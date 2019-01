Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Facebook számára még mindig komoly probléma, hogy egy ideje nem elég hatékonyan tudja megszólítani a fiatalokat. Most egy új fejlesztést tesztelnek, egy új alkalmazást. LOL, beindul a mémgyár? Itt a Facebook új alkalmazása Tíz százalék körüli részesedést szerezne az OTP a szlovén bankszektorban. Szlovéniában terjeszkedne az OTP Személyes adatokra vonatkozó szabályok megsértése miatt az amerikai óriásnak 50 millió eurót, azaz nagyjából 16 milliárd forintot kell fizetnie. január. 21. 21:42 Keményen megbírságolta a Google-t Franciaország A vadonatúj Mortal Kombat hősei között egy olyan játszható karakter is található, aki képes az idő manipulálására. január. 21. 19:33 Az új Mortal Kombat egyik hőse csalásszerű képességgel rendelkezik – videók Sokat megér a kormánynak a magyar-burgenlandi megállapodás koordinációja. január. 21. 12:47 Havi 500 ezer forintot fizetett az Emmi az Aston Martinnal közlekedő diplomatának A Spotify egyelőre az iPhone-ra és iPadre elérhető alkalmazásában teszteli azt az új funkciót, amelyben beállíthatjuk, melyik előadó(k)tól nem akarunk egyetlen saját dalt sem hallani. január. 21. 13:33 Jön egy új funkció a Spotify-ba, bármelyik előadót letilthatjuk Donald Trump bevett szokása, hogy a neki nem tetsző írásokra és híroldalakra a "fake news", vagyis az álhír szót alkalmazza, holott egy új kutatás szerint valójában ő az, aki a megtévesztésre játszik. január. 22. 09:33 Ránéztek Trump Facebook- és Instagram-fotóira, és kiderült, hogy többet számítógéppel manipuláltak Szerinte a francia kormány hozzájárul a menekültek útnak indulásához azzal, hogy 14 afrikai országban nyomtat pénzt, és megakadályozza ezeknek az országoknak a fejlődését. január. 22. 12:38 Az olasz Öt Csillag Mozgalom vezetője szerint Franciaország gyarmatosító politikája okozza a migrációt