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12bed322-5355-47df-89dd-c0eaf7a73d4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Ismeretlen_gazt_fujtak_be_az_obudai_kormanyablakba_kohogve_menekultek_ki_az_emberek","timestamp":"2019. január. 16. 18:28","title":"Ismeretlen gázt fújtak be egy óbudai kormányablakba, 60 embert kellett kikísérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kamerákat és több elektronikai felszerelést is elvittek a Magyar Kétfarkú Kutya Párt irodájából.","shortLead":"Kamerákat és több elektronikai felszerelést is elvittek a Magyar Kétfarkú Kutya Párt irodájából.","id":"20190116_Kiraboltak_a_Kutyapart_irodajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdece891-a763-40da-98aa-b8e28ab35bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6447e7f-bab8-4a9c-81e0-4f9af8d884d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Kiraboltak_a_Kutyapart_irodajat","timestamp":"2019. január. 16. 15:52","title":"Kirabolták a Kutyapárt irodáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]