Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Terjedelmes, összesen 87 gigabájt lopott adatot tartalmazó adathalmaz jelent meg az egyik fájlmegosztón. Mutatjuk, hol és hogyan ellenőrizheti, hogy adatai szerepelnek-e a most kiszivárgottak között, és azt is, mit tehet saját biztonsága érdekében.","shortLead":"Terjedelmes, összesen 87 gigabájt lopott adatot tartalmazó adathalmaz jelent meg az egyik fájlmegosztón. Mutatjuk, hol...","id":"20190117_jelszolopas_ellopott_email_cim_collection_1_adatlopas_szemelyes_adat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ebe81a7-adcc-440d-b7e5-899a871422ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190117_jelszolopas_ellopott_email_cim_collection_1_adatlopas_szemelyes_adat","timestamp":"2019. január. 17. 17:33","title":"Nagy baj van: kiszivárgott 773 millió e-mail-cím és rengeteg jelszó, itt ellenőrizheti, érintett-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c962a1-9267-459c-855c-058407456493","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferjancsics László úgy gondolja, csak áthúzódó számlák és az áram díjának csökkenése miatt lettek kisebbek a költségek.","shortLead":"Ferjancsics László úgy gondolja, csak áthúzódó számlák és az áram díjának csökkenése miatt lettek kisebbek a költségek.","id":"20190117_57_szazalekos_megtakaritast_vart_Vac_az_Elioslampaktol_de_egy_onkormanyzati_kepviselo_szerint_hiaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=93c962a1-9267-459c-855c-058407456493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d979d7c7-f955-43d2-bb98-100854cff35a","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_57_szazalekos_megtakaritast_vart_Vac_az_Elioslampaktol_de_egy_onkormanyzati_kepviselo_szerint_hiaba","timestamp":"2019. január. 17. 10:57","title":"57 százalékos megtakarítást várt Vác az Elios-lámpáktól, de egy önkormányzati képviselő szerint hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd7d52cb-562f-44bc-ae59-cbc8727fe0f0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Félnek-e a Nagy-Britanniában élő magyarok most a Brexittől és a brit politikai válságtól? Elgondolkodtak-e a költözésen, és ha igen, hova? Angliai magyarokat kérdeztünk.","shortLead":"Félnek-e a Nagy-Britanniában élő magyarok most a Brexittől és a brit politikai válságtól? Elgondolkodtak-e...","id":"20190117_brexit_magyarok_nagybritannia_kivandorlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd7d52cb-562f-44bc-ae59-cbc8727fe0f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e563b06-b649-4595-8728-8cee47b9aa44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_brexit_magyarok_nagybritannia_kivandorlas","timestamp":"2019. január. 17. 06:30","title":"\"Négyszer annyit keresek, mint otthon, abból lehet bukni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadf2287-b8c9-434f-97ac-94f196c30b0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android Q-ról valamikor ősszel rántja majd le a leplet a Google, néhány izgalmasnak tűnő részlet viszont már most kiderült a soron követekző operációs rendszerről.","shortLead":"Az Android Q-ról valamikor ősszel rántja majd le a leplet a Google, néhány izgalmasnak tűnő részlet viszont már most...","id":"20190118_android_q_operacios_rendszer_google","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cadf2287-b8c9-434f-97ac-94f196c30b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b093ce6d-d6d3-4d59-b502-4c5cdc3b7072","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_android_q_operacios_rendszer_google","timestamp":"2019. január. 18. 10:03","title":"Kiszivárgott: már lehet tudni, milyen új funkciók jönnek az Androidba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d567196-74a9-47b0-9152-56ba17ea187c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fagyot elfelejthetjük.","shortLead":"A fagyot elfelejthetjük.","id":"20190117_tavaszias_lesz_a_csutortok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d567196-74a9-47b0-9152-56ba17ea187c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a533d589-15e4-4be6-838f-fae78436a9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_tavaszias_lesz_a_csutortok","timestamp":"2019. január. 17. 05:24","title":"Tavaszias lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Személyiségi jogaira hivatkozva nem árulják el a hódmezővásárhelyi hivatalban, hogy kinek gyűlt össze ezernél is több túlórája a polgármesteri hivatalban.","shortLead":"Személyiségi jogaira hivatkozva nem árulják el a hódmezővásárhelyi hivatalban, hogy kinek gyűlt össze ezernél is több...","id":"20190116_Nem_arulja_el_a_vasarhelyi_onkormanyzat_hogy_melyik_dolgozonak_volt_ezernel_is_tobb_tuloraja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53a51d8-fc2d-4d36-9c1d-a0d42267d2f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190116_Nem_arulja_el_a_vasarhelyi_onkormanyzat_hogy_melyik_dolgozonak_volt_ezernel_is_tobb_tuloraja","timestamp":"2019. január. 16. 15:54","title":"Nem árulja el a vásárhelyi önkormányzat, hogy melyik dolgozónak volt ezernél is több túlórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ab6c7e-3be7-45ff-ae9a-6d73fd0d7e4e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elkapta David Cameront a BBC, és egészen érdekes dolgokat mondott.","shortLead":"Elkapta David Cameront a BBC, és egészen érdekes dolgokat mondott.","id":"20190116_Osszedol_Britannia_aki_okozta_nyugodtan_kocog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16ab6c7e-3be7-45ff-ae9a-6d73fd0d7e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7238ed5-2662-4cb4-9f57-ac1749845c2e","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_Osszedol_Britannia_aki_okozta_nyugodtan_kocog","timestamp":"2019. január. 16. 20:44","title":"Összedől Britannia, aki okozta, nyugodtan kocog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f358c015-5355-4efd-91ee-97e3fb065a27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jazzes és soulos áthallásokkal tarkított popcsapat, a Shaibo tavaly jelentette meg első nagylemezét Naked Feet címmel. A zenekar basszusgitárosa, Nyitrai Péter pedig úgy döntött, az új évet kihasználva belevág végre régóta dédelgetett szólóprojektjébe, amely a NYPE nevet viseli.","shortLead":"A jazzes és soulos áthallásokkal tarkított popcsapat, a Shaibo tavaly jelentette meg első nagylemezét Naked Feet...","id":"20190117_Csavarni_egyet_a_popzenen__NYPE_klippremier","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f358c015-5355-4efd-91ee-97e3fb065a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb001f38-3558-48e5-ac87-02c51f7db729","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_Csavarni_egyet_a_popzenen__NYPE_klippremier","timestamp":"2019. január. 17. 10:00","title":"Csavarni egyet a popzenén – NYPE-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]