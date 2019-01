Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1afaf053-c934-4841-8e98-d0f70d796f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat felkéri a pesterzsébeti munkáltatókat, hogy ne alkalmazzák a törvényt. ","shortLead":"Az önkormányzat felkéri a pesterzsébeti munkáltatókat, hogy ne alkalmazzák a törvényt. ","id":"20190119_A_XX_kerulet_sem_ker_a_tuloratorvenybol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1afaf053-c934-4841-8e98-d0f70d796f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba15975-f445-4d03-bb50-b89f9ce6aa21","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_A_XX_kerulet_sem_ker_a_tuloratorvenybol","timestamp":"2019. január. 19. 09:22","title":"A XX. kerület sem kér a túlóratörvényből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b459417c-2005-4a96-b1a2-4d7dd1a27216","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 11-es számot viseli a videojátékok egyik legjobbjának tartott Mortal Kombat új része. Vadonatúj karakterekből sincs hiány, mutatjuk őket.","shortLead":"A 11-es számot viseli a videojátékok egyik legjobbjának tartott Mortal Kombat új része. Vadonatúj karakterekből sincs...","id":"20190118_netherrealm_mortal_kombat_11_karakterek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b459417c-2005-4a96-b1a2-4d7dd1a27216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"037d6e2d-b476-4f5d-83d5-5c901d8caa67","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_netherrealm_mortal_kombat_11_karakterek","timestamp":"2019. január. 18. 15:03","title":"Megjött az új Mortal Kombat, és brutálisabb, mint az előzők – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A beteget tavaly ősszel utaztatták ide-oda két kórház között, feltehetően szakemberhiány miatt halt meg. Az MSZP feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. A Honvédkórház később reagált, azt írják, politikai okokból támadják őket.","shortLead":"A beteget tavaly ősszel utaztatták ide-oda két kórház között, feltehetően szakemberhiány miatt halt meg. Az MSZP...","id":"20190118_Feljelentest_tesz_az_MSZP_a_Honvedkorhazban_meghalt_beteg_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421f5890-9f01-4539-b08e-520f747fb4f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Feljelentest_tesz_az_MSZP_a_Honvedkorhazban_meghalt_beteg_miatt","timestamp":"2019. január. 18. 16:17","title":"Feljelentést tesz az MSZP a Honvédkórházban meghalt beteg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemzetközi kapcsolatok építésére írt ki pályázatot az EU, Hadházy Ákos szerint pontosan ugyanazt a szöveget adták be többen is.","shortLead":"Nemzetközi kapcsolatok építésére írt ki pályázatot az EU, Hadházy Ákos szerint pontosan ugyanazt a szöveget adták be...","id":"20190117_Szorol_szora_megegyezo_palyazatokkal_nyertek_unios_penzt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cbd860-4bc2-4d5c-b3e9-80e36e7d115d","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Szorol_szora_megegyezo_palyazatokkal_nyertek_unios_penzt","timestamp":"2019. január. 17. 19:57","title":"Hadházy: Szóról szóra megegyező pályázatokkal nyertek uniós pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea és francia partnere, Kristina Mladenovic címvédőként győzött a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokság női páros versenyének második fordulójában.","shortLead":"Babos Tímea és francia partnere, Kristina Mladenovic címvédőként győzött a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokság...","id":"20190119_Ijeszto_kezdes_utan_taroltak_a_cimvedo_Babosek_Ausztraliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652dcbb2-53de-4372-9c72-2e48ef9b2bf2","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Ijeszto_kezdes_utan_taroltak_a_cimvedo_Babosek_Ausztraliaban","timestamp":"2019. január. 19. 08:14","title":"Ijesztő kezdés után taroltak a címvédő Babosék Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e358f01d-578b-44e2-b814-e20345c6f61b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráfért a ráncfelvarrás a középkategóriás cégautóra, amely mostantól kombiként is rendelhető hibridhajtással. ","shortLead":"Ráfért a ráncfelvarrás a középkategóriás cégautóra, amely mostantól kombiként is rendelhető hibridhajtással. ","id":"20190118_Megujult_a_Ford_Mondeo_lehet_hogy_ez_lesz_az_utolso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e358f01d-578b-44e2-b814-e20345c6f61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840a6582-c721-45c3-af21-3d5233c06026","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_Megujult_a_Ford_Mondeo_lehet_hogy_ez_lesz_az_utolso","timestamp":"2019. január. 18. 15:40","title":"Megújult a Ford Mondeo: lehet, hogy ez lesz az utolsó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy magyar autóipari cégnél dolgozó fiatalembernek a főnöke azt mondta, válasszon, dolgozik vagy esküvőre megy. ","shortLead":"Egy magyar autóipari cégnél dolgozó fiatalembernek a főnöke azt mondta, válasszon, dolgozik vagy esküvőre megy. ","id":"20190118_Haromszorosara_nott_a_tuloraztatassal_kapcsolatos_jogsertesek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0771a86f-8e3e-4085-89ed-c6ebefe3240f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Haromszorosara_nott_a_tuloraztatassal_kapcsolatos_jogsertesek_szama","timestamp":"2019. január. 18. 07:15","title":"Háromszorosára nőtt a túlóráztatással kapcsolatos jogsértések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287435d9-e8b9-4644-9bf4-68a38d15ec41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mégsem léptetné ki Franciaországot az eurózónából Marine Le Pen.","shortLead":"Mégsem léptetné ki Franciaországot az eurózónából Marine Le Pen.","id":"20190118_A_francia_szelsojobb_kihatral_az_egyik_legnagyobb_mellefogasabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=287435d9-e8b9-4644-9bf4-68a38d15ec41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7757546e-17ef-4b2e-8be4-7ae61a7fe392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_A_francia_szelsojobb_kihatral_az_egyik_legnagyobb_mellefogasabol","timestamp":"2019. január. 18. 11:45","title":"A francia szélsőjobb kihátrál az egyik legnagyobb melléfogásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]